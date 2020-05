Oι συνδυασμοί - κλειδιά του office look για τη νέα σεζόν

Η εποχή που το workwear απαιτούσε μόνο αυστηρά outfits έχει περάσει ανεπιστρεπτί και πλέον η άνεση και το στυλ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ξεχάστε τις δύσκαμπτες φόρμες, το σύγχρονο office look αναδεικνύεται μέσα από κλασικά κομμάτια και υφάσματα που έρχονται ξανά και ξανά στη μόδα. Σιλουέτες με έμπνευση από τα 70s, φαρδιές γραμμές που σχεδόν ακουμπούν το πάτωμα, oversized ώμοι αλλά και τα αγαπημένα της Coco Chanel cigarette παντελόνια είναι μερικά από αυτά που αποκτούν απόλυτα μοντέρνο χαρακτήρα στα επικρατέστερα neutrals, έντονα χρώματα και μοτίβα της άνοιξης.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις των celebrities γίνονται για άλλη μια φορά πηγή έμπνευσης του ιδανικού office look με ιδέες και στιλιστικά combos που μπορεί κανείς να αντιγράψει εύκολα και γρήγορα. Από το χρωματιστό κοστούμι της Gigi Hadid συνδυασμένο με ανατρεπτικά trainers μέχρι το μονοχρωματικό look της Meghan Markle και της Priyanka Chopra, οι παρακάτω συνδυασμοί ανοίγουν νέους στυλιστικούς ορίζοντες στο workwear, προσδίδοντας άνεση, φιλική διάθεση και appropriate χαρακτήρα.