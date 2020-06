Τα ωραιότερα looks με πρωταγωνιστή το denim

"Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα" είπε κάποτε ο Karl Lagerfeld και το denim τον επιβεβαιώνει πλήρως εδώ και δύο αιώνες. Μοντέρνο, χαλαρό και πάντα άνετο, το τζιν αγαπήθηκε και υιοθετήθηκε από ομάδες διαφορετικής αντίληψης και αισθητικής, αποτελώντας ένα διαχρονικό must have με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Από την Elizabeth Taylor και την Grace Kelly, τη δεκαετία του ’50, o κόσμος της μόδας άρχισε να το οικειοποιείται. Περίεργο αν σκεφτεί κανείς πως δημιουργήθηκε αρχικά για τους εργάτες και τους ανθρακωρύχους της Αμερικής τ0 1800. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, φορέθηκε από αρκετές λαμπερές προσωπικότητες και γνώρισε εμπορική επιτυχία από πρωτοποριακές διαφημιστικές εκστρατείες. Τη χρυσή εποχή των 90s, έγινε το αγαπημένο κομμάτι των supermodels. Κate Moss, Tyra Banks και Naomi Campbell το χρησιμοποιούσαν ως βασικό πρωταγωνιστή σε όλα τα look τους εκτός πασαρέλας. Σήμερα, οι "διάδοχοί" τους, τα it girls εξακολουθούν να το επιλέγουν στις off duty εμφανίσεις τους, ενώ δε λείπει και από τη λίστα με τα αγαπημένα items των editors και των influencers.

Για τους λάτρεις του denim , παρακάτω ακολουθούν 40 φωτογραφίες με τα πιο εμβληματικά σύνολα από το 1947 μέχρι σήμερα .