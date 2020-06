Πώς το slip dress έγινε από τολμηρή επιλογή, must have κάθε γκαρνταρόμπας

To slip dress είναι ένα κομμάτι με μεγάλη ιστορία πίσω του, και εδώ και μερικά χρόνια, δεν υπάρχει σεζόν που να μην το κάνει την εμφάνισή του σε κάποια πασαρέλα από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα φόρεμα εμπνευσμένο από τα σατέν lingerie των 20s, ευκολοφόρετο, διαχρονικό και ευέλικτο. Το fashion piece που λάτρεψαν oι celebrities την δεκαετία του ’90 και ανέδειξαν οι σχεδιαστές σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές, παραμένει must have μέχρι σήμερα. Δικαίως θεωρείται key item της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο και μπορεί να φορεθεί σε μια πληθώρα περιστάσεων, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Από τους οίκους που αγαπούν το minimal chic στιλ μέχρι αυτούς που έχουν μια μαξιμαλιστική προσέγγιση, όλοι έχουν το slip dress στις συλλογές τους. Παραμένει επίκαιρο όσα χρόνια κι αν περάσουν, επαναπροσδιορίζεται και διεκδικεί μια πρωταγωνιστική θέση στην γκαρνταρόμπα σας. Όταν η Kate Moss εμφανίστηκε με διαφανές μεταλλιζέ slip dress το 1993, πραγματοποίησε μία από τις πιο iconic εμφανίσεις της και φυσικά δεν ήταν η μόνη που απέδειξε πως όντως το κομμάτι αυτό έχει έρθει για να μείνει. Ακολουθεί μια μίνι αναδρομή που αποδεικνύει πως αυτό το στυλ φορέματος ταιριάζει σε κάθε γυναίκα.