The getaway basics | Όλα όσα χρειάζεστε για μια απόδραση με chic attitude

Χαλαρές σιλουέτες, λιτές γραμμές και peek-a-boo υφάσματα εκτοξεύουν την αξία του easy chic.

Φωτογραφίες: George Katsanakis (10AM)

Fashion Director: Νατάσα Λιονάκη

Laid back sexiness

Cool και άνετα, τα surf style μαγιό ήρθαν για να αναδείξουν το σύγχρονο γυναικείο δυναμισμό.

Μαγιό Wolford, Wolford Boutiques (mgpremium.com)

Ρετρό ρομαντισμός

Τα λαχούρια γίνονται πηγή έμπνευσης για τις δαντέλες και τα μακραμέ.

Φόρεμα, €99,90, BSB.

Total whiteout

Ανάλαφρα λευκά φορέματα απογειώνουν την ανεπιτήδευτη κομψότητα και την ανέμελη διάθεση του καλοκαιριού.

Φόρεμα Dodo Bar Or, €635, attica.

To tank top

Κληρονομιά της δεκαετίας του ’90, το αμάνικο τοπ αναδεικνύει τα ψηλόμεσα παντελόνια ή σορτς δοξάζοντας το μεγαλείο του μινιμαλισμού.

Τοπ Elisabetta Franchi, €197, και σορτς Dsquared2, €408, όλα Eponymo Golden Hall. Γυαλιά ηλίου Gucci, Delux Hellas. Βραχιόλι, Li-LA-LO.

Gypset γοητεία

Απόλυτα συνυφασμένο με το καλοκαίρι, το gypset στυλ είναι μια μείξη jet set glamour και ελεύθερου πνεύματος.

Μπλούζα Mes Demoiselles, €265, Linea Imports. Καπέλο από προσωπική συλλογή. Σανδάλια, Tsakiris Mallas. Το μακιγιάζ έγινε με προϊόντα Radiant.

Double duty bikinis

Bralette και bandeau αφήνουν για λίγο τις παραλίες και φοριούνται με ψηλόμεσες φούστες all day long.

Μπικίνι τοπ, €12,99, και φούστα, €39,99, H&M. Βραχιόλι, Li-LA-LO.

Forever chic

Μαρινιέρες, ψάθινα αξεσουάρ και χρυσά κοσμήματα συνθέτουν το τρίπτυχο της επιτυχίας για ένα αυθεντικά cool look.

Μπλούζα, Falconeri.

Διαχρονικές γραμμές

Η γοητεία του κλασικού body επεκτείνεται και στο daywear επιβεβαιώνοντας τον κανόνα του less is more.

Τοπ, €12,95, και σορτς, €19,95, Zara. Καπέλο, Savapile. Σανδάλια Ancient Greek Sandals Mary Katrantzou, Καλογήρου.

Blue majesty

Συνώνυμο του αιώνιου ελληνικού καλοκαιριού, το σιέλ σίγουρα φτιάχτηκε για ανάλαφρα πουκάμισα και σεμιζιέ.

Μπλούζα Sportmax, €640, Max Mara Boutique.

Easy breezy

Ελαφριά πλεκτά σε nude αποχρώσεις φορεμένα πάνω από μαγιό εκπέμπουν σοφιστικέ αισθησιασμό.

Μπλούζα, €29,95, και μαγιό, €19,95, Marks & Spencer.

Sensual feelings

Τα λευκά eyelets πρωταγωνιστούν φέρνοντας τη γυναίκα πιο κοντά στην πιο θηλυκή και αιθέρια πλευρά της.

Κιμονό, €98, Bill Cost. Μαγιό Tommy Hilfiger, €46,90, Tommy Hilfiger Stores. Γυαλιά ηλίου Ana Hickmann, Prime Optics.

Ευχαριστούμε θερμά το Moraitis Beach για την φιλοξενία.