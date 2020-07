What to pack | Τα απαραίτητα συστατικά των εμπνευσμένων καλοκαιρινών αποδράσεων

Υπό κανονικές συνθήκες, η αναζήτηση μαγιό ξεκινάει τέλη Μαΐου. Τα getaways έχουν ήδη ξεκινήσει και οι διακοπές σε κάποιο νησί έχουν συνήθως προγραμματιστεί. Φέτος, με το ξέσπασμα της πανδημίας, το καλοκαίρι είναι τελείως διαφορετικό. Για κάποιους χωρίς την ξέγνοιαστη διάθεση που το χαρακτηρίζει και για άλλους ακόμα πιο θελκτικό με λιγότερους τουρίστες και περισσότερη ουσία.

Lisa Marie Fernandez

Τα φορέματα

Καλοκαίρι ίσον φορέματα. Αέρινα, με βολάν ή με χαλαρά πλισέ, αραχνοΰφαντα,

από eyelet ή από κροσέ που ενώνουν ρομαντισμό με αισθησιασμό, γεμάτα ανθισμένα

λουλούδια. Τα φορέματα και τα καφτάνια πρέπει να καταλαμβάνουν την

πρώτη θέση στη λίστα. Για τις πρωινές εμφανίσεις στραφείτε στα breezy ελαφριά λινά της Lisa Marie Fernandez με τα bell μανίκια και τα φυσικά αξεσουάρ, όπως οι ζώνες από σχοινί ή στα μίντι με ιδιαίτερες λεπτομέρειες από βολάν της Lug Von Siga. Η επιστροφή του laid-back στυλ εκφράζεται μέσα από τα ανεπιτήδευτα κομψά cotton-jacquard του Loro Piana, τα απόλυτα συνυφασμένα με το καλοκαίρι μοτίβα του Zimmermann ή τα φλοράλ της sustainable Reformation που αναδεικνύουν τη wild και ρομαντική διάθεση του καλοκαιριού. Τέλος, θα υπάρχουν πάντα τα ’70s. Αιθέρια και αφόρητα σέξι, τα μάξι φορέματα που αφήνουν πάντα κάτι εκτεθειμένο δείχνουν σαν να σχεδιάστηκαν για το αιώνιο καλοκαίρι, όπως τα ribbed πλεκτά στις θερμές αποχρώσεις της τερακότας της Dodo Bar Or, που ταιριάζουν

τέλεια στο ηφαιστειογενές σκηνικό της Σαντορίνης.

Zimmermann

Τα βραδινά σύνολα

"Go Blue" προτείνει ο Pierpaolo Piccioli και πώς να αγνοήσει κανείς τις προτροπές του με τη νέα Pre-Fall 2020 συλλογή του Valentino να κάνει τους couture κανόνες κτήμα του ready-to-wear και τα φημισμένα dutch μοτίβα των κεραμικών ειδών γοητευτικά prints επάνω σε off-white βάση. Αν βρίσκεστε σε αναζήτηση πληθωρικών συναισθημάτων και η κατάκτηση της αυτοπεποίθησης πάει πακέτο με τις διακοπές σε ένα νησί, τα φλοράλ φορέματα με 0 τους ιδιαίτερους φιόγκους της Carolina Herrera ή τα λευκά ευμεγέθη πουά της Ulla Johnson, όλα σε μάξι μήκος και αέρινες σιλουέτες, είναι η απάντηση στο ότι οι Pre-Fall συλλογές δεν πρέπει να λείψουν από τις συλλογές των οίκων. Και καθώς μιλάμε για island getaways, καφτάνια και φορέματα ελληνικών brands από πολυτελή υφάσματα δε θα μπορούσαν να λείπουν. Το μπλε deux-pièces της Themis Z, με το κρουαζέ μεταξωτό τοπ και τη frontsplit φούστα διακοσμημένα με τα χαρακτηριστικά μοτίβα, κάνει το χρυσό αναπόσπαστο κομμάτι ενός βραδινού look.

Fendi

Τα μαγιό

Ανεξαρτήτως σχεδίου, είτε πρόκειται για ψηλόμεσα μπικίνι και κλασικά triangle είτε για μίνιμαλ ολόσωμα ή εμφανώς αποκαλυπτικότερα one-piece, η γενική αίσθηση είναι ότι φέτος τα μαγιό προσφέρονται κυρίως σε ενδιαφέρουσες μονοχρωμίες και καθαρές γραμμές. Για τις λάτρεις των ηθικών brands, τα ψηλόμεσα bikini της Evarae με τα ευφυή cut outs και τις subtle διχρωμίες αποτελούν την top επιλογή, ενώ για εκείνες που δεν μπορούν να αντισταθούν στο κλασικό tiny bikini η Eres προσδίδει κομψότητα ακόμα και με το πιο μικροσκοπικό μαγιό. Η ήδη χαρακτηριστική τετράγωνη λαιμόκοψη των ολόσωμων μαγιό Anemone με τις spaghetti τιράντες τα μετατρέπει σε εξαίσια bodies για όλο το 24ωρο. Στην

περίπτωση που ο μινιμαλισμός θέλετε να μείνει μόνο στη γραμμή και όχι στα μοτίβα, τα vintage inspired swimwear της Fendi θα κλέψουν την παράσταση σε πισίνες και παραλίες.

Emme Parsons

Τα MVP sandals

Πολλοί θα ισχυριστούν πως κάθε περίσταση επιζητεί το παπούτσι της και θα έχουν δίκιο, όχι όμως όταν πρόκειται για τις διακοπές σε ένα νησί. Δυο ζευγάρια και πάντα φλατ θα σας φανούν υπεραρκετά σε μια περίοδο που τα γυμνά πέλματα πρωταγωνιστούν. Θυμηθείτε πως οι πρωινές περιπλανήσεις μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ παραλίας και περιπάτων και πείτε "ναι" σε άνετα trekking σανδάλια, όπως τα best-selling της Arizona Love ή της θρυλικής Teva. Σε μια πιο chunky προσέγγιση οι κλασικές σαγιονάρες της The Row είναι εκεί για να μεταβούν από την πισίνα στο early drink. Focus στις βραδινές εμφανίσεις και τι άλλο να σκεφτεί κανείς από ένα ζευγάρι barely-there σανδάλια. Σε αυτό το είδος αναμφισβήτητα Ancient Greek Sandals και Emme Parsons κρατούν τα σκήπτρα της κομψότητας.

The Extras

Ξεκινήστε με μια ψάθινη τσάντα που τις τελευταίες σεζόν ανέδειξε την πεμπτουσία του craftsmanship κατακτώντας μια θέση και στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Loewe και Carolina Santo Domingo αναδεικνύουν τα beachwear look. Για τις βραδινές εμφανίσεις τα κομψά purses της Vanina μας κάνουν να πιστεύουμε πως υπάρχουν γοργόνες. Στα γυαλιά ηλίου, φέτος ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε the bigger the better και να διαλέξουμε ανάμεσα σε ολοστρόγγυλα, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Ψάθινα καπέλα με γείσο επιβάλλονται. Αναζητήστε το avant garde του Valentino. Στα κοσμήματα καθετί μπορεί να έχει θέση στο jewelry case σας, αλλά ποια κομμάτια είναι αυτά που πραγματικά θα μεταμορφώσουν κάθε look; Οι σειρές Classics και Neolithic του Lalaounis από ατόφιο χρυσό ή διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους δεν είναι υπερβολή να πούμε πως φυλάσσουν μέσα τους τη λάμψη του ελληνικού ήλιου. Για τις λάτρεις των πιο διακριτικών κοσμημάτων, από την άλλη, οι φίνες διαμαντένιες δημιουργίες του Yannis Sergakis θα διατηρούν το λαμπύρισμα των κρυστάλλινων νερών επάνω σας για πάντα.