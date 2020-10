Michael Kors | Η SS21 συλλογή του εμπνέεται από τη φύση στα αστικά τοπία

Μπορεί η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, όμως ο Michael Kors τώρα ήταν έτοιμος για να παρουσιάσει την collection του για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021. Και το έκανε σε ένα καταπράσινο κήπο στη Νέα Υόρκη. Εξάλλου, η συλλογή του αυτή εμπνέεται από τη φύση και είναι αφιερωμένη στην αναγέννηση μέσα από το πρίσμα, βεβαίως, της πόλης.

"Σχεδίασα αυτή τη συλλογή με περισσότερη σκέψη από κάθε άλλη", δήλωσε ο Michael Kors για τη νέα του κολεξιόν. "Όλοι μας αναγκαστήκαμε να ρίξουμε ρυθμούς φέτος και νομίζω πως αρχίσαμε να εκτιμάμε τα πράγματα διαφορετικά –ξαφνικά, ένα λουλούδι, ένα ηλιοβασίλεμα, ένας περίπατος δίπλα στο ποτάμι έγιναν αυτά που μας δίνουν ελπίδα. Θέλησα να δω τη φύση και την αναγέννηση μέσα από έναν αστικό πρίσμα", προσθέτει.

Και συνεχίζει, για τα κομμάτια που σχεδίασε : "Ήθελα να πάρω την ευκολία που ήταν τόσο καθησυχαστική για εμάς στη διάρκεια μιας πραγματικά δύσκολης στιγμής και να τη συνδυάσω με το glamour, την πολυτέλεια, και τη διαχρονικότητα"

Η παρουσίαση της συλλογής του έγινε ψηφιακά μέσα από τη σελίδα MichaelKors-Collection.com. Εκεί, βρίσκει κανείς τρία διαφορετικά βίντεο: μια ταινία-ντοκιμαντέρ με τον τίτλο "Up on the Roof" σε σκηνοθεσία της Hailey Elizabeth Anderson, που βάζει το θεατή στο κλίμα για την έμπνευση της κολεξιόν, το runway show το οποίο πραγματοποιήθηκε στον κήπο της κοινότητας New York Restoration Project στο Bronx μαζί με τη ζωντανή performance της Samantha Diaz –νικήτριας του American Idol-, αλλά κι ένα μουσικό video με την ερμηνεία της στο τραγούδι "You’ve Got a Friend”.

Στο ντοκιμαντέρ "Up on the Roof" την αφήγηση έχει αναλάβει ο ίδιος ο Michael Kors, όπου αναλαμβάνει να μας μεταφέρει το πνεύμα της Νέας Υόρκης, τη δύναμη των ανθρώπων της και τις απεριόριστες πιθανότητες που δίνει αυτή η πόλη. Συμμετέχει η Bette Midler η γνωστή ηθοποιός που το 1995 ίδρυσε το New York Restoration Project (NYRP) που ασχολείται με την ανάπλαση του πρασίνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Ν. Υόρκη. Ο Kors, μάλιστα, για να στηρίξει το έργο της έχει κάνει δωρεές στο New York Restoration Project, όπως και στο Renaissance Youth Center, έναν κερδοσκοπικό οργανισμό φροντίζει να δώσει προοπτικές στους νέους του Bronx.

Δείτε τα looks από τη SS21 συλλογή