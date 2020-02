The hoodie success story | Ένα κομμάτι από τη street κουλτούρα έχει γίνει must have κάθε ενημερωμένης γκαρνταρόμπας

To hoodie βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μόδας εδώ και αρκετό καιρό. Πρακτικό και άνετο, είναι ένα από τα κομμάτια που έχουν κάνει δυναμική είσοδο στις πασαρέλες και στο street style και έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό must have. Σίγουρα σ' αυτό έχει παίξει ρόλο και η επέλαση του sportswear και στη συνέχεια του streetwear. Ο μαγικός συνδυασμός "smart και casual" βρίσκει την πλήρη εφαρμογή του σε κομμάτια σαν αυτό. Στα επιπλέον προτερήματά του προσθέστε και το ότι το έχουν επιλέξει κατά κόρον πολλοί (και πολύ) επιδραστικοί άνθρωποι, όπως οι Demna Gvasalia, Αlessandro Michele και Virgil Abloh τόσο στην καθημερινότητά τους, όσο και στις συλλογές που υπογράφουν, οπότε το success story του hoodie μάλλον έχει εξήγηση.

Μπορεί να προέρχεται από τη street κουλτούρα όμως το σημαντικό είναι να ξέρει κανείς να το φορέσει με τον πιο grown up τρόπο, χωρίς να γίνεται δέσμιος του athleisure trend. Αντικαθιστώντας τα jogger pants, τα κολάν και τις φόρμες με κάτι πιο refined, αυτή είναι η απάντηση. Δεν είναι λίγες οι street style φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και δείχνουν το κλασικό hoodie συνδυασμένο ακόμα και με bottoms ή φορέματα με παγιέτες.

Designer υπογραφή, ή απλώς ένας έξυπνος συνδυασμός, μπορούν να μετατρέψουν το κλασικό hoodie σε statement κομμάτι με high fashion αέρα.

Ακολουθούν τα πιο ωραία φούτερ της σεζόν.