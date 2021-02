Πώς θα φορέσετε το denim την άνοιξη σύμφωνα με τον οίκο Dior

Είναι το πιο διαχρονικό και αγαπημένο κομμάτι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα που μπορείτε να φορέσετε σε κάθε ηλικία. Σας βγάζει συχνά από τη δύσκολη θέση όταν δεν γνωρίζετε τι να φορέσετε και σας βοηθά να δημιουργήσετε άπειρα looks ανάλογα με το στιλ σας και την περίσταση. Ο λόγος για το denim, το ύφασμα που δεν έχει φύγει ποτέ από την επικαιρότητα της μόδας.

Φέτος την άνοιξη, το αγαπημένο ύφασμα έρχεται πιο ανανεωμένο από ποτέ. Συγκεκριμένα, κατείχε βασικό ρόλο στη συλλογή του οίκου Dior για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021 με τη Maria Grazia Chiuri να παρουσιάζει διαφορετικούς τρόπους για να το προσθέσετε στις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σας.

Το denim μέσα από τη SS21 συλλογή του οίκου Dior

Costum with a twist

Η Maria Grazia Chiuri απέδειξε πως ένα κοστούμι μπορεί να είναι η επιτομή του coolness. Φέτος την άνοιξη, σας προτείνει να προσθέσετε στη συλλογή σας ένα denim σύνολο που αποτελείται από maxi φούστα και πανωφόρι τύπου κιμονό. Οι loose γραμμές του το καθιστούν πολύ άνετο, ενώ το denim ύφασμα συνδυάζεται με τα πάντα. Συνεπώς μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά combos είτε με κλασικά λευκά πουκάμισα είτε με t-shirts σε έντονες αποχρώσεις.

The everyday dress

Κάθε γυναίκα έχει στη γκαρνταρόμπα της ένα φόρεμα που συχνά αποτελεί την πρώτη της σκέψη όταν αναρωτιέται τι να φορέσει. Φέτος, το denim φόρεμα αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Denim φορέματα σε κάθε μήκος και σε διαφορετικά στιλ θα σας βοηθήσουν να ντύνεστε καθημερινά εύκολα και γρήγορα. Επίσης, μπορείτε να πειραματιστείτε με το στιλ σας, συνδυάζοντας αυτό το basic κομμάτι με statement παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ.

Extra Tip

Στη SS21 συλλογή της, η creative director του γαλλικού οίκου, δημιούργησε ένα maxi denim φόρεμα, διακοσμημένο με λουλούδια το οποίο συνδύασε με ankle crop παντελόνα με το ίδιο μοτίβο, τσάντα και headband, όλα στο ίδιο ύφασμα. Δημιούργησε έτσι ένα total denim look, ιδανικό για την άνοιξη.

Αξεσουάρ

Αυτή την άνοιξη, οι τσάντες σε ανοιχτόχρωμα denim υφάσματα θα γίνουν must - have για όλες τις γυναίκες. Μία tote τσάντα που χωρά όλα όσα θα χρειαστείτε μέσα στην ημέρα ή μία κομψή handbag σε denim υφάσματα που θα ολοκληρώσει τα καθημερινά looks σας με τον πιο stylish τρόπο, αξίζουν σίγουρα μία θέση στη συλλογή σας.

Extra Tip

Για να προσθέσετε περισσότερο χρώμα στις εμφανίσεις σας, μπορείτε να περάσετε από το χερούλι της τσάντας ένα φουλάρι στο αγαπημένο σας χρώμα ή σε κάποιο ιδιαίτερο pattern. Το denim άλλωστε ταιριάζει με τα πάντα.

Εναλλακτικά, μία denim headband μπορεί να είναι η τέλεια, φρέσκια πινελιά στα ανοιξιάτικα looks σας.