AW21 | Τα ωραιότερα looks από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Κάθε αναφορά στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης φέρνει πρώτα στο μυαλό πολύ συγκεκριμένα πράγματα: τη μίνιμαλ αισθητική των Σκανδιναβών σχεδιαστών, το δηλαδή περίφημο Scandi Chic, το sustainability, στο οποίο η ίδια η διοργανώτρια αρχής της Εβδομάδας και τα fashion brands που συμμετέχουν είναι απόλυτα δεσμευμένα, και τις υπέροχες street style εμφανίσεις των guests.

Φέτος, βεβαίως, η πιο φημισμένη από τις Εβδομάδες Μόδας της Σκανδιναβίας διεξήχθη εξολοκλήρου ψηφιακά, μέσα από τη διαδικτυακή της πλατφόρμα copenhagenfashionweek.com, δίνοντας στα brands που συμμετείχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις συλλογές τους με τη μορφή video και φωτογραφιών. Η&M Studio, Rixo, Stine Goya, By Malene Birger, Baum und Pferdgarten, House of Dgamar, Rains, Lovechild 1979, Samsøe Samsøe, Skall Studio, Nynne κ.ά. ήταν μερικά από τα πιο γνωστά brands που κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τα looks του Φθινοπώρου 2021 και η πρότασή τους δεν απέχει πολύ τα στοιχεία που βρίσκονται στην καρδιά του σκανδιναβικού στιλ: η απλότητα, οι καθαρές γραμμές, το μίνιμαλ ύφος, η διαχρονική αισθητική και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντέχουν στον χρόνο.

Οι ουδέτεροι τόνοι (μπεζ, καφέ, μαύρο, λευκό) σχεδόν δεν έλειψαν από καμία συλλογή, ενώ δεν απουσίαζαν και οι πινελιές από bold χρώματα. Οι loose φόρμες σε παντελόνια και φορέματα, τα καρό, τα υπέροχα πλεκτά και η ποικιλία σε πανωφόρια, από κομψές καμπαρντίνες και τα tailored ανδρόγυνα παλτό μέχρι στιλάτα χρωματιστά puffer, είναι μερικά από τα κομμάτια και trends που ξεχώρισαν.

The Best Looks