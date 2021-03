FW21 | Τα trends της σεζόν μέσα από αριθμούς

Ο μήνας που φιλοξένησε τις εβδομάδες μόδας (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι) με τις collections για τη σεζόν FW21 ολοκληρώθηκε και άφησε πίσω του, εκτός από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, και τα trends που θα χαρακτηρίσουν τη μόδα του επόμενου Φθινοπώρου. Μία μια πρώτη ματιά είναι εύκολο να αναφερθεί κανείς σε κάποιες πολύ χαρακτηριστικές τάσεις, όπως η έντονη παρουσία της γούνας και του βελούδου, σε πολλές συλλογές, αν όμως πρέπει να μιλήσουμε με αριθμούς, τότε συνολικά από τα shows και τα looks της σεζόν FW21 προκύπτουν 650 τάσεις. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το fashion report της Heuritech, μίας πλατφόρμας που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει τις εικόνες που αναρτούνται στα social media και να καταλήγει σε προβλέψεις με βάση τους αριθμούς.

Όπως αναφέρει το report της Heuritech, η ανάλυση που έγινε επί 246 shows και 5.430 looks, κατέληξε σε 650 trends από τα οποία ξεχωρίζουν τα εξής:

-Τα πιο δημοφιλή prints ήταν οι ρίγες και τα καρό, που εμφανίστηκαν σε 246 looks, και αντιπροσωπεύουν το 4.5% του συνόλου. Ωστόσο, τα μονόχρωμα looks χωρίς μοτίβα ή άλλα σχέδια αντιστοιχούν στο 53% (2.861 looks) αποδεικνύοντας ότι η επιθυμία για διαχρονικά chic looks παραμένει ισχυρή.

-Όσο αφορά τα χρώματα, οι ουδέτεροι τόνοι εμφανίζονται στο 40% (2.186 looks) από το σύνολο των εμφανίσεων που μελετήθηκαν με τα χρώματα μπεζ, καφέ, χακί και μαύρο να αναδεικνύονται τα πιο δημοφιλή. Οι ζεστοί τόνοι έρχονται στη δεύτερη θέση καταλαμβάνοντας 329 looks, το οποίο έχει ενδιαφέρον καθώς χρώματα όπως το ροζ, το κόκκινο, το πορτοκαλί, που θεωρούνται πιο καλοκαιρινά χρώματα, προτείνονται για τον χειμώνα.

-Στα υφάσματα, το βελούδο και η γούνα μας βάζουν σε χειμερινό mood επαναφέροντας την αίσθηση της διαχρονικής πολυτέλειας. Το βελούδο εντοπίστηκε σε 134 looks, ενώ η γούνα σε 106, ενώ φυσικά μιλάμε κυρίως για faux γούνα ή upcycled,αφού τα περισσότερα brands πια ενδιαφέρονται ώστε οι διαδικασίες παραγωγής υφασμάτων να είναι φιλικές προς τα ζώα και το περιβάλλουν.

-Τέλος, αναφορικά με τις σιλουέτες, τα μίνι φορέματα εντοπίζονται σε 236 looks, επαναφέροντας τα σέξι party looks στα οποία κυριαρχούν τα βολάν, τα κοσμήματα, τα cut-outs, τα έντονα μανίκια κ.ά. Την ίδια στιγμή, τα formal παντελόνια εμφανίζονται σε 377 looks.

Η συνύπαρξη διαχρονικά πολυτελών στοιχείων με πιο ταπεινά υλικά, αλλά και των ουδέτερων τόνων με τους πιο ζεστούς και έντονους, δηλώνει ακριβώς αυτή τη διάθεση ταπεινότητας και απλότητας από τη μία- όπως μας τη δίδαξε η πανδημία- και την άλλη την επιθυμία για εξωστρέφεια, ζωντάνια και λίγο εξτρά glam,- που στερηθήκαμε από την πανδημία.

Οι τάσεις σε αριθμούς:

Ουδέτεροι τόνοι 40,2%

Courtesy of Sportmax Sportmax FW21.

Καρό 4. 5%

Ζεστοί τόνοι 5.4%

Courtesy of Chanel Chanel FW21

Ρίγες 4.5%

Βελούδο 2.5%

Courtesy of Max Mara Max Mara FW21.

Γούνα 2%

Prada Prada FW21

Μίνι φορέματα 4.5%

Valentino Prada FW21

Formal παντελόνια 7%