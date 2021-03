Di Petsa | Μία Ελληνίδα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Το όνομα της Di Petsa γνώρισε μεγάλη απήχηση στα ελληνικά μίντια, όταν το περασμένο καλοκαίρι το διάσημο μοντέλο Gigi Hadid επέλεξε μία από τις signature δημιουργίες της, το "wet-look" φόρεμα, για να φωτογραφηθεί με φουσκωμένη κοιλιά και να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της. Η Δήμητρα Πέτσα, όμως, ήταν ήδη γνωστή στον κόσμο των νέων ανερχόμενων ταλέντων της μόδας: είχε ήδη κάνει το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, είχε κερδίσει μια θέση στη λίστα του Dazed με τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες της νεανική κουλτούρας για το 2020 και η Gigi δεν ήταν η πρώτη celebrity που πόζαρε με τις ιδιαίτερες δημιουργίες της.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια έχει διανύσει ήδη την απόσταση ανάμεσα στα πρώτα βήματα ενός ταλαντούχου νέου με όνειρα και την αναγνώριση, εν προκειμένω διεθνή, ενός φτασμένου επαγγελματία. Η Di Petsa παρουσίασε τη FW21 συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και μίλησε στο harpersbazaar.gr για τη νέα της collection "I Am My Own Mother", τα workshop που της χάρισαν έμπνευση, και τις προσδοκίες της για τη συλλογή και το brand της.

Paris Fashion Week

"To Παρίσι ήταν πάντα μέσα στην καρδιά μου, εκεί παρουσίασα το πρώτο μου show, όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο, εκεί κάνουμε τα showrooms, έχω κάνει εκθέσεις, έχω φίλους, πάντα επιστρέφω σ' αυτό. Το νιώθω σαν ένα δεύτερο Λονδίνο, που το Λονδίνο είναι η πόλη μου", εξηγεί η Δήμητρα Πέτσα για τη επιλογή της να παρουσιάσει αυτή τη φορά στη γαλλική πρωτεύουσα. "Νιώθω περήφανη που συμμετείχα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Επειδή έχουμε δουλέψει σκληρά όλο αυτό το διάστημα, όταν πλέον φτάσαμε σ' αυτή ήταν σαν μια δικαίωση, σαν κάποιος να σου λέει "καλά, τα πας"", αναφέρει η Δήμητρα.

"I Am My Own Mother": η έμπνευση

"Εμένα σαν σχεδιάστρια δεν μου αρέσει να κάνω συλλογές που είναι άσχετες μεταξύ τους", η Δήμητρα εξηγεί ότι η συλλογή της "I am My Own Mother" είναι η συνέχεια των προηγούμενων ("Wetness", "The Water Broke", "Self Birth") που αποτελούν μία διαρκή εξέλιξη του Wetness Project της, της προσωπική της εξέλιξη μέσα απ' αυτό και της σχέση της με τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν κάθε φορά σ' αυτό.

"Η τωρινή collection με το τίτλο "Είμαι η μητέρα μου" είναι εμπνευσμένη από τα workshops που ξεκινήσαμε στην αρχή τη πανδημίας, ένα χρόνο πριν, και τα οποία πραγματοποιούσαμε μία με δυο φορές τον μήνα, στην Πανσέληνο. Στα workshops αυτά συζητούσαμε για το Wetness project και την κινησιολογία των περφόρμανς που τα συνοδεύουν. Στην αρχή αυτή η συζήτηση είχε να κάνει με την απενοχοποίηση των σωματικών υγρών [σ.σ. η κεντρική ιδέα του πρότζεκτ της]. Το πώς αντιμετωπίζουμε τα υγρά του σώματός μας έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο γύρω μας, κι ιδιαίτερα το νερό.

Καθώς προχωρούσαν τα σεμινάρια, η κουβέντα άρχισε να πηγαίνει, σαν μία φυσική ροή, στην ιδέα του self-mothering, την ιδέα του ότι μπορείς να είσαι εσύ η μητέρα του εαυτού σου. Η κατάσταση αυτή, της πανδημίας, όπου είμαστε κλεισμένοι μέσα και δεν μας επιτρέπεται να έχουμε επαφές, άφησε μετέωρους πολλούς ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να στηριχθούν συναισθηματικά σε άλλους ανθρώπους, δημιουργήθηκε μία εσωστρέφεια και μοναξιά. Έχασαν κάποιοι το στήριγμα τους...", εξηγεί η σχεδιάστρια, που ως performance artist - αυτές είναι, εξάλλου, οι πρώτες της σπουδές πριν το σχέδιο και τη μόδα , ένιωσε ότι της έλειψε πολύ η επαφή με τους ανθρώπους και οι πρόβες για τα περφόρμανς της, οπότε ξεκίνησε τα workshops.

Τα workshops αποτελούν κομμάτι του πρότζεκ της Di Petsa, στο οποίο οι ερμηνευτικές τέχνες και τα ρούχα συνυπάρχουν και συνομιλούν, και σ' αυτά μπορεί να συμμετάσχει όποιος έχει ενδιαφέρον. "Είναι ένα safe space αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ", λέει η Δήμητρα, η οποία διδάσκει σ' αυτά. "Είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε όποιον συμμετέχει να έρθει κοντά με τον σχεδιαστή, και να γνωρίσει τη δική μου ευαισθησία, και να κατανοήσει ότι είμαστε όλοι μαζί σ' αυτό το ταξίδι", τονίζει.

Σχέδια, Υφάσματα, Τεχνικές

"Πολλά από τα ρούχα που έχω φτιάξει στη συλλογή είναι εμπνευσμένα από εμπειρίες που μοιράστηκαν άνθρωποι μέσα στα workshops. Και κάπως έτσι επέλεξα και τα υφάσματα στα ρούχα της συλλογής, είναι υφάσματα που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια, να νιώθεις όμορφα", θα πει η σχεδιάστρια που στη συλλογή της αυτή έχει δουλέψει πολύ με το μετάξι και το βελούδο, ενώ συνεργάστηκε και με το Λύκειο των Ελληνίδων για τη δημιουργία ειδικών κεντημάτων πάνω σε vintage μεταξωτά υφάσματα. "Η κουλτούρα είναι η μητέρα μας, δηλαδή η γλώσσα μέσα από τις εικόνες που χρησιμοποιούμε ως σχεδιαστές και καλλιτέχνες είναι η μητέρα γλώσσα. Οπότε ήθελα πολύ σ' αυτή τη συλλογή να επιστρέψω πίσω σε παραδοσιακές τεχνικές και να τους δώσω νέα πνοή, πάντα πάμε προς τα εκεί σ' όλες τις collection", θα δηλώσει η σχεδιάστρια για τα νέα σχέδια, υφάσματα και τεχνικές που έφερε στη συλλογή της, και τιμούν την παράδοση την οικογενειακή της - η γιαγιά της ήταν μοδίστρα- και την ελληνική κληρονομιά.

Προφανώς, από τα looks της συλλογής της η Δήμητρα Πέτσα δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο ("είναι όλα παιδιά μου"), όμως κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο wet look που ετοίμασε για μία έγκυο, "ένα φόρεμα που θυμίζει αυτό που φόρεσε η Gigi". "Μου αρέσει να ετοιμάζω ρούχα για εγκυμοσύνη", θα εξηγήσει και στη συλλογή της έχει συμπεριλάβει αρκετά maternity κομμάτια- για την ακρίβεια, ρούχα που μπορείς να φορέσεις ενώ θηλάζεις ή κι όχι.

Οι προσδοκίες για τη νέα συλλογή & το brand

"Αυτό που με ενδιαφέρει πάντα είναι να υπάρχει μια φυσικότητα σε ό,τι συμβαίνει", θα δηλώσει στο ερώτημα που αφορά τις προσδοκίες της για τη νέα συλλογή και το όραμά της για το brand της. "Εγώ ως σχεδιάστρια κι όλοι όσοι δουλεύουμε γι' αυτό το brand, σε κάθε σεζόν και collection, θα δείξουμε αυτό που νιώθουμε και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δείξουμε εκείνη τη στιγμή. Ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος εγώ δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, και βλέπω πώς θα πάει... ", θα πει: "Κάποιοι, λοιπόν, θα ταυτιστήσουν και θα αγαπήσουν αυτό που κάνουμε..."

Η Δήμητρα δουλεύει ήδη την επόμενη collection της και παράλληλα τρέχει κι άλλα πρότζεκτ, όπως τα κοστούμια που ετοιμάζει για μια παράσταση στο Βερολίνο και για τηλεοπτικές σειρές, δουλειές που την ενθουσιάζουν. Όσο για τα workshops της, η Δήμητρα ξεκινάει καινούργια τριήμερα αυτή τη φορά σεμινάρια, στα οποία μπορεί να συμμετάσχει κανείς συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ ή στέλνοντας μήνυμα στο info@dipetsa.com. Στο ίδιο email μπορεί να απευθυνθεί κανείς για παραγγελίες που αφορούν τα sur -mesure κομμάτια που σχεδιάζει η Di Petsa, μεταξύ των οποίων και νυφικά. "Εμείς κατά κύριο λόγο έτσι δουλεύουμε, κατά παραγγελία. Μού αρέσει να δουλεύω προσωπικά με τους ανθρώπους, να έχω την επαφή με τις πελάτισσές μου, έχω πελάτισσες που θέλουν πιο συντηρητικά wet looks, κι άλλες που επιθυμούν τις πολύ τολμηρές εμφανίσεις. Θέλω να έχω την επικοινωνία, να συζητάμε για το πώς θα τις κάνω να νιώσουν αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν μιλάμε για νυφικά", θα πει.

Size inclusivity

Στο video για την παρουσίαση της συλλογής της που ετοίμασε η ίδια με τη συμμετοχή αγαπημένων της προσώπων, αλλά και προσώπων που γνώρισε μέσα από τα workshops της, μπορεί να δει κανείς μοντέλα που εκπροσωπούν κάθε σωματότυπο και ηλικίες. Για τη σχεδιάστρια τα πράγματα είναι απλά: "Θέλω να κάνω ρούχα που ταιριάζουν και φοριούνται απ' οποιοδήποτε σώμα, γι' αυτό και στην παρουσίαση της συλλογής θα δεις κοπέλες με διαφορετικούς σωματότυπους. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδανικός για να φορέσεις τα ρούχα μου, με τα ρούχα μπορείς να κάνεις τον οποιοδήποτε να νιώσει ιδανικός".

The film

The Looks