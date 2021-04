2021 SAG Award | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Διανύουμε την εποχή των βραβείων, και την Κυριακή 4 Απριλίου, ήταν η σειρά της απονομής των βραβείων SAG για το 2021. Μεγάλοι νικητές στα βραβεία που απονέμει το αμερικάνικο σωματείο ηθοποιών ήταν η ταινία "The Trial of the Chicago 7", αλλά και η τηλεοπτική σειρά "The Crown".

Η τελετή ήταν βιντεοσκοπημένη, ωστόσο καθόλου αυτό δεν στέρησε την ευκαιρία από τους υποψηφίους και τους καλεσμένους να φορέσουν τα πιο λαμπερά τους σύνολα και να φωτογραφηθούν για το εικονικό κόκκινο χαλί. Η διαδικασία είναι εξάλλου γνώριμη από προηγούμενα red carpets, ενώ για άλλη μία φορά οι σταρ κατάφεραν να εντυπωσιάσουν φορώντας δημιουργίες οίκων υψηλής ραπτικής.

Best Looks

H Anya Taylor Joy με Vera Wang και κοσμήματα Tiffany & Co.

H Viola Davis με Louis Vuitton.

H Lilly Collins με Georges Hobeika και κοσμήματα Cartier.

H Vanessa Kirby με Givenchy και κοσμήματα Cartier.

Η Carey Mulligan με Prada και κοσμήματα Cartier.

H Cate Blanchett με κοστούμι Givenchy.

H Nicole Kidmam με Giorgio Armani.

H Emma Corrin με Prada.

H Gillian Anderson με Dolce&Gabbana και κοσμήματα Chopard.

H Elle Fanning με Gucci.

H Florence Hunt με Red Valentino.

H Jurnee Smollett με Zuhair Murad και BVLGARI κοσμήματα.

Η Cynthia Erivo με Alexander McQueen.

H Kerry Washington με Etro.

H Glenn Close με Oscar de la Renta.

H Kaley Cuoco με Prabal Gurung.

H Audrey Grace Marshall με RED Valentino.