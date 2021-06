The New Naked | Η post-lockdown διάθεση για απελευθέρωση στο ντύσιμο

Ναι, μπορεί να ήταν μια χρονιά όπου οι συναντήσεις περιορίστηκαν, με cozy looks που η μεγαλύτερη στυλιστική πρόκληση που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν το μέγεθος της πλέξης και η ελαστικότητα της μέσης, αλλά, thanks God, οι σχεδιαστές είχαν άλλα σχέδια για το καλοκαίρι του 2021. Αποκάλυψη και έκθεση! Καθόλου τυχαία επιλογή αν σκεφτεί κανείς πως η ανάγκη μας για μια μεγαλειώδη έξοδο στον έξω κόσμο, συναντήσεις και dressing up είναι πιο έντονη από ποτέ.

Οι bare-all προτάσεις είχαν ποικιλία. Από τα ’90s vibes και την grunge αίσθηση των πολλαπλών straps γύρω από τη μέση (με αποκορύφωμα τα νωχελικά looks του Jacquemus) μέχρι τα μπικίνι τοπ. Και από τα καυτά πλεκτά σορτς και τις micro φούστες, που θύμιζαν τη Naomi Campbell σε καμπάνια του Versace τη δεκαετία του ’90, μέχρι τα "αδύνατον-να-αγνοήσεις" G-strings, που ξεπρόβαλαν από φούστες και παντελόνια ακόμα και στον couturish Givenchy. Οι στρατηγικά αποκαλυπτικές λεπτομέρειες ήταν παντού. Τα cut-outs, ωστόσο, δείχνουν να μην ανήκουν στον κύκλο των εφήμερων τάσεων. Εκτός από αποκαλυπτικά –τόσο όσο χρειάζεται για να απογειώσουν τον αισθησιασμό μιας γυναίκας– και μινιμαλιστικά –αρκετά ώστε να γίνονται κομμάτι των easy ρούχων που έχουμε πραγματικά ανάγκη–, αποδεικνύονται

έτοιμα να χαρίσουν συναισθήματα ανεμελιάς. Τα αξιοποίησαν με μαεστρία streetwear brands αλλά και ιστορικοί οίκοι και το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από κομψό. Πρόκειται για μια μείξη παλιού Χόλιγουντ και σύγχρονης κομψότητας.

Θυμηθείτε την Μπέτι Ντέιβις στην ταινία "Ex-Lady" το 1933 με το συγκλονιστικό cut-out στο μπούστο ή τη Μέρι Άστορ στο "Easy to Love" να αφήνει τα πλευρά και την πλάτη της ακάλυπτα φορώντας μια μάξι τουαλέτα. Αυτή τη λογική της peek-a-boo γραμμής ακολούθησαν οι μεγάλοι οίκοι κι έτσι λατρέψαμε τα αιχμηρά πλαϊνά cut-outs στο, κατά τα άλλα, ’50s λευκό φόρεμα του Fendi, τα κυκλικά στους Boss και Hermès και τα περίτεχνα στον Jonathan Simkhai. Περισσότερο τολμηρά, τα cut-outs στην Gabriela Hearst εντυπωσίασαν χάρη στη μείξη της ’60s bejewelled διακόσμησης και της relaxed αισθητικής ενός loose φορέματος του σήμερα. Στην ίδια γραμμή τα αριστουργηματικά ανοίγματα του Christopher Esber, με τις αστραφτερές αλυσίδες να δίνουν στο nude look μια εκθαμβωτική λάμψη. Συνδυασμός άνεσης και sexiness εντοπίστηκε και στα ελαφριά ribbed πλεκτά φορέματα του MSGM, που υιοθετούν τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος σε κάποιο ειδυλλιακό θέρετρο, ενώ για τις πιο sharp εμφανίσεις η πρόταση των υβριδικών cropped σακακιών στον Alexander McQueen έθεσε τις βάσεις για τη νέα εποχή του tailoring.

imaxtree.com Gabriela Hearst

Για τις λιγότερο τολμηρές, τα άκρως μελετημένα cut-outs, τοποθετημένα κυρίως στο μπούστο ή στους ώμους, χάρισαν το πολυπόθητο twist σε κλασικά κομμάτια. Μετριόφρονα sexy, απευθύνονται σε κάθε στυλ και ηλικία υποδηλώνοντας τη συλλογική λαχτάρα για κάτι νέο. Ξεκινώντας από την Chloé και το διάτρητο τοπ με cut-outs που αποκάλυπτε τα κόκαλα του λαιμού, η έννοια του sexy ήρθε στα μέτρα της παντοτινής κομψότητας. Στην ίδια κατηγορία και το άξιο επένδυσης μακρυμάνικο ζέρσεϊ μαύρο φόρεμα της Victoria Beckham, με τη ruched cut-out λεπτομέρεια να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο μικρό μαύρο φόρεμα. Ή εκείνο το αριστούργημα resort αισθητικής της Johanna Ortiz που έχει στοιχειώσει ήδη τα όνειρα των jet-setters.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ το εκτεθειμένο δέρμα είναι in fashion. Σε μια εποχή αγώνων αποδοχής της μοναδικότητας ανεξάρτητα από χρώμα, ρυτίδες, δυσχρωμίες, οι βιομηχανίες της μόδας και της ομορφιάς αγκαλιάζουν το ιδιαίτερο δέρμα και μας προ-

τρέπουν να το αφήσουμε ελεύθερο να αναπνεύσει. Η ανοιχτή πλάτη σε ένα φόρεμα ή μια μπλούζα υπήρξε πάντα μέρος ενός look αποπλάνησης και φέτος οι σχεδιαστές επανήλθαν δυναμικά σ’ αυτό. Ελαφρώς αποκαλυπτικό ή περισσότερο, το συγκεκριμένο cut-out δεν μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κίτρινο μάξι φόρεμα του Givenchy με το κυκλικό bejewelled άνοιγμα στην πλάτη και στους αγκώνες και το αντίστοιχο της Nanushka στη σιέλ εκδοχή ενός φορέματος με χαμηλό ζιβάγκο. Και τα δύο έτοιμα να συνδυαστούν με padded φλατ σανδάλια ή αθλητικά παπούτσια.

Και επειδή θα υπάρχουν πάντα οι τολμηρές που ζουν με πάθος το παραμύθι της μόδας, τα πιο τολμηρά cut-outs ήρθαν και τώρα είναι η στιγμή να τα φορέσετε. Τώρα που πρέπει να ξαναγιορτάσουμε τη ζωή. Θυμηθείτε την Τζέιν Φόντα στα ’60s ή την Τζούλια Ρόμπερτς στο "Pretty Woman" και βάλτε στην εξίσωση skin-tight σιλουέτες, εκτεθειμένες καμπύλες και πολλή ελευθερία. Για μια red carpet inspired εμφάνιση το κατακόκκινο φόρεμα του brand The Attico απλά θα εντυπωσιάσει. Στην εξίσου ισχυρή τάση των bralettes, τα topwear των Rosetta Getty και Mugler μεταμορφώνουν ένα απλό φαρδύ παντελόνι ή ένα τζιν, ενώ τα αποδομημένα κομμάτια με άναρχα cut-outs των Y/Project, Ottolinger και Sandy Liang είναι εδώ για να υψώσουν τη σημασία του πειραματισμού στο προσωπικό στυλ.

Best looks