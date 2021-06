Balenciaga | Η απάντησή του στον οίκο Gucci για το "χακάρισμα" της αισθητικής του

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τη στιγμή που ο οίκος Gucci αποκάλυπτε τη συλλογή του "Aria" εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στη μόδα: τις mega fashion συνεργασίες. Η συλλογή που παρουσίασε ο πολυμήχανος Alessandro Michele περιελάμβανε πολλές μίξεις από διαχρονικά σχέδια του οίκου Gucci με signature σιλουέτες, αξεσουάρ και το λογότυπο του οίκου Balenciaga, ενώ ο ίδιος ο σχεδιαστής χαρακτήρισε τη διαδικασία "χακάρισμα" και τον οίκο "εργοστάσιο χακαρίσματος γεμάτο εισβολές και μεταμορφώσεις".

Ο πρώτος, λοιπόν, που κατέθεσε τη σύμφωνη γνώμη του για τις "αλχημείες" υψηλής ραπτικής του Michele, ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Balenciaga, Demna Gvasalia. Και τώρα φαίνεται πως ήρθε η δική του σειρά να υποβάλει υπό δημιουργική σκέψη κι επεξεργασία τα iconic κομμάτια Gucci και να "ντύσει" τα μοντέλα της νέας του Spring 2022 collection, που μόλις παρουσίασε, με τις δικές του προτάσεις που συνδυάζουν Gucci και Balenciaga αισθητική.

Η συλλογή με τον εύγλωττο τίτλο "Clones" φιλοξενεί όλα εκείνα τις χαρακτηριστικά στοιχεία του σύγχρονου street style ύφους που έχει καθιερώσει ο Balenciaga - deconstructed tailoring, ογκώδεις φόρμες, neon αποχρώσεις, chunky υποδήματα, έντονα puffer και parkas- μαζί με καινούργιες προτάσεις όπως τις φόρμες που αποκτούν floor-sweeping μήκος, τα cargo pants που μεταμορφώνονται σε σαλοπέτες και raver style παντελόνια, και τις denim φούστες που αποκτούν δυναμικό street χαρακτήρα με μεταλλικά στοιχεία.

The Hacker Project

Μιλώντας για τη νέα collection ο οίκος αναφέρεται στο The Hacker Project δίνοντας ένα πρώτο τίτλο στο ιδιαίτερο πρότζεκτ που ξεκίνησαν με τον οίκο Gucci. Αναφορικά με τις δημιουργικές μίξεις που ο Gvasalia φέρνει στη νέα κολεξιόν, και τις οποίες περιγράφει ως "εννοιολογικές ερμηνείες πάνω στα πλέον αναγνωρίσιμα Gucci signatures ως προϊόντα Balenciaga", το Hacker project παρουσιάζει μεταξύ άλλων ένα αρχειακό διαμαντένιο διπλό- G μονόγραμμα μεταμορφωμένο σε διπλό - B logo που έχει πάρει τη θέση του πάνω στον iconic ton-sur- ton καμβά Gucci σε διάφορα δερμάτινα είδη και κλασικά αξεσουάρ. Στην ίδια σειρά, του διπλού- B, περιλαμβάνονται και οι limited - edition τσάντες που έχουν γραμμένες πάνω τους το μήνυμα "This is not a Gucci Bag"- και αναμένεται να γίνουν το απόλυτο αξεσουάρ της επόμενης σεζόν, καθώς μάλιστα θα είναι διαθέσιμες στα καταστήματα από τον Νοέμβριο του 2021.

The new It bag s

Πέρα όμως από τα αξεσουάρ της νέας συλλογής που επανερμηνεύουν τους κώδικες των δυο ισχυρών fashion brands και αποδίδουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η συλλογή "Clones" μας συστήνει καινούργιες εκδοχές αρχετυπικές τσάντες, που δημιουργούν αμέσως αίσθηση: η Mag Basket θυμίζει τα καλάθια του σούπερ μάρκετ, το Fast Clutch αντιγράφει τη συσκευασία των fast foods, και η Monday Shopper έρχεται σε μαλακό δέρμα ως μια σακούλα που θυμίζει αυτή του σούπερ μάρκετ, ενώ η δημοφιλής Hourglass, εμφανίζεται ως Hourglass Frame, που μιμείται το σχήμα της κλασικής, αλλά έρχεται σε πιο απαλή και στρογγυλεμένη εκδοχή.

Το video

Πιστός στη cyborg aesthetic και τη video-game λογική, στο νέο του βίντεο για την παρουσίαση της συλλογής Spring 2022, ο οίκος Balenciaga στέλνει στην ψηφιακή του πασαρέλα ένα μόνο μοντέλο, την καλλιτέχνη Eliza Douglas, που εμφανίζεται και με τα 44 looks της συλλογής. Στο video που σκηνοθέτησε ο Quentin Deronzier, η Douglas εμφανίζεται μία σειρά από ψηφιακούς κλώνους που κάποιοι είναι εντελώς fake ενώ άλλοι μοντέλα πάνω στα οποία έχει αποτυπωθεί το πρόσωπό της,