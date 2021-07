Fendi AW21 | Η haute couture στην πιο ποιητική στιγμή της

Αν πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της haute couture αυτός θα περιελάμβανε φράσεις όπως "δημιουργική ελευθερία", "ασυναγώνιστη δεξιοτεχνία", "καινοτομία", ίσως και "πρόσκληση στο όνειρο". Ο οίκος Fendi παρουσίασε την haute couture συλλογή του για τη σεζόν AW 2021 στην τελευταία μέρα της Paris Couture Week καταθέτοντας μία γνήσια, ατόφια στιγμή Υψηλής Ραπτικής.

Το show και τα διάσημα μοντέλα

Όπως στο προηγούμενο show της haute couture συλλογή του οίκου, την πρώτη με τον Kim Jones ως καλλιτεχνικό διευθυντή, έτσι και τώρα στη πασαρέλα του οίκου συμμετείχαν διάσημα μοντέλα - μούσες του σχεδιαστή, όπως οι βετεράνοι Kate Moss, Christy Turlington, Amber Valletta, Paulina Porizkova, αλλά και οι νεώτερες σταρ του modeling Lila Moss, Adut Akech, Vittoria Ceretti κ.ά.

H συνύπαρξη αυτή ανάμεσα στην παλαιά και νέα γενιά μοντέλων εξυπηρετεί κι έναν ακόμα σκοπό: να υπογραμμίσει τη φιλοσοφία που διαπνέει τη νέα collection και την οποία ο οίκος περιγράφει ως "μία σύνδεση των εποχών, μία συνάντηση του παλιού με το νέο, του παρελθόντος με το παρόν". Πηγή έμπνευσης για τον Kim Jones αποτέλεσε η διαχρονική ομορφιά της Ρώμης και η πολυσύνθετη, σπουδαία ιστορία της, η οποία αποδίδεται μέσα από τους κεντημένους διάκοσμους και τα ζακάρ, τα ντραμπέ και τις ανάγλυφες υφές, τα trompe-l'œil μοτίβα και τις ουδέτερες (λευκές, υπόλευκες, παστέλ) αποχρώσεις. Με πιο απλά λόγια, οι δημιουργίες του Jones για τον οίκο Fendi θυμίζουν δεξιοτεχνικά σκαλισμένα γλυπτά, όπως αυτά που στην αρχαιότητα ανέλαβαν να απεικονίσουν την έννοια του"κάλλους".

Το show του οίκου πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά στούντιο της Τσινετσιτά, στη Ρώμη, μέσα σ' ένα σκηνικό που μιμείται το Palazzo della Civiltà Italiana, το οποίο με τη σειρά του μιμείται τις αψίδες του Κολοσσαίου, και κινηματογραφήθηκε από τον Luca Guadagnino, τον σκηνοθέτη της διεθνούς κινηματογραφικής επιτυχίας "Call me by your name".

Η συλλογή : ωδή στην Αιώνια πόλη, τη Ρώμη

Τα ρωμαϊκά σύμβολα και οι αναφορές είναι παντού παρώντα στις δημιουργίες της haute couture συλλογής Fendi AW21: από τα ντραμπέ φορέματα που επανερμηνεύουν τη ρωμαϊκή τήβεννο (τόγκα), το εκκωφαντικό λευκό σε πολλά από τα looks της συλλογής, το μπολερό που θυμίζει ψηφιδωτά, τα κολεγιακού τύπου jackets και τα μίνι φορέματα που τα κεντήματά τους παραμπέμουν στα φυλλώματα που διακοσμούσαν τους κίονες, τις αψίδες του Κολοσσαίου που αποτυπώνονται στα τακούνια των παπουτσιών, τα σκουλαρίκια που μοιάζουν με αγγεία και τα κολιέ και τα βραχιόλια που θυμίζουν σκαλιστά μάρμαρα, τα clutches και τις τσάντες που είναι διακοσμημένες με σχέδια από τοιχογραφίες και μωσαϊκά. Οι αέρινες φόρμες σε πολλά από τα evening gowns, οι γενναίδωροι όγκοι στη φούστα τους σε άλλα, αλλά και τα υλικά που ο σχεδιαστής αξιοποιεί σε πολλά από αυτά, όπως φτερά, τούλι, αλλά και τα marble patterns, ταιριάζουν απόλυτα στο πνεύμα του λυρισμού που αποπνέει η συλλογή.

Η συλλογή του οίκου Fendi ήταν πραγματικά από τις πιο ποιητικές, ονειρεμένες και άριστες haute couture στιγμές της Paris Fashion Week.

