Δέρμα από μανιτάρια | To βιώσιμο μέλλον στη μόδα είναι εδώ

Οι υπέροχες δημιουργίες με βάση τους μύκητες από τη συλλογή Α/Κ 2021 της σχεδιάστριας Iris Van Herpen έφεραν τα πάνω κάτω στον κόσμο της μόδας. Η van Herpen, από τους πρώτους σχεδιαστές που υιοθέτησαν την τρισδιάστατη εκτύπωση και ένθερμη υποστηρίκτρια της βιωσιμότητας, έχει αναλάβει τον ρόλο του προφήτη στη βιομηχανία της μόδας. Πέρασε την καραντίνα στο Άμστερνταμ διαβάζοντας το βιβλίο του βιολόγου Merlin Sheldrake "Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures", το οποίο περιγράφει την κρυφή ζωή του μυκηλίου, του υπόγειου δηλαδή φυτικού μέρους των μυκήτων, που μοιάζει με δίκτυο ριζών. "Είναι όμορφο να βλέπεις ότι στην ίδια τη φύση υπάρχει ήδη ένα "ξύλινο Διαδίκτυο”, που μοιάζει με τα δικά μας ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας" αναφέρει η van Herpen.

Στο Έμερβιλ της Καλιφόρνιας, στο κέντρο της βιοτεχνολογίας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις MycoWorks και Bolt Threads έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των οίκων πολυτελείας με το δέρμα από μυκήλιο, ένα προϊόν φιλικό στο περιβάλλον, εναλλακτικό ως προς το ζωικό ή το συνθετικό δέρμα. Το δέρμα από μανιτάρια αναπτύσσεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, εκπέμπει λιγότερα αέρια θερμοκηπίου και για την παραγωγή του απαιτείται πολύ μικρότερη ποσότητα νερού και γης απ’ όση για το ζωικό δέρμα. Ένας επιπλέον λόγος που το δέρμα μυκηλίου έχει ενθουσιάσει τα luxury brands είναι η εξαιρετική του ποιότητα. Είναι τόσο απαλό στην αφή και εύκαμπτο, ώστε ο οίκος Hermès, γνωστός για τα αυστηρότατα στάνταρ του ως προς το δέρμα, ήδη πειραματίζεται με αυτό. Τον Μάρτιο ο διάσημος γαλλικός οίκος, σε συνεργασία με τη MycoWorks, παρουσίασε την travel bag "Victoria", φτιαγμένη από μυκηλιακό δέρμα Sylvania, σε απόχρωση κεχριμπαριού. Η MycoWorks, που την τελευταία χρονιά έλαβε χρηματοδότηση που έφτασε τα 37 εκατ. ευρώ από επενδυτές όπως η Νάταλι Πόρτμαν και ο Τζον Λέτζεντ, χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη τεχνολογία Fine Mycelium, ώστε να αναπτύξει ένα πυκνό πλέγμα από μυκήλιο, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του brand σε σχέση με την αντοχή αλλά και την απαλότητα. "Το όραμα της εταιρείας μας είναι να παράγει τα υλικά του μέλλοντος" τονίζει ο CEO της MycoWorks, Μatthew Scullin. Το Sylvania τελειοποιήθηκε στη Γαλλία, αποκλειστικά στα βυρσοδεψεία του Hermès. "Οι αρχές της MycoWorks και του Hermès συμβαδίζουν: Έντονο ενδιαφέρον για φυσικά υλικά με στόχο τα προϊόντα που προκύπτουν να έχουν διάρκεια ζωής και υψηλή ποιότητα" επισημαίνει ο Pierre-Alexis Dumas, artistic director του Hermès.

Courtesy of Hermès Η τσάντα "Victoria" του Hermès, φτιαγμένη από Sylvania.

Ένα χιλιόμετρο μακριά από τις αποθήκες της MycoWorks βρίσκεται η βασική ανταγωνίστρια εταιρεία παραγωγής βιοϋλικών Bolt Threads. Η Stella McCartney, ο όμιλος ειδών πολυτελείας Kering και οι κολοσσοί στα αθλητικά είδη Adidas και Lululemon ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν την Bolt Threads να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του μυκηλιακού δέρματος με την ονομασία Mylo. Τα νέα προϊόντα του Mylo είναι παρόμοια με αυτά του Sylvania, αν και το πρώτο παράγεται ως πυκνός αφρός, που σε επόμενο στάδιο υφίσταται συμπίεση, βαφή και φινίρισμα. Ο οίκος Stella McCartney, πρωτοπόρος τις τελευταίες δεκαετίες στη χρήση πράσινων υλικών, παρουσίασε τον Μάρτιο ένα utilitarian τοπ και παντελόνι φτιαγμένο από φύλλα Mylo πάνω σε ανακυκλωμένο νάιλον scuba. Η σχεδιάστρια Stella McCartney ανέφερε χαρακτηριστικά: "Το Mylo δημιουργείται στα εργαστήρια και μπορεί να είναι το μέλλον. Αν καταφέρουμε και έχουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική για το δέρμα, τότε ο αντίκτυπος στον πλανήτη θα είναι πραγματικά τεράστιος".

Courtesy of Stella McCartney Τoπ και παντελόνι Stella McCartney από Mylo.

Από την Alison S. Kohn