The Complete Guide | Τα πιο stylish γυαλιά ηλίου του φετινού καλοκαιριού

Χρώμα, φαντασία και vintage επιρροές θυμίζουν πως τα γυαλιά είναι για να τραβούν τα βλέμματα.

Splash of Color

Σιγοτραγουδώντας το "Girls Just Want to Have Fun", τα μόνα γυαλιά ηλίου που ανταποκρίνονται είναι τα χρωματιστά κάθε πιθανού μεγέθους και design.

Από πάνω προς τα κάτω: 1. Tous, De Rigo Hellas, 2. Paul Frank, Prime Optics, 3. Scotch & Soda, Βαϊράμογλου, 4. Vogue, Luxottica Hellas, 5. Paul Frank, Prime Optics, 6. Paul Frank, Prime Optics.

Λευκοί σκελετοί

Iconic και μυστηριώδεις, οι λευκοί σκελετοί θα φέρνουν πάντα κάτι από Hollywood.

Αριστερά: Isabel Marant, Safilo Group, Δεξιά: Kaleos, The Workshop.

See Through

Υπερμεγέθη, με διαφανείς σκελετούς και χρωματιστούς φακούς, τα φετινά ’70s inspired γυαλιά είναι συγχρόνως διακριτικά και bold.

Από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Dior, Panaidis, 2. Chloé, Delux Hellas, 2. Chloé, Delux Hellas.

Τα Μπεζ

Συνδυάστε ένα μπεζ σύνολο με ψάθινα αξεσουάρ και ολοκληρώστε τη μονοχρωμία με μπεζ γυαλιά ηλίου.

Πάνω ζευγάρι: Loewe, Panaidis. Κάτω ζευγάρι: Isabel Marant, Safilo Group. Τσάντα "Valdis" Cult Gaia, Kalogirou. Συλλεκτικό άρωμα "Daisy", Marc Jacobs. Καπέλο από προσωπική συλλογή.

Kaleos, The Workshop.

Κλασική επιλογή: ταρταρούγα

Οι σκελετοί από ταρταρούγα θα απογειώνουν πάντα τα ψάθινα αξεσουάρ.

MCM, Συκαράς.

Cat eye: the new mysterious

Τα νέα cat eye είναι τα παραλληλόγραμμα γυαλιά ηλίου, που ειδικά σε έντονες αποχρώσεις αφιερώνονται στις απανταχού insiders.

Πάνω: Celine,Vista. Αριστερά: Linda Farrow, Panaidis. Δεξιά: Prada, Luxottica Hellas. Κάτω: Stella McCartney, Vista.

New Aviators

Twisted aviators, πολυγωνικοί σκελετοί ή τετράγωνοι, όλοι αναδεικνύουν τον

μεταλλικό σκελετό σε κλασική επιλογή.

Από πάνω προς τα κάτω: 1. Max Mara, Max, Mara Boutique, 2. The Glass of Brixton, Συκαράς, 3. MCM, Συκαράς, 4. Kaleos, The Workshop.

Χωρίς σκελετό

Αντικαταστήστε τα μαύρα γυαλιά ηλίου με καφέ και τολμήστε τη χωρίς σκελετό εκδοχή τους.

Τσάντα, φουλάρι, γυαλιά ηλίου και coin purse, όλα Max Mara, Max Mara Boutique.

Fashion director: Νατάσα Λιονάκη.

Still Life: Βασίλης Μαντάς

Runway Report