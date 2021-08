Perfect 10 | H βασίλισσα Letizia φόρεσε με υποδειγματικό τρόπο το μαύρο φόρεμα

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις με το στιλ της Βασίλισσας Letizia της Ισπανίας, κατέχει εξάλλου μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις πιο κομψές "γαλαζοαίματες" του πλανήτη. Το γεγονός, μάλιστα, ότι συχνά επενδύει σε κομμάτια από δημοφιλή ισπανικά high street brands, όπως τα Zara ή τα Mango, έχει κάνει τα looks της και τις επιλογές της αρκετά δημοφιλή, καθώς αποδεικνύονται εξαιρετικά προσιτά.

Η Letizia, ως βασίλισσα μίας μεσογειακής χώρας όπως η Ισπανία, έχει μία μεγαλύτερη ευελιξία στο ντύσιμό της σε σχέση με άλλες γυναίκες - μέλη βασιλικών οικογενειών: έχει απογειώσει το summer style και ξεχωρίζει για τις επιλογές της σε summer dresses, navy looks και καλοκαιρινά υποδήματα - που πιο σπάνια θα δούμε να φοράνε οι royals του Βορρά.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανιάς, λοιπόν, απολαμβάνει αυτή την περιόδο της διακοπές της στη Μαγιόρκα, και ήδη η Letizia έχει χαρίσει αρκετές εμφανίσεις που ξεχυλίζουν από ανεπιτήδευτα κομψό στιλ. Σε μία από τις πιο πρόσφατες, ο φακός την απαθανάτισε σε βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Βασιλιά Φίλιππο, τις κόρες τους, Πριγκίπισσα Ελεονώρα και Ινφάντα Σοφία, και την πεθερά της, Βασίλισσα Σοφία, και η βασίλισσα έκανε μία υποδειγματική εμφάνιση με μαύρο φόρεμα.

Συγκεκριμένα, η Letizia φόρεσε ένα μάξι ημιδιάφανο φόρεμα με τιράντες από παλαιότερη συλλογή (του 2020) του brand Uterqüe, το οποίο συνδυάσε μ' ένα ζευγάρι εσπαντρίγιες επίσης σε μαύρο χρώμα από το αγαπημένο της brand Castañer. Ο άψογος συνδυασμός της εξασφάλισε στην εμφάνισή της ένα σοφιστικέ χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο αυτή να χάνει από τον ανεπίσημο και χαλαρό τόνο της. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα φάκελο από τη συλλογή του επίσης προσιτού ισπανικού brand Bimba & Lola, ενώ το μοναδικό κόσμημα στην εμφάνισή της ήταν ένα ζευγάρι χρυσοί κρίκοι στα αφτιά.

Get her style

Το look της queen Letizia βασίζεται σε πολύ basic κομμάτια, ένα καλοκαιρινό φόρεμα με τιράντες, ένα ζευγάρι εσπαντρίγιες και μίνιμαλ αξεσουάρ. Προφανώς και δεν είναι καθόλου δύσκολο να πετύχετε τον συνδυασμό που προτείνει η εμφάνισή της, και μάλιστα μπορείτε να τον επαναλάβετε και με κομμάτια σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, όπως το λευκό ή τα μπεζ.

Το "keep it simple" γίνεται ξεκάθαρο κι από αυτό το look ότι είναι η καλύτερη στιλιστική συνταγή για μια καλοκαιρινή βραδινή έξοδο.

Key - pieces