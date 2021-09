Au Chocolat | 12 κομμάτια στο πιο κομψό χρώμα του φθινοπώρου

Σε μία συζήτηση για τα χρώματα που εξασφαλίζουν διαχρονική κομψότητα σε μία εμφάνιση, το λευκό και το μαύρο είναι αυτά που θα μονοπωλήσουν την κουβέντα. Όμως, σ' αυτή υπάρχει χώρος για ένα ακόμα: το καφέ. Μπορεί να μη κουβαλά την αίγλη των δυο πρώτων, όμως η γήινη αυτή απόχρωση παίζει καθοριστικό ρόλο σε μία εμφάνιση που διεκδικεί τον χαρακτηρισμό της κομψή.

Το καφέ διαθέτει ασφαλώς πολλές αποχρώσεις και μία απ' αυτές το βαθύ καφέ ή αλλιώς, το σοκολατί. Αφορμή για να εστιάσουμε σ' αυτή, μία εμφάνιση της Zendaya στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας, σε ένα δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν της o οίκος Valentino, του οποίου η νεαρή καλλιτέχνης είναι ambassador. Η Zendaya εμφανίστηκε με μια δημιουργία από τη συλλογή Valentino Des Ateliers, που ο οίκος περιγράφει ως "σοκολατί puffed ολόσωμο σορτς από οργάντζα και moiré faille". Το σύνολό της, η vεαρή σταρ ολοκλήρωσε με κλασικές γόβες σε καφέ χρώμα Christian Louboutin και κοσμήματα BVLGARI.

Εμφανίσεις ...au chocolat

To look της Zendaya μάς υπενθύμισε πόσο elegant μπορεί να δείξει μία εμφάνιση στην ζεστή απόχρωση της σοκολάτας- ακόμα και χωρίς τον συνδυασμό της με άλλα χρώματα. Συνήθως, το καφέ λειτουργεί ως μία βασική απόχρωση με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα color combos στις εμφανίσεις σας, ενώ εξαιρετικά δυνατός είναι και ο συνδυασμός του μ' άλλες αποχρώσεις του καφέ σε στιλάτα tonal looks.

Οι γήινες αποχρώσεις, ιδίως οι ζεστές, δηλαδή αυτές του καφέ, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την περίοδο του Φθινοπώρου, και στις Εβδομάδες Μόδας της Κοπεγχάγης και της Νέας Υόρκης είδαμε πολλές street style εμφανίσεις να υιοθετούν το καφέ, σε διάφορούς τόνους.

Getty Images H Thora Valdimars και η Jeanette Madsen στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Getty Images H Camila Coelho στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Getty Images Καλεσμένη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Key- pieces