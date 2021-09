Emmy Awards 2021 | Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η 73η απονομή των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στο Los Angeles και στο κόκκινο χαλί του φιλοξένησε όλα τα λαμπερά αστέρια της μικρής οθόνης. Οι πρωταγωνίστριες που ερμηνεύουν αγαπημένες τηλεοπτικές ηρωίδες φρόντισαν, βεβαίως, να προσφέρουν στο red carpet το glamour που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση και εμπιστεύτηκαν κορυφαίους οίκους και τους σχεδιαστές τους για τα looks τους.

Η Anya Taylor-Joy, η πρωταγωνίστρια του βραβευμένου ως καλύτερη μίνι σειρά "The Queen's Gambit", έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια φωτεινή δημιουργία του οίκου Dior, ενώ η Emma Corrin, που τιμήθηκε για την ερμηνεία της ως Πριγκίπισσα Diana στο "The Crown", επέλεξε ένα look του οίκου Miu Miu που με το styling έδειχνε ιδιαίτερο και ασυνήθιστο. Η βετεράνος Kate Winslet, που πήρε το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά για το "Mare of Easttown", εμφανίστηκε με μια κλασική δημιουργία Armani Privé, ενώ σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της σε κόκκινο χαλί η Catherine - Zeta Jones συνόδευσε τον σύζυγό της, και υποψήφιο για βραβείο, Michael Douglas (για τη σειρά "The Kominsky Method") φορώντας ένα φόρεμα σε μπορντό της Cristina Ottaviano.

Δείτε όλα τα looks στο κόκκινο χαλί: