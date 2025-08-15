Follow us

Οι stylish συνδιασμοί που μπορείτε να κάνετε φορώντας λευκό

Με τι μπορείτε να ταιριάξετε το λευκό στα outfits σας αυτή την εποχή.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 15-08-2025
Getty Images

Ένα από τα χρώματα που φοράμε περισσότερο το καλοκαίρι είναι το λευκό. Χρώμα δροσερό, φωτεινό, "ανάλαφρο" και κυρίως ουδέτερο που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει συνδυασμούς με όποιο χρώμα μπορείτε να φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια color combos που λειτουργούν καλύτερα με το λευκό αποδίδοντας ένα effortless chic και χαλαρά πολυτελές αποτέλεσμα. Καθώς, λοιπόν, κάθε κομψή γυναίκα θέλει να δείχνει ανανεωμένη και επίκαιρη με τις εμφανίσεις της, συγκεντρώσαμε 5 χρωματικούς συνδυασμούς με πρωταγωνιστή το λευκό που παραμένουν διαχρονικοί, ωστόσο έχουν και μία επικαιρότητα σε σχέση με τις τάσεις της μόδας. 

1. Το διαχρονικό B&W

To "ταίριασμα" του λευκού με το μαύρο δεν απασχόλησε ποτέ τις τάσεις της μόδας, γιατί πολύ απλά τις ξεπερνά. Φέτος, ας πούμε απλά, ότι αυτές του δίνουν ένα προβάδισμα και λευκές βερμούδες υπόσχονται κομψά looks φορεμένες με μαύρα tank tops και boat shoes. 

2. Λευκό με καφέ 

Ένα πολύ επίκαιρος συνδυασμός στη μόδα είναι αυτός που ενώνει το hot στις τάσεις σοκολατί καφέ με το λευκό. Φορέστε λευκά ντένιμ παντελόνια με καφέ T-shirts ή το αντίστροφο, καφέ παντελόνια με λευκά T-shirts. 

3. Λευκό και μπεζ 

Κλασικός αλλά πάντα άχαστος, ο συνδυασμός λευκού με μπεζ απογειώνει την πολυτέλεια που βασίζεται στη διακριτικότητα. 

4. Λευκό με λευκό 

Άλλο ένα color combo που παραμένει αξεπέραστο όσες τάσεις και να περάσουν είναι αυτός ανάμεσα σε λευκό με λευκό. Συνδυάστε λευκές πουκαμίσες με λευκά παντελόνια και ολοκληρώστε με ένα ζευγάρι από τα κυρίαρχα στις τάσεις μίνιμαλ πέδιλα. 

5. Λευκό με γαλάζιο 

Μία πολύ διαφορετική πρόταση είναι αυτή που σάς συστήνει να συνδυάσετε το λευκό με μία παστέλ απόχρωση, όπως το γαλάζιο που είναι δυνατό στις φετινές τάσεις. Εναλλακτικά, δοκιμάστε συνδυασμούς με απαλό κίτρινο ή ροζ. 

