Beach Bags | Οι ιδανικές τσάντες για να κρατήσετε φέτος στην παραλία

Καμία εμφάνιση στην παραλία δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς τα αξεσουάρ της: γυαλιά ηλίου, καπέλα, σανδάλια, παρεό, πετσέτες και τσάντες. Οι τσάντες παραλίας ή τσάντες θαλάσσης είναι από τα must - have items ενός beach look. Δεν είναι απλά ό,τι σ' αυτές θα μεταφέρετε τα απαραίτητα για το μπάνιο και την ηλιοθεραπεία σας, είναι ότι παίζουν συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εμφάνιση με μαγιό. Το δημοφιλέστερο υλικό σε τσάντες παραλίας είναι η ψάθα, ενώ ωραίες επιλογές θα βρείτε σε καραβόπανο και βαμβάκι. Οι beach bags, λοιπόν, έρχονται να μας απασχολήσουν σ' αυτό το ρεπορτάζ μόδας καθώς τις χρειαζόμαστε στις καλοκαιρινές αποδράσεις και στις διακοπές μας. Τα σχέδιά τους, μάλιστα, είναι τόσο κομψά που πολλές μπορείτε να τις κρατήσετε και στην πόλη.

Οι καλύτερες beach bags για το Καλοκαίρι 2025

Η πρώτη στάση της αναζήτησή μας γίνεται φυσικά στη συλλογή Loewe x Paula's Ibiza που για ένα ακόμα καλοκαίρι μας συστήνει τις πιο fashion forward τσάντες παραλίας που κρατούν όλες οι fashionistas. Ξεχωρίσαμε τη χειροποίητη "Anagram" tote από raffia που είναι διακοσμημένη με χρωματιστές ρίγες και φανταζόμαστε να την κρατάμε από το πρωί ως το βράδυ στις διακοπές μας. Ο Gucci μας προτείνει μία wooven tote τσάντα που γίνεται ιδανική για όλες τις ημέρες που θα περάσουμε δίπλα στη θάλασσα, ενώ η wooven tote του Marni με τις φωτεινές κίτρινες ρίγες έρχεται να προσθέσει λίγο fun στα summer looks μας. Η Vlogo raffia τσάντα του Valentino Garavani είναι αυτή που θα κρατήσουμε σε κάθε καλοκαιρινή απόδραση και θα συνδυάσουμε με τα μποέμ συνολά μας, ενώ η ψάθινη τσάντα του brand Manebi έχει ένα υπέροχο πράσινο χρώμα που επιτρέπει κομψά pop of color στα ουδέτερα σε αποχρώσεις beach looks.

Η basket bag από τη Le Pliage Collection της Longchamp είναι μια τσάντα που μπορείτε να κρατήσετε άνετα σε παραλία και πόλη, το ίδιο και η τσάντα χειρός με δερμάτινη λεπτομέρεια κοχύλι από τη συλλογή του Zeus + Dione, ενώ η basket bag "Zuri" από το brand Callista υιοθετεί ένα υπέροχο βιολετί στις δερμάτινες επιφάνειες της που αποπνέει δροσιά.

Editor's choice