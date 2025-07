It's a Man's Summer | 4 outfits για το καλοκαίρι που συνδυάζουν διαχρονική κομψότητα και coolness

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που απαιτεί χαλαρότητα στο ντύσιμο. Από το urban style στις εμφανίσεις παραλίας, από το γραφείο ως τα μπαράκια δίπλα στη θάλασσα, οι στιλιστικές αποκλίσεις δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες: η αίσθηση του coolness διαπνέει τα πάντα και η κομψότητα απαιτεί κομμάτια που συνδυάζουν την άνεση, τη διαχρονικότητα και τη μοντέρνα ματιά. Μία συλλογή όπου θα βρεις κλασικά κομμάτια, τα οποία εμπιστεύεσαι και έχεις πάντα στη ντουλάπα σου, ωστόσο με ανανεωμένη ματιά για να διατηρούν μια επικαιρότητα στις τάσεις της μόδας, κομμάτια που είναι άνετα και κομψά, είναι η συλλογή της Nautica. Η Nautica γνωστή για το effortless και casual στιλ με διαχρονικότητα που προσφέρει εδώ και χρόνια σε άνδρες (και γυναίκες) έρχεται για ένα ακόμα καλοκαίρι να γίνει η "σωτήρια λύση" σου για κάθε outfit που θα χρειαστεί να δημιουργήσεις.

Ποια είναι, όμως, αυτά τα outfits που θα σου εξασφαλίσουν άκοπα το πιο cool και stylish αποτέλεσμα; Κι εδώ έρχεται να μπει στη παρέα μας ο ταλαντούχος ηθοποιός Γιώργος Νούσης που έκανε τις δικές του επιλογές από την καλοκαιρινή συλλογή της Nautica και σου προτείνει 4 looks που υπόσχονται στιλ χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσεις σκέψη και χρόνο. Πουκάμισα, παντελόνια, polo shirts, βερμούδες και μαγιό γίνονται must -have κομμάτια για urban chic και beach outfits, που θα φορέσεις στην πόλη και τις διακοπές, και ο Γιώργος Νούσης σου δείχνει πώς θα τα συνδυάσεις με κομψό και έξυπνο τρόπο:

-Στην παραλία με το πιο fun μαγιό

Βασίλης Μαντάς

Δεν ξέρω πόσο διστακτικός μπορεί να είσαι στην ιδέα να φορέσεις floral prints, αλλά οφείλω να σου πω ότι τα φλοράλ είναι τάση και ένα μαγιό είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να τη δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι- και για πολλά επόμενα. Ο Γιώργος Νούσης φόρεσε ανδρικό μαγιό σορτς με floral print από τη συλλογή της Nautica που συνδυάζει διάφορα ανοιχτά καλοκαιρινά χρώματα και πρόσθεσε ένα τιρκουάζ πουκάμισο της Nautica, που αυτομάτως "μεταμόρφωσε" το μαγιό του στο τέλειο σορτς για να συνεχίσει μετά τις βουτιές για μπύρες και κοκτέιλ στο beach club.

Τα φλοράλ μοτίβα στα μαγιό ανατρέπουν τα στιλιστικά κλισέ και προσφέρουν μια πραγματική αίσθηση χαλάρωσης και απόλαυσης σ' αυτόν που τα φοράει. Οι δε γαλαζοπράσινοι τόνοι και το peach χρώμα στο μαγιό σορτς της Nautica "δένουν" άψογα με το τιρκουάζ πουκάμισο προσφέροντας cool κομψότητα και exotic διάθεση.

