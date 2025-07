Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2025 | Μπλούζες, πουκάμισα, tops που θα αναβαθμίσουν τα σύνολά σας

Τη λίστα με τα fashion items που αξίζει να αποκτήσετε στις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχονται να συμπληρώσουν τα tops. Μπλούζες, πουκάμισα, γιλέκα και cropped tops είναι απαραίτητα στο καλοκαιρινό ντύσιμο καθώς συμπληρώνουν τα looks με bottoms όπως οι φούστες, οι παντελόνες, τα σορτς και οι βερμούδες. Υφάσματα όπως το λινό, το βαμβάκι και η βαμβακερή ποπλίνα, η βισκόζη και το ραγιόν, το μετάξι είναι ιδανικά για να τα αναζητήσετε σε μπλούζες και πουκάμισα που θα φέρουν δροσιά και θα εξασφαλίσουν κομψότητα στα σύνολά σας. Οι φαρδιές γραμμές είναι επίσης πιο λειτουργικές όταν κάνει πολλή ζέστη, ενώ τα cropped tops, όπως είναι τα bandeau/ straples, προσφέρουν εκτός από δροσιά μία σέξι νότα στην εμφάνιση.

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2025: Τα tops που ξεχωρίσαμε

Τα tank tops είναι ένα ένδυμα που φοράμε πολύ το καλοκαίρι. Πρόκειται, βεβαίως, για τις αμάνικες μπλούζες, χωρίς γιακά, οι οποίες χάρη ακριβώς σ' αυτή την εκλεπτυσμένη λεπτότητά τους μπορούν να συνδυαστούν με πολλά διαφορετικά bottoms. Φυσικά, υπάρχουν τα αθλητικά tank tops από βαμβάκι και ριμπ πλέξη και εκείνα από πιο ντελικάτα υφάσματα, όπως το tank top από βισκόζη και ραγιόν που βρήκαμε στη συλλογή LOLA, το ασύμμετρο top από βισκόζη της συλλογής Reiss, αλλά και το κρεπ αμάνικο τοπ σε κόκκινο χρώμα από το AMI Paris.

Ένα λινό πουκάμισο με ρίγες από τη συλλογή Weekend Max Mara γίνεται ο ιδανικός σύντροφος για τα looks των διακοπών, ενώ ένα πουκάμισο από ίνα ραμί της συλλογής Zara, σε εκρού, υπόσχεται κομψότητα στις εμφανίσεις γραφείου - κι όχι μόνο. Στη shopping list μας προσθέσαμε μια εμπριμέ βαμβακερή μπλούζα της Ulla Johnson που θα φέρει τη ζωντάνια στο summer look σας, ένα μεταξωτό πουκάμισο με φλοράλ μοτίβα από La Double J που φοριέται σε σετ με την ασορτί μεταξωτή παντελόνα του brand, ένα λευκό γιλέκο από το Staud που μεταφέρει την tailored κομψότητα στο καλοκαίρι και μία βαμβακερή εμπριμέ μπλούζα με τιράντες και κεντήματα από το Farm Rio που προσφέρει ένα exotic look.

Editor's choice