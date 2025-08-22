Follow us

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025

Οι μίντι φούστες που θα σας εξασφαλίσουν updated κομψότητα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 22-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας είναι οι φούστες. Οι φούστες φοριούνται όλες τις εποχές χάρη στη δυνατότητα να υιοθετούσαν διαφορετικά κάθε φορά υφάσματα, ενώ η ποικιλία στις γραμμές τους τις κάνει ιδανικές για κάθε γυναικείο σωματότυπο. Οι τάσεις της μόδας κάθε νέα σεζόν φωτίζουν περισσότερο ή λιγότερο κάποια σχέδια, ας πούμε φέτος οι pencil φούστες μοιάζει να πρωταγωνιστούν στο στιλ, ωστόσο κανείς να δεν μπορεί να μας πει απόλυτα ποιες φούστες θέλουμε να φοράμε περισσότερο και πώς θα τις φορέσουμε. Εξάλλου, με το κατάλληλο styling είναι σίγουρο ότι κάθε μια θα βρει ένα κομψό και επίκαιρο look να δημιουργήσει. Με το φθινόπωρο του 2025 να πλησιάζει, εμείς αναζητήσαμε τις πιο ωραίες μίντι φούστες για να φορέσουμε. 

Getty Images

Οι μίντι φούστες που ξεχωρίζουν στο στιλ του φθινοπώρου του 2025

Το μίντι μήκος είναι το πιο δημοφιλές στις φούστες, και αυτό δεν είναι διαφορετικό και φέτος αφού στις συλλογές για το Φθινόπωρο 2025 βλέπουμε να κυριαρχεί το midi. Η ίσια και η pencil γραμμή, επίσης, ξεχωρίζουν στα λανσαρίσματα των brands, ενώ την προσοχή μας τράβηξε και το γεγονός ότι επιστρέφουν οι καρό φούστες, και μάλιστα σε διαχρονικά καρό όπως το Prince of Wales που υιοθετεί η υπερ-chic φούστα από μαλλί και κασμίρι της συλλογής Saint Laurent. Μία πιο μοντέρνα εκδοχή της καρό φούστας είναι η wrap καρό που προτείνει η Loewe

Επιμένοντας στην ίσια γραμμή, κάναμε κάποιες κλασικές επιλογές για το ντύσιμο του γραφείου, και όχι μόνο, όπως είναι η pencil φούστα από τεχνικό ζέρσεϊ της Max Mara σ' ένα κομψό "φουντουκί" καφέ χρώμα, αλλά και η μίντι φούστα με λεπτομέρειες στη μέση από τη Massimo Dutti, σε καστανό καφέ χρώμα. Μία ιδιαίτερη παραλλαγή αυτής της γραμμής προτείνει ο Gucci, που της προσθέτει τσέπες δημιουργώντας μια μοντέρνα cargo φούστα σε λαδί χρώμα. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη δυο ακόμα μεγάλες τάσεις της σεζόν Φ/Χ 2025-26, τη δαντέλα και το πουά, ξεχωρίσαμε μια μάλλινη pencil φούστα με τελείωμα από δαντέλα του Balenciaga που είναι μια εξαιρετική επιλογή για να δοκιμάσετε την τάση, και μία σατέν πουά φούστα από τη Zara, που θα απολαύσετε στο φθινοπωρινό σας στιλ. 

Editor's choice 

Μίντι φούστα Prince of Wales από μαλλί και κασμίρι Saint Laurent, luisaworld.com.

Μάλλινη φούστα με δαντέλα, Balenciaga.

Καρό wrap φούστα, Loewe.

Pencil φούστα από τεχνικό ζέρσεϊ Max Mara, Max Mara boutique.

Cotton canvas μίντι φούστα Gucci, luisaworld.com.

Μίντι φούστα με λεπτομέρειες στη μέση, Massimo Dutti.

Σατέν μίντι φούστα πουά, Zara.

Cotton μίντι φούστα σε στρογγυλεμένη γραμμή, Cos.

