Ralph Lauren Άνοιξη 2026 | Κλασική κομψότητα και δυναμικές αντιθέσεις

Η νέα συλλογή Ralph Lauren Άνοιξη 2026, που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, υμνεί τη διπλή ταυτότητα της σύγχρονης γυναίκας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Getty Images

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έκανε λαμπερή πρεμιέρα με το fashion show του Ralph Lauren για τη συλλογή Άνοιξη 2026, που πραγματοποιήθηκε σε ένα σκηνικό λιτής κομψότητας στα ιστορικά κεντρικά του οίκου στη Madison Avenue. Ο χώρος, φωτισμένος με απαλά χρώματα και με minimal διακόσμηση, άφησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα ίδια τα ρούχα — σε μια εμπειρία που θύμιζε μια οικεία συνάντηση ανάμεσα σε πραγματικούς λάτρεις της μόδας. 

Ralph Lauren Άνοιξη 2026 | Κλασική κομψότητα και δυναμικές αντιθέσεις
Courtesy of Ralph Lauren

Η νέα συλλογή αποτελεί ωδή στη διττή φύση της σύγχρονης γυναίκας: εκείνης που μπορεί να ονειρεύεται αλλά και να δρα, να παραμένει ευαίσθητη και ταυτόχρονα ισχυρή. Η χρωματική παλέτα κυμάνθηκε σε μαύρο, λευκό και κόκκινο, με δυνατές πινελιές από ρίγες, floral μοτίβα και μεταλλικές λεπτομέρειες, κάνοντας το runway να αναβλύζει από την ένταση που δημιούργησαν οι δυνατές αντιθέσεις και η διαχρονική αισθητική.

Ralph Lauren Spring 2026
Courtesy of Ralph Lauren

Τα λευκά κοστούμια —εμπνευσμένα από την εμβληματική ανδρική ραπτική του οίκου— εμφανίστηκαν σε πολλαπλές εκδοχές: από κλασικά σακάκια δεμένα με ζώνη στη μέση μέχρι utility jackets και trench coats φορεμένα πάνω από pedal pushers (στενά κάπρι). Η συλλογή εμπλουτίζεται με παιχνιδιάρικα sundresses σε κόκκινο, ρετρό μάξι φορέματα εμπνευσμένα από τα ’40s, αλλά και δραματικές βραδινές δημιουργίες σε μαύρο και κόκκινο.

Ralph Lauren Spring 2026
Courtesy of Ralph Lauren
Ralph Lauren Spring 2026
Courtesy of Ralph Lauren

Ιδιαίτερη θέση στην κολεξιόν είχαν οι πρωτοποριακές δερμάτινες επεξεργασίες, τα slip dresses και οι patchwork φόρμες κι ένα μοναδικό custom ταγέρ σε λινό με δερμάτινες λεπτομέρειες — αποδεικνύοντας πως η υφή είναι η νέα πολυτέλεια. Τα αξεσουάρ έδωσαν έμφαση στη διττή φιλοσοφία της συλλογής: τα structured market satchels, η επιστροφή σε ανανεωμένη μορφή του Ralph Bag και οι τσάντες με μεταλλικά στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν την κομψή θηλυκότητα της συλλογής, ενώ στα παπούτσια κυριάρχησαν τα brogues, οι εσπαντρίγιες και τα πλεκτά σανδάλια.

Ralph Lauren Spring 2026
Courtesy of Ralph Lauren

Ralph Lauren Spring 2026
Courtesy of Ralph Lauren

Μεταξύ των καλεσμένων που βρέθηκαν στ front row ήταν η Oprah Winfrey, η Jessica Chastain, η Naomi Watts, η Priyanka Chopra και ο Usher προσθέτοντας έξτρα λάμψη στη βραδιά. 

Oprah Winfrey, Usher and Gayle King
Courtesy of Ralph Lauren
Oprah Winfrey, Usher, Gayle King
Ralph Lauren S26
Courtesy of Ralph Lauren

Η συλλογή Ralph Lauren Άνοιξη 2026 αποτελεί μια δήλωση στιλ: είναι ο συνδυασμός δύναμης και αισθησιασμού, αυστηρής ραπτικής και ρομαντικών λεπτομερειών, κλασικού tailoring και σύγχρονης ελευθερίας. Όπως και η ίδια η γυναίκα του σήμερα, που είναι γεμάτη αντιφάσεις οι οποίες εντέλει συνθέτουν την απόλυτη ισορροπία.

Τις συλλογές του οίκου θα βρείτε στις Ralph Lauren Boutiques:

  • Ralph Lauren, Κασσαβέτη 19, Κηφισιά
  • Polo Ralph Lauren, Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου, Αθήνα
  • Polo Ralph Lauren Astir Marina Pop up store, Aπόλλωνος 77, Βουλιαγμένη

