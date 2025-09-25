Follow us

MFW | Το μοντέρνο ροκοκό της νέας συλλογής Max Mara

H "βασίλισσα του Ροκοκό", Madame de Pompadour, βρίσκεται πίσω από την έμπνευση της συλλογής Max Mara Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 25-09-2025
Courtesy of Max Mara

Στην 3η μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ο οίκος Max Mara παρουσίασε στο Palazzo del Ghiaccio τη συλλογή του για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026, την οποία ονομάζει "Rococo Modern". Όχι τυχαία, γιατί από τη "βασίλισσα του Ροκοκό", Madame de Pompadour, αντλεί την έμπνευσή της η νέα συλλογή. Και φυσικά, η πρώτη μας σκέψη ήταν πού μπορεί να συναντιένται η σύγχρονη και δυναμική λιτότητα στις γραμμές του Ιταλικού οίκου με τη υπερβολή του ροκοκό στιλ που αναπτύχθηκε τον 18αιώνα στα γαλλικά ανάκτορα; Η απάντηση είναι στις λεπτομέρειες που υπονοούν - και τιμούν τη γυναίκα πίσω από την έμπνευση- και καθόλου δεν υπερβαίνουν την αισθητική ταυτότητα του brand.

MFW | Το μοντέρνο ροκοκό της νέας συλλογής Max Mara
Courtesy of Max Mara
Max Mara S26
Courtesy of Max Mara

Μία συλλογή γεμάτη αντιθέσεις 

Τα στοιχεία μεγαλοπρέπειας και υπερβολής έρχονται σε αντίθεση με τη λιτή και δυναμική σιλουέτα που καλλιεργεί διαχρονικά η Max Mara. Το show ανοίγει μια σχολαστικά ακριβής στις λεπτομέρειες καμπαρντίνα που διαθέτει περίτεχνα, πτυχωτά "στεφάνια" στους ώμους, σαν τα φύλλα της ακάνθου ενώ ξεδιπλώνονται ή το φτέρωμα ενός παραμυθένιου πουλιού. Σύντομα, κάνει την εμφάνισή της μία αυστηρή pencil φούστα μ' ένα ογκώδες "λοφίο" από ύφασμα γάζας να διαγράφει τις καμπύλες των γοφών, ενώ ένα look παρακάτω τα ίδια "στεφάνια", που θυμίζουν εδώ ανθισμένα τριαντάφυλλα, κοσμούν τους ώμους ενός τοπ που συμπληρώνεται από ελαστικούς ιμάντες και συνδυάζεται με pencil φούστα. Το pattern με τα φύλλα ενός ανθισμένου λουλουδιού, ή μιας ανεμώνης - όπως σημειώνει ο οίκος- εμφανίζεται λίγο αργότερα στη συλλογή ως φούστες από οργάντζα που είναι φτιαγμένες από εκατοντάδες κομμένα και διπλωμένα κομμάτια, αλλά και ως κάπα που ακολουθεί την ίδια τεχνική. 

Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara

Η συλλογή, βεβαίως, προτείνει διαχρονικά staples- tailored σακάκια, καμπαρντίνες, κοστούμια, ζιβάγκο, παντελόνες-, που προσεγγίζονται με σύγχρονη ματιά και αποκτούν μια αμυδρά απόκοσμη εικόνα με τους μαύρους ελαστικούς ιμάντες και τις ζώνες που διατρέχουν σχεδόν το σύνολο των looks. 

Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara

Η παλέτα τη συλλογής- εκτός από το λευκό και μαύρο- επιμένει σε σχεδόν ανύπαρκτα απαλά, nude χρώματα, σαν αυτά που προτιμούσε η μούσα της συλλογής, Madame de Pompadour- κι ως ένα βαθμό υιοθετήθηκαν και από τη ροκοκό μόδα του 18ου αιώνα.  

Ποια ήταν η Madame de Pompadour

O καλλιτεχνικός διευθυντής της Max Mara, Ian Griffiths, πάντα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες που τον εμπνέουν στις συλλογές που σχεδιάζει. Δεν είναι, επομένως, τυχαίο που θέλησε να μας συστήσει τη Madame de Pompadour με μια εκτενή αναφορά στο σημείωμα που συνόδευε την παρουσίαση της συλλογής. 

"Το Ροκοκό ενσαρκώνει το πνεύμα του πανκ ροκ και του αναρχισμού περισσότερο από οποιαδήποτε φιλοσοφία" υποστηρίζει ο συγγραφέας Novala Takemoto για το ιστορικόκαλλιτεχνικό ρεύμα.  Και κάπου εδώ έρχεται η Madame de Pompadour για να πάρει τη θέση της στο πάνθεον των αξιόλογων γυναικών της Max Mara.

Δεν ήταν αριστοκράτισσα· η δύναμη και η επιρροή της αποκτήθηκαν με την αξία της. Υπήρξε προστάτιδα καλλιτεχνών όπως ο Watteau και ο Boucher και, με απέχθεια για τα "κοινά ή μπανάλ" αντικείμενα, ίδρυσε το εργοστάσιο πορσελάνης των Σεβρών. Συνήθιζε να συμμετέχει στις συζητήσεις των αριστοκρατικών σαλονιών, όπου υπερασπιζόταν τις απόψεις της σε φιλοσοφικές συζητήσεις με τον Βολταίρο και τον Μοντεσκιέ, ενώ ήταν και ταλαντούχα ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε και φιλοξενούσε έργα και όπερες-μπαλέτα των Ρουσσώ, Μολιέρου και Ρακίνα. Επίσης, ήταν θερμή υποστηρίκτρια της αμφιλεγόμενης Εγκυκλοπαίδειας του Ντιντερό, η οποία είχε ως στόχο να ενθαρρύνει μια πιο φωτισμένη, ενάρετη και ευτυχισμένη κοινωνία.

Madame de Pompadour by François Boucher
By François Boucher - Wikimedia
Το πορτραίτο της Madame de Pompadour από τον François Boucher. 

Καταλήγωντας: Η συλλογή Max Mara για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026 υιοθετεί το παιχνίδι των αντιθέσεων και "επαναστατεί" (κόντρα στη δικές της φόρμες) με γλυκό, σχεδόν ανεπαίσθητο τρόπο. Παραμένει, ωστόσο, πάντα η συλλογή που οι γυναίκες θα αναζητούν τα διαχρονικά staples της γκαρνταρόμπας τους, που επιστρέφουν κάθε σεζόν ανανεωμένα και σύγχρονα. 

Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
Max Mara SS26
Courtesy of Max Mara
