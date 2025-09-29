Οι τσάντες Callista που θα κρατήσουμε τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Υπάρχουν συλλογές που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις — τις διαμορφώνουν. Η νέα συλλογή με τσάντες του ελληνικού brand Callista για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025–26 είναι μία από αυτές: κομψή, διαχρονική, ποιοτική και βαθιά συνδεδεμένη με τη γυναικεία καθημερινότητα. Με καθαρές γραμμές, άριστη δεξιοτεχνία, γήινες αποχρώσεις και υλικά που "μιλούν" χωρίς να "φωνάζουν", η Callista επαναπροσδιορίζει την έννοια του minimal chic και το κάνει μία από τις κυρίαρχες τάσεις στα αξεσουάρ.

Courtesy of Callista

Η παλέτα του φθινοπώρου: το καφέ ως πρωταγωνιστής

Αυτό το φθινόπωρο, το καφέ γίνεται ο πρωταγωνιστής. Ζεστό, γήινο, αυθεντικό, ξυπνά μνήμες από vintage κομψότητα, ενώ παραμένει απολύτως σύγχρονο. Το συνοδεύουν αποχρώσεις όπως το καφέ του πούρου, το καμηλό και το πάντα ασφαλές μαύρο, δημιουργώντας μια χρωματική γκάμα που αγκαλιάζει τόσο το κλασικό όσο και το σύγχρονο.

Courtesy of Callista

Courtesy of Callista

Στα λεία δέρματα, η διάθεση γίνεται πιο έντονη: βαθύ μπορντό, κεραμιδί και μαύρο προσθέτουν πολυτέλεια χωρίς υπερβολές. Αλλά η μεγάλη αποκάλυψη είναι το σουέτ. Βελούδινο, απαλό στην αφή και γεμάτο βάθος, εμφανίζεται σε ζεστές καφέ και βουργουνδί αποχρώσεις, ντύνοντας μικρές τσάντες αλλά και τη νέα oversized tote που γίνεται το απόλυτο city statement αξεσουάρ.

Courtesy of Callista

Courtesy of Callista

Νέα σχέδια: η elegant καθημερινότητα

Η Callista γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει το πρακτικό με το elegant και εμπλουτίζει τη νέα συλλογή με τσάντες που μιλούν τη γλώσσα της καθημερινότητας. Ξεχωρίζουν:

-Η μεγάλη tote σε καφέ σουέτ ή μαύρο λείο δέρμα εκφράζει δυναμισμό με αφαιρετική διάθεση.

-Τα mini barrel και mini washbag, σε πορώδες δέρμα, υμνούν τη μικρή κλίμακα με inclusive attitude.

Courtesy of Callista

-Το Venetia clutch, με διακριτικές πιέτες, αποδεικνύει ότι η λεπτομέρεια είναι αυτή που μεταμορφώνει κάθε εμφάνιση.

-Η Venus bag ισορροπεί ανάμεσα σε art piece και must-have αξεσουάρ.

-Η flap, αγαπημένη εδώ και χρόνια, επιστρέφει σε πιο μικρή εκδοχή, ανανεωμένη σε καφέ σουέτ και μαύρο δέρμα.

Courtesy of Callista

​

Οι σταθερές αξίες που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα

Υπάρχουν σχέδια που δεν καθορίζονται από τη μόδα, αλλά από τον διαχρονικό χαρακτήρα τους. Οι Tote, Medium Tote και Mini Tote επιστρέφουν σε νέες αποχρώσεις, ενώ οι Micro Mini Tote και Micro City κάνουν επανεμφάνιση σε βουτυρένιο σουέτ. Ανάμεσα στις διαχρονικές τσάντες Callista ξεχωρίζουν:

Braided, Pandora, Cleo, Flap, Boxes και Top Handle

Backpack, σε mini και maxi εκδοχή

Mini bowling bag, σε δύο εκδοχές από πορώδες δέρμα

Gitanne, πιο bold από ποτέ, με μακραμέ κόμπους

Folded clutch, με καφασωτό δερμάτινο κέντημα

Saddle bag σε medium μέγεθος

Και φυσικά, οι Micro City, Micro Tote και Pleated Clutch, που συνεχίζουν να ενσαρκώνουν το πνεύμα της Callista.

Courtesy of Callista

Courtesy of Callista

Styling tips: πώς να κρατήσεις μια Callista το φθινόπωρο

Μια τσάντα Callista δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι τρόπος έκφρασης. Συνδυάστε τη νέα oversized tote με κουστούμια και loafers για απίθανα κομψό workwear στιλ, ενώ μία mini bowling ή barrel μπορεί να κρατηθεί σ' ένα effortless chic look με πρωταγωνιστές ένα τζιν, ένα πουκάμισο και μια καμπαρντίνα. Το Venetia clutch συμπληρώνει ιδανικά ένα look με slip dress και σουέτ τζάκετ ή καμπαρντίνα, ενώ η iconic Gitane σε πορφυρό χρώμα θα γίνει το statement αξεσουάρ σε κάθε monochrome outfit.