Άποψη | Kαταπληκτικός Saint Laurent, αλλά...

Το show του οίκου Saint Laurent άνοιξε την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Και πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά αφού μιλάμε γι' έναν οίκο άμεσα συνδεδεμένο με το French Chic. Με σταθερό venue για τις πασαρέλες του την πλατεία του Τροκαντερό και με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ο Saint Laurent υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Anthony Vaccarello, ξέρει πώς να δημιουργεί μαγεία. Και κυρίως, πώς να μεταφέρει μέσα από τα εντυπωσιακά του shows και τις συλλογές το πνεύμα της γαλλικής μόδας σ' όλο τον πλανήτη. Η συλλογή Saint Laurent για το Καλοκαίρι 2026 επικεντρώνεται στην αισθητική (του οίκου) ως μία γλώσσα επικοινωνίας. "Στις εποχές που ο διάλογος σβήνει, το στιλ μετατρέπεται σε μορφή λόγου- όχι καταπίεσης, αλλά σύνδεσης και ουσιαστικής έκφρασης", αναφέρει το σημείωμα που συνοδεύει την παρουσία της collection.

Saint Laurent Summer 2026: O Vaccarello και οι προτάσεις του

Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο Anthony Vaccarello παραδίδει συλλογές που είναι αψεγάδιαστες, ολοκληρωμένες, φανταστικές στο styling- και παρουσιάζουν καινοτομίες. Στην παρούσα συλλογή, για παράδειγμα, ήταν η χρήση του γυαλιστερoύ νάιλον (slippery nylon), σε διάφορα χρώματα, σε μια σειρά από καμπαρντίνες και φορέματα.

Ο σχεδιαστής επιμένει να ανανεώνει κλασικές σιλουέτες, όπως είναι οι pencil φούστες, τα pussy bows και οι slingback γόβες, που είναι συνώνυμες της ανυποχώρητης θηλυκότητας, αγαπά τους τονισμένους, επιβλητικούς ώμους που εκπέμπουν δυναμισμό και ακλόνητη αυτοπεποίθηση, επιμένει σε υλικά που αποπνέουν πολυτέλεια (σ' αυτή τη συλλογή είναι το glossy δέρμα, σε προηγούμενες η δαντέλα, το ζακάρ, η γούνα)- πλάι πλάι, βέβαια, με τους διακριτικούς πειραματισμούς του (εδώ με το νάιλον, στην προηγούμενη συλλογή με τη σιλικόνη και πέρυσι με το υλικό από τα οποία είναι φτιαγμένα τα καλσόν)-, ενώ συμπληρώνει τα looks του με επιβλητικά κοσμήματα.

Η συλλογή Saint Laurent για το Καλοκαίρι 2026 με τα δικά του λόγια

Στο σημείωμα του οίκου διαβάζουμε: "Μέσα σε μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η γυναίκα του Saint Laurent είναι ταυτόχρονα ηρωίδα και κλασική φιγούρα, μοναδική και πολυδιάσταστη.

Κινείται ανάμεσα σε αντιθετικούς κόσμους: πριγκίπισσες ντυμένες με μαύρο δέρμα που θυμίζουν τα σκοτεινά, ερωτικά πορτραίτα του Robert Mapplethorpe, στολισμένες με στέμματα- κοσμήματα· αινιγματικές γυναίκες που δηλώνουν τη δύναμή τους μέσα από τις σιλουέτες του Rive Gauche, με ρευστά υφάσματα και έντονα χρώματα· οι απόγονοι της Δούκισσας de Guermantes ή της θρυλικής "Madame X" του John Singer Sargent, που ανταλλάσσουν τα μετάξια τους με τεχνικά υλικά."

Saint Laurent Καλοκαίρι 2026: Το "αλλά..."

Όλα υπέροχα, λοιπόν, με τη νέα συλλογή Saint Laurent; Θα μπορούσα να κλείσω το κείμενο στο σημείο που μιλάμε για μια αψεγάδιαστη πρόταση. Όμως, δεν θα μπορούσα να αφήσω ανεξερεύνητο το ερώτημα που γεννήθηκε μέσα μου ενώ παρακολουθούσα το show: μα, γιατί δεν νιώθω τόσο ενθουσιασμό; Μελετώντας τη συλλογή, σκεφτόμουν ότι αυτό που είναι η δύναμη μιας συλλογής, ενός καλλιτεχνικού διευθυντή, μπορεί την ίδια στιγμή να γίνει και η αδυναμία του.

Τι εννοώ; Αυτή η άτρωτη, αδιαπέραστη γυναίκα του Saint Laurent, που περιφέρει το μυστήριο της στους δρόμους, τα μπιστρό και τα θέατρα του Παρισιού, έχει αρχίσει να μου δημιουργεί πιο έντονα την αίσθηση ψυχρότητας παρά οικειότητας και ζεστασιάς. Θα μου πεις, αυτή η μπλαζέ διάθεση πάει χέρι - χέρι με το γαλλικό πρότυπο κομψότητας, όμως δεν παύει να σε κάνει να νιώθεις άβολα από ένα σημείο και μετά - που σταματάς να το βλέπεις ως στοιχείο της φιλοσοφίας που κρύβει το γαλλικό στιλ (αλά Saint Laurent) και λες, ε, εγώ πώς θα το κάνω δικό μου.

Το γεγονός, δε, ότι ο Vaccarello επιμένει σε μία πολύ συγκεκριμένη (ψιλόλιγνη) φιγούρα, δεν κάνει τα πράγματα καλύτερα. Ναι, η γυναίκα Saint Laurent είναι ιδανικό, είναι όνειρο. Αλλά είναι εν τέλει το άπιαστο όνειρο που θέλω εγώ να κυνηγήσω;

Ο σχεδιαστής, επίσης, επιμένει να εξαντλεί τα θέματά του το πολύ σε 3 ιδέες την κολεξιόν (μπορεί και μία, όπως ήταν αυτή για το naked look). Αυτό σημαίνει ότι στην πασαρέλα βλέπουμε τα διάφορα variations των looks που προτείνει κάθε φορά (δερμάτινα, naylon και υπερογκώδη βολάν φορέματα στην τωρινή συλλογή). Είναι κακό αυτό; Όχι, τον χρειαζόμαστε αυτόν τον περιορισμό. Αλλά, άποψή μου πάντα, όχι μέσα στην κάθε μοναδική συλλογή της σεζόν, αλλά στις κολεξιόν που παρουσιάζονται μέσα στο χρόνο. Θα ήθελα, δηλαδή, περισσότερες ιδέες σ' ένα show - και λιγότερα shows. Αλλιώς, κάπου θα σου ξεφύγει, όπως τώρα, ένα "φτάνει το είδαμε".

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου λείπουν οι τσάντες Saint Laurent από τις συλλογές που παρουσιάζει ο Anthony Vaccarello στις πασαρέλες. Δεν νομίζετε ότι παραείναι cool αυτά τα κορίτσια με τα χέρια διαρκώς χωμένα μέσα στις τσέπες;

