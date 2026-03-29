Style Guide | 6 outfits που απαντούν στο ερώτημα "δεν ξέρω τι να φορέσω"

Η απάντηση στο αιώνιο δίλημμα μέσα από εύκολες και κομψές προτάσεις styling.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 29-03-2026
Getty Images

Πόσες φορές έχει περάσει από το μυαλό σας η σκέψη "δεν ξέρω τι να φορέσω"; Θα σας απαντήσω εγώ: πολλές · πάρα πολλές. Γιατί δεν είναι μόνο το "δεν έχω έμπνευση για το σημερινό μου outfit", είναι κι εκείνα τα διλήμματα που προκύπτουν όταν πρέπει να αποφασίσετε τι θα φορέσετε σ' ένα γάμο, πώς θα είστε κομψή και άνετη σ' ένα κυριακάτικο καφέ με τις φίλες σας, ποιο outfit είναι κατάλληλο για ένα ρομαντικό ραντεβού και πώς θα ντυθείτε για να βγείτε βράδυ. Σ' όλες αυτές τις απορίες που συνθέτουν το αιώνιο δίλημμα "δεν έχω τι να φορέσω", η απάντηση μοιάζει συχνά πολύ πιο απλή απ' ό,τι φανταζόμαστε · και στην πραγματικότητα, συχνά δεν είναι τα ρούχα και τα αξεσουάρ που λείπουν από την ντουλάπα μας, αλλά ένα boost στη διάθεση, μια στιλιστική συμβουλή που δεν είχαμε σκεφτεί, λίγη περισσότερη έμπνευση. 

H Tamu Mcpherson μ' ένα casual chic σύνολο που εκπέμπει ανεπιτήδευτη κομψότητα. 

Το επίμαχο ερώτημα, λοιπόν, έγινε η αφορμή για να αναζητήσουμε ιδέες που θα διευκολύνουν τη διαδικασία του styling και θα μας προσφέρουν αβίαστη κομψότητα. Εξετάσαμε δε 6 περιστάσεις που είναι αυτές που έχουν απασχολήσει - και απασχολούν- τις περισσότερες γυναίκες. Πάμε να δούμε: 

Τι να φορέσετε για καφέ/ brunch

Αν έχετε προγραμματίσει έξοδο για καφέ ή brunch, προτίμησε ένα casual chic σύνολο που εξισορροπεί άνεση και κομψότητα. Φορέστε ένα wide - leg τζιν με πουκάμισο και σακάκι ή εναλλακτικά, με μια eye-catching κάπα. Άλλη πρόταση είναι να φορέσετε μία μίντι φούστα με πλεκτό τοπ, δερμάτινο τζάκετ και μπαλαρίνες. 

Τι να φορέσετε στη δουλειά

Για το καθημερινό σας workwear, επενδύστε σε smart tailoring με σύγχρονη χαλαρότητα — όπως ένα relaxed fit κοστούμι και loafers. Αν πάλι, βαρεθήκατε το κοστούμι, μία μοντέρνα πρόταση είναι να φορέσετε το "επαγγελματικό" σας σακάκι μ' ένα polished δερμάτινο παντελόνι και μυτερές γόβες. 

Τι να φορέσετε σε ραντεβού

Για ένα πρώτο ραντεβού, εμπιστευτείτε μια διακριτικά θηλυκή σιλουέτα — όπως ένα μίντι αμάνικο little black dress ή ένα σατέν top με tailored παντελόνι- που αποπνέει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Ο στόχος σας είναι να δείχνετε κομψή και θηλυκή- όχι υπερβολική. 

Τι να φορέσετε  σε γάμο

Το ντύσιμό σας για έναν γάμο οφείλει να είναι επίσημο, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνει ξεπερασμένο. Μια σύγχρονη πρόταση είναι να εμπιστευτείτε σατέν φορέματα σε μίνιμαλ γραμμές και κορεσμένα χρώματα που κάνουν εντύπωση, ενώ μπορείτε να εμπιστευτείτε κι ένα tailored σύνολο σε εκλεπτυσμένη απόχρωση. Να θυμάστε ότι η εμφάνισή σας οφείλει να σέβεται το dress code χωρίς να επισκιάζει τη νύφη.

Τι να φορέσετε σε night-out

Για μια βραδινή έξοδο με την παρέα σας, επιλέξτε κομμάτια που κάνουν statement, όπως για παράδειγμα ένα φόρεμα με zebra print που είναι τάση ή ένα παντελόνι με εντυπωσιακό feathered τοπ. Μια έξοδος για διασκέδαση είναι αφορμή για να περάσουμε καλά και μας επιτρέπει περισσότερο (ίσως) από κάθε άλλη περίπτωση να γίνουμε τολμηρές με το look μας.

Τι να φορέσετε όταν ...δεν θέλετε να φορέσετε τίποτα 

Σε περίπτωση που όχι απλά δεν ξέρετε, αλλά δεν θέλετε να φορέσετε τίποτα - και να κάνετε απλά χαλαρά πράγματα, η λύση είναι να επενδύσετε σε sporty σύνολα που δεν απαιτούν προσπάθεια. Ένα τεχνικό τζάκετ, ένα φούτερ, ένα κολάν και ένα ζευγάρι sneakers είναι ό,τι χρειάζεστε. 

