Bold Attitude | Η άνεση συναντά την πληθωρικότητα στη μόδα της νέας εποχής

Η άνεση συναντά την πληθωρικότητα σε κομμάτια που ενθαρρύνουν την αυτοέκφραση.

Νο.1 Dramatic Effect

Λυρικές λεπτομέρειες, φουτουριστικά υλικά και δυναμικές γραμμές αναδεικνύουν την πολύπλευρη γυναικεία φύση.

George Katsanakis Παλτό και booties Salvatore Ferragamo, Salvatore Ferragamo Boutique.

No.2 Κλασική θηλυκότητα

Repeat στις πιέτες, που συμπαρασύρουν το outfit στην αβίαστη γοητεία τους.

George Katsanakis Πουλόβερ και φούστα, Marks & Spencer. Γόβες Tod’s, Tod’s Boutique.

No.3 Body- skimming fit

Πλεκτά που αγκαλιάζουν το σώμα συντηρούν το homey στυλ, ενισχύοντας ταυτόχρονα το body positivity.

George Katsanakis Τζάκετ, πουλόβερ και παντελόνι, H&M. Γυαλιά ηλίου Saint Laurent, Delux Hellas. Τσάντα Callista Crafts, callistacrafts.com. Μποτάκια Proenza Schouler, Kalogirou.

No.4 Flared Suit

Ελαφρώς φαρδιά, με flared παντελόνια, χωρίς περιττές λεπτομέρειες και με εξαίσιο tailoring, τα κοστούμια βγαίνουν μπροστά.

George Katsanakis Σακάκι και παντελόνι Hanita, Linea Imports. Σκουλαρίκια, Li-LA-LO. Γόβες Tod’s, Tod’s Boutique.

No.5 Φλογερό κόκκινο

Ένεση αισιοδοξίας από την κατεξοχήν παθιασμένη απόχρωση, που σε allover εκδοχή επαναφέρει την posh διάθεση.

George Katsanakis Mπλέιζερ, ζιβάγκο, παντελόνι και slingbacks, όλα Zara. Παλτό, Massimo Dutti. Σκουλαρίκια, Li-LA-LO. Τσάντα MCM, MCM Boutique.

Νο.6 Loud ρομαντισμός

Η ευθραυστότητα των ρευστών υφασμάτων υπακούει στη δυνατή "φωνή" των chunky αξεσουάρ.

George Katsanakis Μπλούζα, φούστα, body, ζώνη και loafers, όλα Tod’s, Tod’s Boutique. Γυαλιά ηλίου Ana Hickmann, Prime Optics.

No.7 Coat Games

Μοχέρ, μάλλινα, από γούνα ή sheepskin, τα παλτό υιοθετούν την άποψη "the longer, the better".

George Katsanakis Παλτό, γιακάς και μποτάκια Sportmax, Max Mara Boutique.

No.8 Sleek Looks

Επιστροφή στη δεκαετία του ’60 και στο επιμελημένο layering, που προσδίδει μια clean γοητεία.

George Katsanakis Γιλέκο και ζιβάγκο, Karl Lagerfeld. Σκουλαρίκια "Twinkler Looped" Maggoosh, maggoosh.com.

No.9 Sheer fantasy

Dramatic όγκοι και αισθησιακές διαφάνειες συνυπάρχουν σε φορέματα που συνδυάζονται με ροκ αξεσουάρ.

George Katsanakis Μεταξωτό φόρεμα Alberta Ferretti, Eponymo Golden Hall. Μποτάκια Miu Miu, Kalogirou.

No.10 Tomboy Elegance

Streamlined σιλουέτες, θηλυκά δεσίματα και ανδρικά στοιχεία μπαίνουν στην εξίσωση της λιτής κομψότητας.

George Katsanakis Πουλόβερ, πουκάμισο και φούστα, LOLA. Γυαλιά ηλίου Dior, Vista. Τσάντα, Carpisa. Κάλτσες, Calzedonia. Loafers, Tamaris.

N0.11 Haute Υπερκάλυψη

"Ναι" στα ογκώδη blanket style πανωφόρια, που παραμένουν relaxed χωρίς να χάνουν την haute αισθητική τους.

George Katsanakis Πόντσο, πουλόβερ και φούστα, Falconeri. Το μακιγιάζ έγινε με προïόντα Radiant.

Φωτογραφίες:

George Katsanakis (10AM)

Fashion Director:

Νατάσα Λιονάκη