12 φούστες που μπορείτε να φορέσετε σε μία βραδινή έξοδο

Το σύνθημα της μόδας για το στιλ της φετινής χρονιάς είναι πολύ σαφές: Glam Up! Πού σημαίνει ότι είτε ντυθείτε για να βγείτε (ξανά) τα βράδια είτε απλά για να πάτε στη δουλειά σας, φροντίστε να εξασφαλίσετε - ολοκληρωτικά ή μερικώς- λάμψη στις εμφανίσεις σας.

To glam στις φετινές πασαρέλες

Τα υφάσματα στα runways για τη σεζόν φθινόπωρο - χειμώνας 2021-22 υιοθετούν metallic υφές και νήματα, λαμπερά patent leather, διακόσμηση με πούλιες και glitter χαρακτήρα, και συνδυάζονται ως φούστες είτε με καρό ζακέτες και tweed blazer, όπως στα looks της AW21 collection Saint Laurent, είτε με Fair Isle ζακέτες και σκούφους, όπως στη συλλογή Dsquared2, σ' ένα ιδιαίτερο Après-Ski στιλ, είτε σε sequin on sequin σετ όπως στον Dries Van Noten ή σε συνδυασμό με εντυπωσιακά tops κεντημένα με κρυστάλλους όπως στα looks του οίκου Paco Rabanne. Τα κλασικά γυαλιστερά evening gowns του Michael Kors ζωντανεύουν τη γοητεία του διαχρονικού, ενώ ο οίκος Louis Vuitton φροντίζει να στολίσει με γυαλιστερά υλικά και υφάσματα ρομαντικές και θηλυκές σιλουέτες. Το glam δεν απουσιάζει ούτε από τη συλλογή Prada που έχει κεντήσει με πούλιες φορέματα και κάπες με γούνινη επένδυση.

Splash news / Ideal Images Saint Laurent FW21

Splash news / Ideal Images Dsquared2 FW21

Λάμψη και καθημερινή άνεση, λοιπόν, κάνουν το ντεμπούτο τους ως μία ερωτική συμφωνία που προέκυψε από τις ανάγκες στη διάρκεια της πανδημίας (comfort style) και τις επιθυμίες της φετινής χρονιάς (για διασκέδαση και party). Το glam θα "φορεθεί" στην καθημερινότητα και ο καλύτερος τρόπος είναι να βρείτε τους τρόπους που θα το κάνουν κατάλληλο για μια περίσταση που δεν είναι απαραίτητα βραδινή. Τα runway looks, εξάλλου, έχουν δώσει το στίγμα τους για το πώς γίνεται αυτό και το μόνο που απομένει είναι να αποδεχτούμε την ιδέα. Οι φούστες ανήκουν στην κατηγορία των ενδυμάτων που μπορούν να φέρουν επιτυχημένα σε πέρας την αποστολή του πασπαλισμένου στη χρυσόσκονη καθημερινού styling και να εξυπηρετήσουν looks που θα ξεκινάνε το πρωί και θα τελειώνουν αργά το βράδυ.

Φούστες: από το πρωί σ το βράδυ

Η ευελιξία που προσφέρει μια sequin φούστα ή μια πλισέ φούστα από γυαλιστερό ύφασμα φορεμένη από το πρωί είναι ότι με μια μικρή αλλαγή στο styling μπορεί να γίνει η πρωταγωνίστρια για τη βραδινή σας εμφάνιση. Μία pencil φούστα με πούλιες μπορεί να φορεθεί μ' ένα αυστηρό blazer και πουκάμισο για μία εμφάνιση με λάμψη τόση όση χρειάζεται για να βρεθείτε σ' ένα επαγγελματικό δείπνο ενώ μ' ένα sequin τοπ ή ένα crop top γίνεται το ιδανικό look για το βράδυ.

Μία σατέν slip skirt μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αν απλά αλλάξετε πανωφόρι και παπούτσια, ενώ μία patent leather (λουστρίνι) φούστα μπορεί να σάς χαρίσει απ' ένα stylish casual σύνολο αν τη φορέσετε μ' ένα t-shirt και denim jacket, αλλά και ένα κομψό βραδινό outfit αν τη συνδυάσετε μ' ένα sheer top.

Editor's choice

Οι παρακάτω 12 επιλογές σε φούστες γίνονται ιδανικές για τις βραδινές σας εξόδους, που έκαναν δυναμική εκκίνηση μετά την πανδημία, ενώ μπορούν να σάς προσφέρουν λάμψη και στο καθημερινό σας ντύσιμο αν το επιθυμήσετε: