Γιορτινά πουλόβερ και ζακέτες | Οι επιλογές που θα έκανε και η Kate Middleton

Η Kate Middleton φημίζεται για το κλασικά κομψό στιλ της που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε basic κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, αλλά και σε κομμάτια που προσφέρουν άνεση. Ως δούκισσα ενός βασιλείου του Βορρά, του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωρίζει επίσης πολύ καλά πως να ντύνεται για να κρατηθεί κομψή στο κρύο, και σίγουρα έχουν ξεχωρίσει οι επιλογές της σε πουλόβερ και ζακέτες.

Αφορμή για μια ανασκόπηση στις γιορτινές επιλογές σε πλεκτά πουλόβερ και ζακέτες της δούκισσας του Cambridge, στάθηκε η εμφάνισή της στο trailer του ITV για τη μετάδοση της χριστουγεννιάτικης συναυλίας "Together at Christmas", στην οποία ήταν οικοδέσποινα. H Middleton διακρίνεται να φοράει μία ζακέτα σε κόκκινο χρώμα με floral μοτίβο και λευκό γιακά, ενώ τα κουμπιά είναι διακοσμημένα με περλίτσες. Η ζακέτα ανήκει στη συλλογή της Miu Miu- και είναι ήδη sold out.

Οι επιλογές της Kate Middleton

Η δούκισσα του Cambridge γνωρίζει καλά, και το έχει αποδείξει με τις επιλογές της και στο παρελθόν, ότι τα Χριστούγεννα και η περίοδος των γιορτών, επιβάλλει χρώματα που τη χαρακτηρίζουν. Τα κόκκινα πουλόβερ είναι από τα αγαπημένα της, αφού αγαπά και εμπιστεύεται συχνά το συγκεκριμένο χρώμα στις εμφανίσεις της, ιδίως τις εορταστικές, ενώ την έχουμε δει να φοράει και πράσινο πουλόβερ σε χαλαρή εκδήλωση πριν τις γιορτές. Η cable πλέξη και η ριμπ πλέξη είναι κλασικές στα πουλόβερ του χειμώνα - και ειδικά φέτος ιδιαίτερα δημοφιλείς στις τάσεις- και τις συναντάμε και σ' αυτά τα πουλόβερ που έχει φορέσει η δούκισσα.

Άλλη μία επιλογή της Middleton που θα μπορούσε να υποστηρίξει χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις είναι τα πουλόβερ με Fair Isle μοτίβα. H τεχνική πλεξίματος Fair Isle, εξάλλου, έλκει την καταγωγή της από τα νησιά Σέτλαντ έξω από τις ακτές της Σκοτίας και έχει μονοπωλήσει στη μόδα ως το πουλόβερ συνώνυμο των γιορτινών εμφανίσεων και του après-ski στιλ.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και σ' έναν άλλο στιλιστικό συνδυασμό της Kate Middleton που αποπνέει γιορτινή διάθεση και βασίζεται στο μοτίβο tartan. Σε ένα από παλαιότερα γιορτινά looks της, η δούκισσα συνδύασε tartan φούστα με μαύρο πλεκτό ζακετάκι προσφέροντας μία κομψή ιδέα για outfits.

