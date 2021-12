Τα 10 κομμάτια που φόρεσαν περισσότερο οι fashionistas το 2021

Το 2021 ήταν μία χρονιά που είχε τα πάντα. Lockdown και εμβολιασμό για τον ιό Covid-19, επιστροφή στην κανονικότητα και looks που μας επιτρέπουν να φορέσουμε ξανά ρούχα που δεν είναι αθλητικές φόρμες ή πιτζάμες. Μέσα σε μία τόσο ταραχώδη χρονιά, χρειάζεται να παραδεχτούμε πως η βιομηχανία της μόδας κατάφερε να επανέρθει μετά το pause που έκανε πιο ανανεωμένη από ποτέ. Οι νέες τάσεις που εμφανίστηκαν μας επανέφεραν στο ντύσιμο της νέας κανονικότητας, στην οποία το στιλ συνδυάζεται με την πρακτικότητα και φυσικά τη φινέτσα.

Τώρα που το 2021 φτάνει στο τέλος του και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το 2022, συγκεντρώσαμε δέκα κομμάτια που φόρεσαν περισσότερο οι fashionistas αυτή τη χρονιά. Κάποια από αυτά μάλιστα θα μας απασχολήσουν αρκετά και τους επόμενους μήνες.

Ποια είναι αυτά:

Το bucket hat της Prada

Σύμφωνα με τα στοιχεία του The Lyst για τα κομμάτια που φόρεσαν περισσότερο οι fashionistas το 2021, το bucket hat του οίκου Prada βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Αυτό το αξεσουάρ αποπνέει έναν cool χαρακτήρα, ενώ προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορα σύνολα. Όπως όλα δείχνουν, θα μας απασχολήσει και το 2022.

Οι λευκές knee high μπότες

Οι μπότες που φτάνουν λίγο πριν το γόνατο είχαν την τιμητική τους το 2021. Εκείνες που ξεχώρισαν λίγο περισσότερο είναι οι μπότες σε λευκό ή off white χρώμα. Με τετράγωνο τακούνι, kitten heels ή με τρακτερωτή σόλα, οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα με το στιλ της κάθε γυναίκας.

Τα clogs του οίκου Hermès

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021, οι περισσότερες γυναίκες είχαν μία σχέση love to hate με τα clogs. Από τη στιγμή που ο οίκος Hermès κυκλοφόρησε τα μαύρα δερμάτινα clogs του, η σχέση αυτή αποκαταστάθηκε και είναι αποκλειστικά σχέση αγάπης.

Τα Lug Boots του Bottega Veneta

Πρόκειται για την κορυφαία τάση της μόδας στα παπούτσια, η οποία εμφανίστηκε αρχικά μέσα από τις συλλογές του οίκου Bottega Veneta. Ο λόγος για τα Lug Boots που είναι ιδανικά για την καθημερινότητα. Το 2021, οι fashion experts φόρεσαν τα Lug boots με φούστες, φορέματα, τζιν παντελόνια, ακόμα και κοστούμια, ενώ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να τα φορούν και το 2022.

Η crochet τσάντα του οίκου Prada

Μία από τις κορυφαίες τάσεις της μόδας για το καλοκαίρι του 2021 ήταν τα crochet κομμάτια που αποπνέουν μία boho αισθητική. Το item που αγάπησαν περισσότερο οι fashionistas όμως είναι η crochet τσάντα του οίκου Prada τόσο για τα looks της πόλης όσο και της παραλίας.

Οι τσάντες με κρόσσια του οίκου Bottega Veneta

Μία ακόμα τσάντα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα τη χρόνια που τελειώνει είναι εκείνη του οίκου Bottega Veneta με κρόσσια. Statement, πολύ κομψή και άκρως πρακτική, χωρά τα πάντα και μπορεί να μεταμορφώσει στη στιγμή μία εμφάνιση.

Η re-edition 2005 nylon τσάντα του Prada

Το 2021, ο οίκος Prada επανέφερε στις συλλογές του τη 2005 nylon τσάντα και προκάλεσε ενθουσιασμό στις fashion experts.

Τα puffer jackets

Ακολουθώντας την ανάγκη των γυναικών για στιλ που συνδυάζει άνεση και κομψότητα, το πανωφόρι που μας απασχόλησε ιδιαίτερα το 2021 είναι το puffer jacket. Ζεστό και πρακτικό συνδυάζεται με τα πάντα και οι fashionistas το λάτρεψαν.

Οι πλατφόρμες του οίκου Versace

Τα platform shoes ή Medusa platforms παρουσιάστηκαν στη συλλογή του οίκου Versace για το φθινόπωρο του 2021 και κατάφεραν να κατακτήσουν αμέσως την καρδιά των fashion lovers.

Οι ζακέτες του Jacquemus

Last but not the least, οι κροπ ζακέτες του Jacquemus απέδειξαν πως μία πλεκτή ζακέτα μπορεί να αναδείξει το sexiness μίας γυναίκας.