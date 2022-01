Τα It shoes του 2022 | 8 ζευγάρια που έχουν ξεχωρίσει οι insiders της μόδας

Το 2022 είναι ήδη εδώ, κι όπως κάθε νέα αρχή έτσι και κάθε νέα χρονιά συνοδεύεται με ελπίδες και προσδοκίες για αλλαγές προς το καλύτερο. Η διάθεση αυτή μάς καθοδηγεί συνήθως σε ενέργειες που σκοπεύουν να δώσουν ώθηση στην αλλαγή. Η ανανέωση αποτελεί λέξη – κλειδί, εν προκειμένω, και μπορεί είτε να αφορά συνολικά τη ζωή ή πιο συγκεκριμένα πράγματα: τη διατροφή, τη διακόσμηση του σπιτιού μας και φυσικά, την γκαρνταρόμπα μας. Τα παπούτσια, βεβαίως, είναι ένα κεφάλαιο που μπαίνει πρώτο στη λίστα.

Αν εκμεταλλευτήκατε τον χρόνο στη διάρκεια των εορτών για να οργανώσετε τη ντουλάπα σας και να κάνετε επαρκή χώρο για τα καινούργια κομμάτια που θα προσθέσετε σ' αυτή, καλό είναι να ξεκινήσετε άμεσα την ενημέρωση για το τι θα φορέσουμε περισσότερο το 2022. Κάποια κομμάτια που θα γίνουν must-have έχουν ήδη ξεχωρίσει, ενώ και τα It shoes του 2022 έχουν κάνει ντεμπούτο στις εμφανίσεις των insiders της μόδας.

Τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για το 2022

Μία ματιά στους λογαριασμούς του Instagram και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι όλες οι διάσημες fashionistas έχουν στη γκαρνταρόμπα τους ένα ζευγάρι slingback γόβες Saint Laurent. To "White Vesper" μοντέλο, με την μπουκλέ υφή, όπως και το "Maike Dream" με το μεταλλικό καπάκι στη μύτη είναι δυο ζευγάρια slingbacks που βάζουν ψηλά τον πήχη της μοντέρνας κομψότητας για το 2022 και οι insiders της μόδας το έχουν αντιληφθεί πλήρως.

Slingback γόβες, όμως, είναι και το ιδιαίτερο ζευγάρι "Archlight" που κυκλοφόρησε ο οίκος Louis Vuitton και εμπνέεται από τα LV Archlight sneakers. Ο συνδυασμός κλασικής γόβας με sporty προσωπικότητα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των fashionistas που φρόντισαν να τις προσθέσουν στη συλλογή τους. Η νέα χρονιά ανήκει επίσης στις γόβες "Square Knife" από τη συλλογή που δημιούργησαν από κοινού Gucci και Balenciaga- και συνδυάζουν τη σιλουέτα των Knife pumps του γαλλικού οίκου με το Original GG canvas του Ιταλικού οίκου.

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε ανανέωση της συλλογής σας με παπούτσια, αναζητήστε ακόμα: τα sneakers από τη συλλογή Aime Leon Dore x New Balance που εμπιστεύτηκε περισσότερο από το ξεκίνημα της σεζόν η Chiara Ferragni κι άλλες στιλάτες κυρίες, κάν'τε χώρο στη ντουλάπα σας για τα αγαπημένα mules της Leonie Hanne, τα "Devon" του The Attico , και εμπιστευτείτε με κλειστά μάτια τα loafers, όπως αυτά της Chanel που ξεχώρισε η Pernille Teisbaek, αλλά και διάφορα vintage σχέδια και κομμάτια, όπως τα Old Prada που φοράει διαρκώς η Jenny Walton.

Τέλος, ειδική μνεία αξίζει στο απόλυτο It shoe της σεζόν AW'21-22, τις Medusa platforms του οίκου Versace, που όχι μόνο έκαναν κυρίαρχη την τάση της πλατφόρμας στα παπούτσια, έγιναν οι ίδιες ένα ζευγάρι που φόρεσαν- και συνεχίζουν να φοράνε- με ενθουσιασμό fashionistas και διάσημες.

#1 Saint Laurent slingback γόβες

#2 Louis Vuitton Archlight slingback γόβες

#3 Chanel Loafers

#4 New Balance X Aimé Leon Dore sneakers

#5 The Attico "Devon" mules

#6 Versace Medusa πλατφόρμες

#7 Vintage Loafers

#8 Gucci X Balenciaga Square Knife γόβες