10 fashion insider approved τρόποι για να φορέσετε το πλεκτό φόρεμα

Όσο περισσότερο μειώνεται η θερμοκρασία τόσο σημαντικότερο είναι να ανακαλύψουμε έναν κομψό και updated τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το κρύο με στιλ και φινέτσα. Φέτος τον χειμώνα, ο κόσμος της μόδας αφουγκράστηκε πιο πολύ από ποτέ την ανάγκη των γυναικών για trends που συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα, συνεπώς δημιούργησε ρούχα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονου girl boss.

Ένα από τα must have κομμάτια της σεζόν είναι το πλεκτό φόρεμα, το οποίο πρωταγωνίστησε στις χειμερινές συλλογές οίκων μόδας όπως οι Dion Lee, Dolce and Gabbana, Bottega Veneta, Ganni, Gabriela Hearst και JW Anderson, αποδεικνύοντας πως ένα τόσο -φαινομενικά- απλό κομμάτι μπορεί να γίνει ο leader της street style μόδας.

Φέτος, το πλεκτό φόρεμα μπορεί να φορεθεί κάθε στιγμή της ημέρας, σε κάθε περίπτωση και αποτελεί ένα από τα κομμάτια που θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε το προσωπικό σας στιλ. Το πρωί στο γραφείο με ankle boots ή loafers, στις χαλαρές βόλτες με sneakers, ακόμα και στη βραδινή έξοδο με ένα ζευγάρι γόβες, το πλεκτό φόρεμα θα γίνει η πρώτη σκέψη σας όταν αναλογίζεστε το look της ημέρας.

Εάν χρειαζόταν όμως να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο combo, θα επιλέγαμε εκείνο που έχει κερδίσει την προσοχή των fashion experts. Πρόκειται για τον συνδυασμό, πλεκτού, midi φορέματος με knee length μπότες. Άκρως κολακευτικό combo και ιδανικό για γυναίκες που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τα καλσόν.

Styling Tips