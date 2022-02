Οι συλλογές που ξεχώρισαν από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Από τις 11 έως τις 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η Εβδομάδα Μόδας που φιλοξενεί τις συλλογές των Αμερικανών σχεδιαστών και των brands που εκπροσωπούν. Η αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 και οι νέοι περιορισμοί μετά τις γιορτές δεν λειτούργησαν ανασταλτικά για τη διοργάνωση, που στη διάρκεια των lockdowns αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα με τα shows να ακυρώνονται και τους σχεδιαστές να αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις κολεξιόν. Προχώρησε σ' ένα πλούσιο πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των κορυφαίων οίκων και brands της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας, και τη συμμετοχή στο front row διασημοτήτων και εκπροσώπων της μόδας.

Το πρώτο μεγάλο runway στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης ήταν αυτό του Proenza Schouler, ενώ λίγο πριν τη λήξη, στις 15 Φεβρουαρίου, παρουσίασε τη συλλογή του ο Michael Kors. Ενδιάμεσα παρουσίασαν τις κολεξιόν τους για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2022 οι Tory Burch, Carolina Herrera, Coach, Brandon Maxwell, Jason Wu, Victor Glemaud, Gabriela Hearst, Joseph Altuzarra, Markarian, Eckhaus Latta, Sergio Hudson, Ulla Johnson, LaQuan Smith, Dion Lee και πολλοί άλλοι, που εκπροσωπούν τόσο την "παραδοσιακή", παλαιότερη γενιά όσο και το νέο αίμα της αμερικανικής μόδας.

Εκτός προγράμματος έμεινε λόγω καθυστερήσεων ο Tom Ford, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την κολεξιόν του ψηφιακά, ενώ ο Thom Browne θα παρουσιάσει τη δική του στις 29 Απριλίου, δίνοντας ωστόσο μια γεύση για το τι αυτή θα περιλαμβάνει δημοσιοποιώντας μια σειρά από φωτογραφίες. Εκτός προγράμματος θα παρουσιάσει και ο οίκος Ralph Lauren τη μικτή (γυναικεία, ανδρική) συλλογή του για το Φθινόπωρο 2022, συγκεκριμένα στις 22 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα runways με φυσική παρουσία μετά το τελευταίο του in-person show πριν την πανδημία, το 2019. Τέλος, χωρίς να παρουσιάσουν συλλογή και χωρίς καμία ανακοίνωση για μελλοντική ημερομηνία παρέμειναν οι οίκοι Rodarte και Monse.

O Thom Browne αφιερώνει τη συλλογή του στο tartan

Οι συλλογές που ξεχωρίσαμε...

Αν η σύγχρονη θηλυκότητα και το δυναμικό dressing είχαν φωνή, θα ψήφιζαν ασφαλώς τη συλλογή του Khaite της Cate Holstein για να τις εκπροσωπήσει. Το goth glam και οι μοντέρνες everyday σιλουέτες, το αεράτο tailoring και το luxe comfort συναντιούνται στη συλλογή του brand για το Φθινόπωρο 2022, η οποία στοιχηματίζουμε ότι θα γίνει περιζήτητη ανάμεσα στις ενημερωμένες insiders.

Looks από τη AW'22 συλλογή Khaite

Η "ερωτική επιστολή" της Tory Burch στις γυναίκες της Νέας Υόρκης, όπως χαρακτηρίζει τη AW'22 συλλογή της η σχεδιάστρια, αποτελεί ένα εξαιρετικό πάντρεμα του preppy με το sporty style, του συνεσταλμένου ύφους με το εξωστρεφές και επαναφέρει στη μόδα τις φαρδιές δερμάτινες ζώνες που δένουν στη μέση.

Από την άλλη, η νοσταλγική συλλογή του Brandon Maxwell αποτίνει φόρο τιμής στην αγαπημένη του (και πολύ στιλάτη!) γιαγιά – η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσή του σε πολλές συλλογές- και περιλαμβάνει σ' αυτή ένα φλοράλ μοτίβο [σ.σ. αυτό στο φόρεμα με το οποίο περπάτησε στην πασαρέλα η Karlie Kloss] που είχε σχεδιάσει ο παππούς του για εκείνη. Η χρωματική παλέτα της κολεξιόν κινείται σε γήινους τόνους και βασικές αποχρώσεις (λευκό, μαύρο) και οι συνδυασμοί ανάμεσα σε casual και evening κομμάτια, πολυτελή και "καθημερινά" υφάσματα, όπως ας πούμε μια ball gown φούστα από "σπασμένο" σατέν μ' ένα cable knit πουλόβερ, φέρνουν το "παραμύθι" στα μέτρα της καθημερινότητας.

Άλλες συλλογές που μας κέρδισαν:

-Η συλλογή του Sergio Hudson που εμπνέεται από τη μόδα των '80s και των πρώιμων '90s τις σιλουέτες της οποίας αναβιώνει μέσα από μία παλέτα ζωντανών χρωμάτων (μοβ, πράσινο, κίτρινο, ροδακινί, ροζ) που κάνει τις δημιουργίες του να μοιάζουν με λαχταριστά ζαχαρωτά.

-Η συλλογή της Carolina Herrera με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Wes Gordon, να επιμένει στον κινηματογραφικό ρομαντισμό και την οld- school κομψότητα την οποία ενισχύει με έντονα χρώματα και statement φλοράλ.

-Το post-pandemic glamour στην AW'22 συλλογή του Michael Kors, για την οποία δήλωσε "τα ρούχα της είναι ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι για να βγεις μπροστά, να βγεις έξω και να κάνεις εντυπωσιακή είσοδο", τα graffiti prints, τους απροσδόκητους συνδυασμούς και τα crochet φορέματα στη συλλογή του Stuart Vevers για την Coach, τα θαρραλέα skin-baring looks του LaQuan Smith [ σ.σ. το show του άνοιξε η Julia Fox, πρόσωπο των ημερών μετά τη σύντομη σχέση της με τον Kanye West] και την ανεπιτήδευτη και relaxed κομψότητα που φέρνουν στο workwear οι Jack McCollough και Lazaro Hernandez της Proenza Schouler (στα plus της συλλογής τους, οι bubble hem φούστες που εμφανίζονται σε πολλά looks).

Τα looks που ξεχωρίσαμε