Print lover or color blocker | Tα ωραιότερα outfits της άνοιξης και πώς να τα συνδυάσετε

Λουλούδια, ρίγες, πουά και σχέδια κάθε είδους κατέφθασαν με σκοπό να κάνουν τις εμφανίσεις μας fun και stylish. Τα πιο ευφάνταστα prints κατέκλυσαν τους δρόμους και ο κόσμος της μόδας τα υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Εμπνευσμένα από τοπία μαγικά και τροπικά δάση, ή ακόμα κι από καταστάσεις καθημερινές, με χαριτωμένα ντόνατς να φιγουράρουν στα πιο cool ρούχα, η μανία με τα prints καλά κρατεί κι εμείς δηλώνουμε λάτρεις της. Γιατί, τι το ενδιαφέρον θα είχε ένα basic look χωρίς λίγη φαντασία; Τα ωραιότερα ρούχα ορκίζονται στο συγκεκριμένο trend και πραγματικά, οι συνδυασμοί μας φτιάχνουν τη διάθεση.

Κι όσο λατρεύουμε να αγαπάμε τα prints άλλο τόσο υποκλινόμαστε στη δύναμη των χρωμάτων. Ειδικά, όταν αυτά αναμειγνύονται και μπερδεύονται μεταξύ τους, δημιουργώντας τους πιο τολμηρούς συνδυασμούς. Το color blocking παίζει με τις αποχρώσεις σε looks που πρωταγωνιστούν στους δρόμους, ακολουθώντας το πιο έντονο trend που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Και μιας και μιλάμε για ένταση, print lovers και color blockers, γιατί να επιλέξουμε μόνο μία τάση, ενώ μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο σε ένα look και να καθηλώσουμε με ένα δυναμικό αποτέλεσμα;

Μερικά από τα πιο ωραία prints, αλλά και μονόχρωμα totals της σεζόν, τα βρήκαμε στο ελληνικό brand Arpyes. Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, οι Άρπυιες, τα μυθικά πλάσματα της αρχαιότητας ήξεραν καλά πως να "αρπάζουν", έτσι, και οι σύγχρονες Άρπυιες έχουν σκοπό να αρπάξουν τα βλέμματα όσων θα έχουν την τύχη να βρεθούν στο πέρασμά τους με τα μοναδικά outfits και τον δυναμικό χαρακτήρα τους.

Η Εύα και η Ιακωβίνα εμπνεύστηκαν από την ελληνική μυθολογία, την οποία προσάρμοσαν στο σήμερα, δίνοντας θετική αύρα στο όνομα και δημιούργησαν το brand Arpyes. Με φιλοσοφία τους τη γυναικεία δύναμη και φιλία και στόχο τους να ντύσουν τη σύγχρονη γυναίκα με ποιοτικά day-to-night ρούχα, τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, οι δημιουργοί του brand κατέκτησαν την ελληνική αγορά και τις καρδιές μας. Η νέα συλλογή, λοιπόν, γυρνάει πίσω στο 2015, όταν δύο κορίτσια που λάτρευαν τη μόδα αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, μαζί! "Two for the road", γιατί, η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που έχουν το ίδιο πάθος με σένα. Γιατί, η δύναμη και η ενέργεια που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα, είναι πολύ πιο ισχυρή όταν αντλείται από μια φιλία τόσο αυθεντική. Γιατί, όταν οι γυναίκες ενώνονται, κάτι μοναδικό μπορεί να συμβεί.

Στο επίκεντρο, λοιπόν, της νέας συλλογής "Two for the road", μπαίνουν τα έντονα χρώματα σε θερμούς τόνους, η ποιότητα και τα ωραιότερα prints. Κι εμείς σας έχουμε τους πιο stylish τρόπους, για να τα φορέσετε και να "αρπάξετε" τις καλύτερες κριτικές.

Φορέστε το σε mini total σετ: Φέτος, τα mini έκαναν δυναμικό comeback, με φούστες και φορέματα να κυριαρχούν σε πασαρέλες και street style. Ωστόσο, η hot τάση της σεζόν, τα θέλει σε total look. Κοστούμια με κοντές φούστες, total denim outfit και φυσικά, prints. Στις Arpyes είδαμε το ωραιότερο σετ με mini skirt και oversized jacket και το λατρέψαμε! Φορέστε το με αθλητικά, μποτάκια, flat σανδάλια για το καλοκαίρι και ψηλοτάκουνα για το βράδυ και μαγέψτε με ένα μοναδικό print που δεν θα το βρείτε αλλού.

Επιλέξτε ένα statement printed jacket: και συνδυάστε το με basic κομμάτια, όπως με ένα τζιν παντελόνι ή ακόμα καλύτερα με ένα clean λευκό που θα καλωσορίζει την άνοιξη. Δημιουργήστε μια ήσυχη βάση στο κάτω μέρος, η οποία θα λειτουργήσει ως καμβάς και παίξτε με ζωντανά prints στο πάνω μέρος, αφήνοντας το υπέροχο jacket σας να πρωταγωνιστήσει στο look. Όχι ότι το χρειάζεται φυσικά, αφού έχει γεννηθεί για να κλέβει τις εντυπώσεις.

Συνδυάστε το fun print με ένα αυστηρό oversized blazer: το οποίο δεν θα βγει ποτέ εκτός μόδας. Έχετε τον καλύτερο συνοδό για τις day-to-night εμφανίσεις σας και ονομάζεται σακάκι! Φυσικά, ταιριάζει με όλα τα prints, αφού δημιουργεί την τέλεια αντίθεση. Η αυστηρότητα του κοστουμιού ενώνεται με την ανεμελιά των prints, δημιουργώντας το πιο fashion αποτέλεσμα.

Special tip: Η ζωή θέλει χρώμα γι’ αυτό αφήστε για λίγο στην άκρη το μαύρο σας blazer κι επιλέξτε ένα από τα καταπληκτικά σακάκια που βρήκαμε μόνο για εσάς.

Επενδύστε στο mix&match: Αναμείξτε prints με άλλα prints, καρό με βούλες, φραουλίτσες με καρδούλες και ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Πέρα από χρηστική, η μόδα είναι και δημιουργία, φαντασία, έκφραση. Δεν υπάρχουν κανόνες παρά μόνο αυτοί που κάνουν εσάς να νιώθετε αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να τολμάτε, η μόδα θέλει τρέλα και η άνοιξη prints!

Σπάστε το color blocking με ένα έντονο print: και αφήστε τον κόσμο να αναρωτιέται πώς σκεφτήκατε κάτι τόσο στιλάτο. Ο τρόπος είναι απλός και θα κάνει το look σας να δείχνει super chic. Χρησιμοποιήστε την τεχνική του layering! Φορέστε ένα κοστούμι σε φούξια χρώμα, το οποίο θα έχετε συνδυάσει με πορτοκαλί αξεσουάρ που κάνουν το απόλυτο χρωματικό match και προσθέστε από μέσα ένα oversized πουκάμισο με κόκκινες ρίγες που θα σπάσει την αρμονία του συνόλου με τον πιο τολμηρό τρόπο. Ενδιαφέρον;

Κάντε match με την κολλητή: γιατί όπως είπαμε, τα πράγματα είναι πιο όμορφα όταν τα μοιράζεσαι με την φίλη σου. Αν και το συγκεκριμένο total set δεν θα θέλατε να το δανείσετε σε καμιά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε! Στις Arpyes και στην "Two for the road” συλλογή θα βρείτε τα ωραιότερα σετ, για να κάνετε σετάκι με την κολλητή σας και να κλέψετε τις εντυπώσεις.

Δείτε όλη τη συλλογή Two for the road του brand Arpyes