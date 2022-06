Le Papier | Οι τάσεις που ξεχωρίσαμε από τη Fall 2022 συλλογή του Jacquemus

"I want to be the name of my generation" δήλωσε λίγο πριν την παρουσίαση της Fall 2022 συλλογής του σε μία τοποθεσία που θύμιζε σεληνιακό τοπίο ή το σκηνικό κάποιας ταινίας που διαδραματίζεται στο μέλλον. Ο Simon Porte Jacquemus έχει ήδη καταφέρει τον στόχο του, δηλαδή να γίνει ο σχεδιαστής που επιλέγουν οι γυναίκες που αγαπούν τη μόδα, το street style και επιθυμούν να φορούν couture δημιουργίες ακόμα και στην καθημερινότητά τους.

Πριν λίγους μήνες, ο σχεδιαστής είχε παρουσιάσει τη συλλογή του για το καλοκαίρι του 2022 με τίτλο "Le Splash" στην αμμουδερή παραλία Moli'i Gardens στο νησί Οάχου της Χαβάης. Για τη Fall 2022 collection του επέλεξε την περιοχή Camargue στη νότια Γαλλία, η οποία είναι ιδιαιτέρως γνωστή για τον υδροβιότοπο, στον οποίο ζουν περισσότερα από 400 σπάνια είδη αποδημητικών πουλιών, φλαμίνγκο και λευκά άλογα. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στα βουνά αλατιού της Arles, μία τοποθεσία που αγαπούσε και ενέπνεε πολύ τον Vincent van Gogh.

Η επιλογή της ολόλευκης τοποθεσίας σαφώς δεν ήταν τυχαία. Λίγο πριν το show, ο Simon Porte Jacquemus δήλωσε πως "ξεκίνησα να δουλεύω τη συλλογή με την πεποίθηση πως πρέπει να κάνω ένα restart, να ξεκινήσω από την αρχή, σαν λευκή σελίδα". Τα 61 looks που δημιούργησε ο σχεδιαστής ήρθαν σε τέλεια αρμονία με το εν λόγω statement, αφού ο Jacquemus βασίστηκε σε έννοιες όπως η απλότητα και η άνεση, οι οποίες όμως συνδυάζονται με τους κανόνες της υψηλής ραπτικής. Ως γνωστόν άλλωστε, ο σχεδιαστής έχει ακολουθήσει τους δικούς του κανόνες στη σχεδίαση ρούχων, παρουσιάζοντας ένα νέο στιλ ντυσίματος που το "πάντρεμα" της couture με το street style είναι απολύτως επιτυχημένο, έχει κερδίσει την αγάπη των γυναικών και τον σεβασμό της fashion βιομηχανίας.

