Το Casual Couture ειναι η μεγαλύτερη τάση του Φθινοπώρου 2022

Από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής με τη συμμετοχή κορυφαίων οίκων μόδας όπως Chanel, Dior, Balenciaga, Fendi, Valentino, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli κ.ά. Η πλειοψηφία των οίκων που συμμετείχαν στην Paris Haute Couture Week δίνουν το παρών και στη Ready-to-Wear μόδα, διαμορφώνοντας συχνά τις κυρίαρχες τάσεις κάθε σεζόν, ωστόσο αν κάτι ξεχώρισε μέσα από την πρόσφατη εβδομάδα μόδας στο Παρίσι είναι η διάθεση για συλλογές που φέρνουν κοντά την couture με το prêt-à-porter. Αν, μάλιστα, πρέπει να συνοψίσουμε σε μία φράση την κυρίαρχη τάση από τις collections υψηλής ραπτικής για το Φθινόπωρο 2022, ο όρος Casual Couture, που χρησιμοποιεί στο πρόσφατο report της η Heuritech, μία εταιρεία που αξιοποιεί την τεχνολογία για να προβλέψει τις τάσεις της μόδας, είναι αυτός που θα μάς απασχολήσει την επόμενη σεζόν- ή, τολμούμε να πούμε, και στο μέλλον της μόδας.

Haute Couture vs Ready - to - Wear

Για τη μεγαλύτερη κατανόηση της τάσης που "χαμηλώνει" την Υψηλή Ραπτική- τουλάχιστον σε δημιουργική έμπνευση και όχι διαδικασία ή ποιότητα- θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της couture μόδας. Αυτή λοιπόν αφορά ενδύματα τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, ραμμένα συνήθως στο χέρι και κατά παραγγελία από τον πελάτη. Ο όρος "haute couture" προστατεύεται με νόμο από τη Γαλλία και η Fédération de la Haute Couture et de la Mode έχει αυστηρούς κανόνες αναφορικά με το ποιος μπορεί να πάρει άδεια για να τον χρησιμοποιήσει στη δημιουργία συλλογών υψηλής ραπτικής. Σχέδια που δημιουργούνται αποκλειστικά για πελάτες και περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα fitting, ατελιέ που απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον 15 ατόμων και συλλογές με τουλάχιστον 50 αυθεντικά σχέδια ο οποίες πρέπει να παρουσιάζονται 2 φορές τον χρόνο στο κοινό (Γενάρη και Ιούλη στις Couture Weeks) είναι κάποια από τα κριτήρια ώστε να πάρει ένας οίκος το πράσινο φως για τη δημιουργία haute couture. Υψηλή ραπτική επομένως σημαίνει έμφαση στη λεπτομέρεια, κορυφαία ποιότητα, μοναδικά σχέδια, αρτιότητα και δεξιοτεχνία στον υπέρτατο βαθμό. Σημαίνει ένα ένδυμα θεσπέσιο σε όλα του.

Η prêt-à-porter ή ready-to-wear μόδα, από την άλλη, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις: είναι η μόδα που αναφέρεται στη μαζική παραγωγή ρούχων. Είναι τα ρούχα που μπορεί να αγοράσει κανείς σε καταστήματα και μπουτίκ - κι όχι αυτά στα οποία πρέπει να απευθυνθεί στα ατελιέ των οίκων, για να "κοπούν και ραφτούν" στα μέτρα του.

Άλλη μία διαφορά, εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες που διακρίνουν Couture και RTW, και φυσικά τα κόστη (που είναι πολύ πιο αυξημένα στα κομμάτια Υψηλής Ραπτικής που δουλεύονται στο χέρι, κατ' αποκλειστικότητα για τον πελάτη), είναι ότι η Υψηλή Ραπτική γίνεται συνήθως αντιληπτή ως η καλλιτεχνική εκδοχή της μόδας. Αν η "φορέσιμη" μόδα της prêt-à-porter βάζει περιορισμούς, η haute couture ήταν πάντα το πεδίο απόλυτης καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικής φαντασίας των σχεδιαστών. Όπως είχε δηλώσει ο Demna Gvasalia με αφορμή την επιστροφή του οίκου Balenciaga στην haute couture πέρυσι "οι couture συλλογές είναι η ευκαιρία μου να δηλώσω ότι είμαι εδώ, είμαι παρών και μπορώ να εκφραστώ μέσα από τη δουλειά μου ώστε να με αναγνωρίζουν". Αν θέλουμε να παραφράσουμε λίγο αυτή τη δήλωση, θα λέγαμε ότι η haute couture είναι η πιο προσωπική σφραγίδα των σχεδιαστών, αυτή μέσα από την οποία θα γράψουν τη δική τους σελίδα στην ιστορία της μόδας.

Το εκκεντρισμός κι οι "δραματικές" σιλουέτες, οι δημιουργίες που θυμίζουν γλυπτά ή πίνακες ζωγραφικής, οι ακραίοι διάκοσμοι, οι απροσδιόριστες γραμμές ή ακόμα και η πλήρης αποδόμησή τους, τα απροσδόκητα υλικά, οι σοκαριστικές λεπτομέρειες, η υπερβολή στη λάμψη, τους όγκους, τα χρώματα ή η τέλεια ανυπαρξία τους, είναι όλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν συχνά τις δημιουργίες της haute couture. Όμως, η haute couture δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ρούχα που δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να φορεθούν και σπουδαίοι couturiers όπως ο Christian Dior, o Yves Saint Laurent, o Cristóbal Balenciaga ή η Coco Chanel δημιούργησαν μέσα στα όρια της τέχνης και της φορέσιμης μόδας.

Το prêt-à-porter συναντά την haute couture

Σε μία εβδομάδα μόδας, επομένως, όπου ακόμα και ο οίκος Schiaparelli, βασικός εκφραστής του υπερρεαλισμού στη μόδα, μοιάζει να "λειαίνει" τις couture προτάσεις του για το Φθινόπωρο 2022 ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ιδέα του "φορέσιμου σουρεαλισμού", δεν είναι μάλλον τυχαίο που οι τόνοι έμοιαζαν ριγμένοι αναφορικά με την υπερβολή της haute couture που συνήθως γεννά διλήμματα του τύπου "ρούχο ή έργο τέχνης; και ποιος τελικά θα μπορούσε να φορέσει κάτι τέτοιο;" (Οκέι, ίσως να εξαιρούσαμε τη συλλογή του οίκου Jean Paul Gaultier με guest designer τον Olivier Rousteing, που έμοιαζε περισσότερο μία προσωπική ρετροσπεκτίβα του καλλιτεχνικού σχεδιαστή του οίκου Balmain στο είδωλό του, αλλά και τους Viktor & Rolf που μπορεί να αφιέρωσαν την couture συλλογή τους στο "power dressing" αλλά δεν εγκαταλείπουν τη θεατρικότητα και την παραμορφωτική διάθεση στην προσέγγισή τους).

Το report που μοιράστηκε η Heuritech για τις τάσεις που ξεπήδησαν από την Paris Couture Week μιλάει με συγκεκριμένα παραδείγματα και αριθμούς για τη γενικότερη στροφή στο casual couture. Φυσικά, δεν έλειψαν οι dramatic σιλουέτες και οι διακοσμήσεις της υπερβολής, αλλά οι συλλογές φιλοξένησαν κι έναν αξιοσημείωτο αριθμό από looks που με μία πρώτη ματιά δίνουν την εντύπωση του RTW. O διάλογος ανάμεσα στην Υψηλή Ραπτική και το Ready - to -Wear άνοιξε μέσα από την παρουσία των total denim looks, των tank tops, των κλασικών blazers, της ρίγας ως μοτίβο, ακόμα και των sneakers, τα οποία συμπεριέλαβαν πολλά brands στις couture προτάσεις τους. Ο οίκος Balencianga ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αφού στο catwalk είδαμε διάφορα ready-to-wear ρούχα όπως τα denim jackets, τα tank tops και οι hoodies, τα οποία βεβαίως είχαν το εφέ της υψηλής ραπτικής (για παράδειγμα, οι ανασηκωμένοι γιακάδες σε τζάκετ και παλτό). Παρόντα, επίσης, σε μεγάλο βαθμό ήταν τα κοστούμια και τα blazers που παίζουν ρόλο σημαιοφόρου στις prêt-à-porter συλλογές, με το tailoring στην couture εκδοχή του να εμφανίζεται έντονο στους Fendi, Valentino, Alexandre Vauthier και Viktor & Rolf.

Splash News / Ideal Images Balenciaga Haute Couture FW'22

Getty Images Fendi Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Alexandre Vauthier Haute Couture FW'22

Τέλος, η συμμετοχή ανδρών στα shows των συλλογών δεν άνοιξε απλά τον δρόμο για haute couture ανδρική μόδα, αλλά και για μια πιο casual προσέγγιση στην couture γενικά, αφού το ανδρικό ντύσιμο ήταν πάντα πιο "απλοϊκό" στις γραμμές του και τα σχέδιά του. Όμως, οι σχεδιαστές μοιάζει να θέλουν να πειραματιστούν και σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο ρούχο γίνονται δυσδιάκριτα, τα couture ανδρικά ρούχα αναβαθμίζονται μέσα από dramatic λεπτομέρειες και πολυτελή υφάσματα διατηρώντας ωστόσο το coolness που διακρίνει συνήθως το αντρικό ντύσιμο.

Splash News / Ideal Images Valentino Haute Couture FW'22

Το Casual Couture σε αριθμούς

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Heuritech,

- η casual σιλουέτα των Wide Leg παντελονιών που εμφανίστηκε σε συλλογές όπως Fendi, Chanel, Valentino (κ.ά.) αναμένεται να γίνει ορατή το φετινό Φθινόπωρο στις επιλογές των insiders της μόδας σε ποσοστό 19% σε σχέση με πέρυσι. Τα φαρδιά παντελόνια αποτελούν το μεγάλο "fashion bet" της σεζόν.

Splash News / Ideal Images Fendi Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Valentino Haute Couture FW'22

Courtesy of Chanel Chanel Haute Couture Fall-Winter 2022/23

-τα blazers είναι ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα στη μόδα του Φθινοπώρου 2022. Η έρευνα προβλέπει αύξηση (11%) στις ενδυματολογικές επιλογές των ενεργών στα social media fashionistas, χάρη και στην ευρηματικότητα των οίκων που αποφάσισαν να εντάξουν το κλασικό σακάκι στις couture προτάσεις τους πειραματιζόμενοι με τα μεγέθη, τις λεπτομέρειες ακόμα και τη χρήση των υλικών (παράδειγμα, η συλλογή του Olivier Rousteing για τον Jean Paul Gaultier όπου χρησιμοποίησε μεταλλικές λεπτομέρειες στις ραφές των blazers).

Splash News / Ideal Images Valentino Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Olivier Rousteing X JPG

Splash News / Ideal Images Victor & Rolf Haute Couture FW'22

-τα ultra long μήκη είτε αυτά αφορούν παλτό είτε φούστες είναι μία άλλη τάση που θα μας απασχολήσει το Φθινόπωρο του 2022. Προφανώς, τα μάξι παλτό (ιδίως αυτά σε μαύρο) ή οι μάξι φούστες (ιδίως αυτές που ολοκληρώνουν skirt suits) δεν απευθύνονται μόνο στη RTW μόδα, κουβαλούν μία φινέτσα που ταιριάζει στην couture γι' αυτό και οίκοι όπως Chanel, Dior, Armani Privé, Balenciaga, Schiaparelli κ.ά προτίμησαν το συγκεκριμένο μήκος για τις δημιουργίες τους.

Splash News / Ideal Images Armani Prive Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Balenciaga Haute Couture FW'22

Courtesy of Dior Dior Haute Couture FW 2022-23

Courtesy of Chanel Fall-Winter 2022/23 Haute Couture Chanel

-οι λεπτές ρίγες που συναντάμε στα tailored κοστούμια (pinstripe) είναι ένα μοτίβο που δανείστηκαν από τη prêt-à-porter αρκετοί σχεδιαστές για τις couture συλλογές τους (Olivier Rousteing x Jean Paul Gautlier, Armani Privé, Viktor & Rolf). To stripe trend, λοιπόν, οι ρίγες γενικά, φαίνεται να διεκδικεί κεντρικό ρόλο στη μόδα του Φθινοπώρου 2022.

Splash News / Ideal Images Victor & Rolf Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Olivier Rousteing x Jean Paul Gaultier

- το denim ανήκει στη ready- to - wear μόδα ως ένα ύφασμα άμεσα συνδεδεμένο με την casual άνεση και την καθημερινή χρήση ενός ρούχου. Όμως, όπως φάνηκε, υπάρχει γι' αυτό χώρος και στην haute couture. Οίκοι όπως Balenciaga, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Ronald van der Kemp παρουσίασαν looks που αξιοποιούν το denim με διάφορους τρόπους: από το shinny ξεβαμμένο total denim σύνολο του Vauthier μέχρι το trompe l’oeil denim look του Rousteing για τον JPG και το στολισμένο με λουλούδια denim look του Schiaparelli, η παρουσία του denim στην couture μόδα κάνει το μεγαλύτερο statement αναφορικά με το ό,τι αυτή μπορεί (και πρέπει) να φορεθεί.

Splash News / Ideal Images Alexandre Vauthier Haute Couture FW'22

Splash News / Ideal Images Olivier Rousteing x Jean Paul Gaultier

Getty Images Schiaparelli Haute Couture FW'22