Το τολμηρό preppy style στη νέα συλλογή Tommy Hilfiger

O Tommy Hilfiger επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μ' ένα show και μία συλλογή που ο βασικός τους πυρήνας μπορεί να συνοψιστεί στις εξής λέξεις: εκδημοκρατισμός, ποικιλομορφία και επαναστατική διάθεση! Ο διάσημος οίκος έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα στη νέα εποχή εξασφαλίζοντας μοναδικές, διαδραστικές εμπειρίες στο κοινό του [ σ.σ. έλαβε χώρα ακόμα και στην πρώτη Metaverse Εβδομάδα Μόδας], ενώ φροντίζει να συμπεριλάβει τους πάντες στις συλλογές που προτείνει.

Άριστο δείγμα της διαρκούς καινοτομίας και του ανοιχτού διαλόγου που διατηρεί με τις κοινότητες - και τις μειονότητες, ο Tommy Hilfiger, αποτελεί η Fall 2022 Ready-to-wear συλλογή που παρουσίασε την Κυριακή 11/09 το βράδυ σ' ένα drive-in στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης - υπό την αναπάντεχη συνοδεία της βροχής!- και μεταδόθηκε ζωντανά από το Tommy Play στην παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα Roblox και από το tommy.com δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα των "See Now, Buy Now" αγορών.

Στην πασαρέλα περπάτησε ένα εντυπωσιακά diverse καστ μοντέλων (κάθε ηλικίας, φυλής, σωματότυπου, ιδιότητας) που φιλοξένησε από την Ashley Graham και τη Winnie Harlow- και οι δυο μοντέλα που εκπροσπούν τη διαφορετικότητα- μέχρι την Ιθαγενή ακτιβίστρια και μοντέλο Quannah Chasinghorse και τον 75χρονο Bob Colacello, πρώην διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Interview Magazine, που ξεκίνησε να εκδίδει ο Andy Warhol το 1969.

Το εμβληματικό studio του Warhol στη Νέα Υόρκη, το The Factory, και η λαμπερή ποπ κουλτούρα που εκκολάφτηκε στους κόλπους της αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη συλλογή Fall 2022 στην οποία ο Hilfiger - που βρέθηκε στο περίφημο studio στα '80s- δίνει το όνομα "Tommy Factory" και χαρακτηρίζει το show για την παρουσίασή της "πειραματικό".

Το τολμηρό preppy style της νέας συλλογής & η fashion συνεργασία

Ο Tommy Hilfiger στρέφεται για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2022 στο preppy style, ένα στιλ που ξεπήδησε από τα campus των αμερικανικών κολεγίων κι έγινε συνώνυμο της εκλεκτής αριστοκρατίας. Ο Hilfiger, ωστόσο, που εκπροσώπησε διαχρονικά το συγκεκριμένο στιλ με τα κομμάτια από τις συλλογές του, αναλαμβάνει να το πάρει μαζί του στη νέα εποχή αναβαθμίζοντας το με γενναιόδωρη τόλμη: τα ριγέ varsity polos αποκτούν μήκος που τα κάνει ιδανικά ακόμα και για φορέματα, ενώ τα κολεγιακά πουλόβερ και οι ζακέτες αποκτούν την cropped, αλλά και την ευρύχωρη, εκδοχή τους, τα χρώματα γίνονται πιο έντονα και φωτεινά, τα καθωσπρέπει chinos γίνονται baggy και οι chunky αλυσίδες συμμετέχουν είτε ως κόσμημα στο λαιμό είτε ως ζώνη στη μέση.

Η ακόμα πιο τολμηρή πρόταση της συλλογής έρχεται μέσα από το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στη συνεργασία του Αμερικανού σχεδιαστή με τον Βρετανό ομόλογό του Richard Quinn, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τη φετιχιστική διάθεση και τα μπουρζουά φλοράλ σχέδια στις δημιουργίες τους. Στο πολύ ενδιαφέρον αυτό τμήμα της κολεξιόν, που αναφέρεται ως Tommy Hilfiger X Richard Quinn capsule συλλογή, συναντάμε oversized, dramatic puffers - σαν αυτό με το οποίο εμφανίστηκε στο front row o ντράμερ Travis Barker - που συνδυάζουν τα φλοράλ του Quinn με το καινούργιο μονόγραμμα του οίκου, το οποίο, κάνει το ντεμπούτο σ' αυτή τη συλλογή, συναντάμε επίσης ντένιμ ζακάρ catsuits, καουμπόικα καπέλα και μπότες από το ίδιο υλικό, και καρό κοστούμια φορεμένα με leather jackets με καρφιά.

Η edgy αυτή οπτική του preppy σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία των ανθρώπων που τη φόρεσαν στην πασαρέλα καθιστά ακόμα πιο ξεκάθαρη τη φιλοσοφία του brand Tommy Hilfiger στο σήμερα: ότι παραμένει ανοιχτό σε όλους και δίνει πρόσβαση στους πολλούς σε στιλ που κάποτε απευθύνονταν μόνο σε λίγους- ενισχύοντας την πεποίθηση πως η μόδα, όπως και η τέχνη, δεν μπορεί να έχει ποτέ στεγανά.

Δείτε το show :

Τα looks