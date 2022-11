Flight to Style | Οι διαφορετικές εκδοχές του bomber jacket μέσα από τις A/W 2022-23 συλλογές των οίκων μόδας

Σελίδα 42 του βιβλίου "The Thames & Hudson Dictionary of Fashion and Fashion Designers" (εκδ. Thames & Hudson) και ο ορισμός που δίνεται για το bomber jacket περιγράφει λεπτομερώς το κομμάτι που έστρεψε περισσότερο απ’ όλα επάνω του τα φώτα της πασαρέλας. "Με μήκος που φτάνει μέχρι τη μέση, το bomber jacket είναι μια προσαρμογή των jackets που φορούσαν οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Γενναιόδωρα σχεδιασμένο, διαθέτει φαρδιά μανίκια που εφαρμόζουν στους καρπούς με ελαστικές μανσέτες, σφίγγει στη μέση με αντίστοιχη ριμπ φάσα και κλείνει μπροστά με φερμουάρ που φτάνει μέχρι τον λαιμό, ώστε ο γιακάς να μπορεί να παραμείνει στητός". Και voila!

Ένα από τα κομμάτια που ομολογουμένως περνούν με περίσσια άνεση από την ανδρική στη γυναικεία γκαρνταρόμπα και πάλι πίσω, κατέκλυσε τις συλλογές του φθινοπώρου 2022 και σας προσκαλεί να ετοιμαστείτε για "πτήσεις" υψηλού στυλ. Και ενώ οι ενδυματολογικές επιλογές για τις ενδιάμεσες εποχές συνήθως υποπίπτουν σε διλήμματα, το bomber jacket, ως ένα άνετο πανωφόρι, δίνει απεριόριστες δυνατότητες εμπνευσμένου layering. Αυτό το αιώνιο basic της γυναικείας γκαρνταρόμπας, το πανωφόρι με την κολακευτική σιλουέτα, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στυλιστικών ευκαιριών, έρχεται φέτος να ταράξει τα νερά και του eveningwear.

Υπερμέγεθες, cropped, δερμάτινο ή απλικαρισμένο, με παιχνιδιάρικο shearling, σε χακί ή έντονα ηλεκτρίκ αποχρώσεις. Είναι αυτή η φυσική ικανότητα που διαθέτει και το κάνει να προσδίδει σε οποιοδήποτε ντύσιμο έναν αέρα coolness και να επιλέγεται από τις insiders της μόδας και τις γκουρού του street style μέχρι τα μοντέλα για τις πολυπόθητες off-duty εμφανίσεις έξω από τα ντεφιλέ. Τα πιο ιδιαίτερα bomber jackets της σεζόν ταιριάζουν αβίαστα με κομμάτια όπως ένα flare ή baggy τζιν, που επέστρεψε για να επισκιάσει το skinny, ή ένα cargo παντελόνι από εκείνα που πλέον υποκύπτουν στην ακαταμάχητη γοητεία των πολυτελών υφασμάτων. Τα υπερμεγέθη εδώ κερδίζουν έναν πόντο παραπάνω, καθώς επιτρέπουν στα fluffy πλεκτά να εντυπωσιάσουν ακόμα και κάτω από ένα πανωφόρι που τονίζει παράλληλα τη μέση.

Μη νομίζετε όμως ότι στην περίπτωση μιας πιο sleek εμφάνισης δεν έχουν θέση. Ριγμένα στους ώμους και φορεμένα επάνω από ένα αισθησιακό slip dress, μάξι ή μίντι, λίγη σημασία έχει, συνθέτουν το απόλυτο low-high look. Άλλωστε ποια μπορεί να ξεχάσει το διακοσμημένο με φτερά, oversized bomber της Mrs.Prada, που, δεμένο με μια ζώνη στη μέση, μπορεί να σταθεί και σαν ένα outof-the-box φόρεμα; Διανθισμένο με δαντελένιες παγέτες και συνδυασμένο με ένα αντίστοιχο κοκτέιλ φόρεμα και biker boots στον Elie Saab ή δερμάτινο και σε bejeweled εκδοχή στη Miu Miu, δεν αφήνει περιθώρια σκέψης στην ανεύρεση παρτενέρ για ένα διάφανο lingerie.

Στην περίπτωση δε των δερμάτινων μοντέλων, το baseball cap επικυρώνει την εμφάνιση retro-sporty, στην οποία αριστεύουν οι Δανές. Σε total black εκδοχή, το δερμάτινο bomber έδειξε στους Khaite και Ports 1961 πως, αν μη τι άλλο, είναι το ιδανικό πανωφόρι της εποχής μας για να ανανεώσει ένα σύνολο με φούστα.

Στο φετινό fashion memo μην παραλείψετε να προσθέσετε το απόλυτα cool jacket και να το συνδυάσετε με ένα άλλο staple του 2022. Η μικροσκοπική φούστα του Y2K στυλ, συνδυασμένη με ένα ζεστό bomber, επενδυμένο με shearling, θα αποτελέσει δυνατή αφορμή για να συνεχίζουν τα crop tops να πρωταγωνιστούν και τον χειμώνα – αρκεί να είναι κασμιρένια. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα έντονα χρωματιστά του Versace φέρνουν αυτή την αίγλη του παρελθόντος στο σύνολο, τότε που όλα "φώναζαν" ακόμα και στο casual ντύσιμο. Και όσον αφορά τη relaxed κομψότητα, εκείνη που πλέον συνεπάγεται άνετες γραμμές, όπως τα φαρδιά κοτλέ παντελόνια, που ήρθαν για να γράψουν χιλιόμετρα στο κοντέρ του ανανεωμένου στυλ, το bomber jacket όπως εμφανίστηκε στους Louis Vuitton, Coach και Tod’s μπορεί να είναι τα πάντα. Να είναι από teddy bear, εμπριμέ και με χρωματιστό shearling ή υπερμέγεθες και με μια ρετρό εσωτερική φόδρα που εκφράζει τη νοσταλγία του dad’s wardrobe.

Μαύρο και σε απόλυτη σχεδιαστική αρμονία με το πρωτότυπο bomber jacket, όπως στον Raf Simons, φτιαγμένο από πολύχρωμα patchwork στον Etro να σας προκαλεί να φορεθεί ακόμα και στην παραλία επάνω από ένα ολόσωμο, από ριγέ πλεκτό στον Moncler, έτοιμο για δραστηριότητες στη φύση ή super cropped και με "ξυρισμένη" γούνα στον Rick Owens, αυτό το πανωφόρι ένα είναι βέβαιο ότι κάνει: συμβαδίζει απόλυτα με το "τώρα".

Ελπίδα και ενθουσιασμός καλύπτονται με μια δόση πραγματικότητας και η φαντασία των διακοσμητικών λεπτομερειών του δε θυσιάζει τίποτα από την άνεσή του. Αυτό έκανε πάντα. Από τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και το cult MA-1 jacket του αμερικανικού στρατού μέχρι τους επαναστάτες Mods και τη θρυλική Marilyn Monroe, το bomber θα είναι πάντα in-fashion.