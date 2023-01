Schiaparelli Haute Couture SS'23 | Η "Θεία Κωμωδία" του Δάντη πυροδοτεί τον αλληγορικό σουρρεαλισμό της νεάς συλλογής

Δεν είναι μάλλον τυχαίο που η Haute Couture Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι άνοιξε, για μία ακόμα σεζόν, με το show του οίκου Schiaparelli. Ο σουρεαλισμός εξάλλου που εκπροσωπεί ως ακλόνητο στοιχείο της κληρονομιάς του αφήνει μεγάλα περιθώρια για δεξιοτεχνικό και καλλιτεχνικό πειραματισμό στην τέχνη της Υψηλής Ραπτικής. Κι αυτή η συλλογή, που έρχεται ως πρόταση για τη σεζόν SS'23, δεν είχε μόνο το γνώριμο, πάντα γοητευτικό εκκεντρισμό στις δημιουργίες που εμπνέεται για τον οίκο ο Αμερικανός Daniel Roseberry, αλλά και ένα εξτρά στοιχείο έκπληξης με κραυγαλέες δημιουργίες που παίρνουν μορφή από τα άγρια θηρία της φύσης.

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Νωρίτερα σήμερα 23 Ιανουαρίου, η Paris Couture Week σήκωσε αυλαία με το show του οίκου Schiaparelli το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Le Petit Palais στο Παρίσι. Ήδη, από τις αφίξεις των celebrities- καλεσμένων στο front row έγινε σαφές ότι μία πληθωρική, σκόπιμα σοκαριστική, extravaganza κρύβεται πίσω από τις προθέσεις του σχεδιαστή για τη νέα collection. Η Kylie Jenner εμφανίζεται φορώντας ένα μάξι στράπλες βραδινό φόρεμα από βελούδο που το συμπλήρωνε ως διακοσμητικό μια τεράστια κεφαλή λιονταριού, ενώ η Doja Cat έφτασε ως μία παραλλαγή της ...Mystique (Χmen) καλυμμένη στο κεφάλι και το σώματα της με 30.000 κρυστάλλους Swarovski σε πορφυρό χρώμα τοποθετημένους με το χέρι και ένα κόκκινο στράπλες μίνι φόρεμα με φούστα κεντημένη με στρογγυλές χάντρες.

Getty Images Kylie Jenner

Getty Images Doja Cat

Τόσο η λέαινα στο φόρεμα της Jenner όσο και το κατακόκκινο look της Cat αποτελούν αναφορά στην "Κόλαση" από τη "Θεία Κωμωδία" του Δάντη, από την οποία ο Daniel Roseberry αντλεί την έμπνευσή του γι' αυτή τη συλλογή που της δίνει τον τίτλο "Inferno Couture". Τρία ζώα –η λεοπάρδαλη, ο λύκος και το λιοντάρι - κάνουν την εμφάνισή στο runway σε τρία looks για τα οποία ο σχεδιαστής επέλεξε εμβληματικά μοντέλα: τη Shalom Harlow που περπάτησε φορώντας ένα faux fair φόρεμα με απλικέ λεοπάρδαλη, τη Naomi Campbell που φόρεσε faux fair παλτό στολισμένο με ένα κεφάλι λύκου και την Irina Shayk που εμφανίστηκε με μαύρο μάξι one-shoulder φόρεμα - παραλλαγή αυτού που φόρεσε η Kylie Jenner- με εφαρμοσμένο στον ώμο ένα κεφάλι λιονταριού. Φυσικά, τα τρία αυτά ζώα της άγριας φύσης απεικονίζουν τα τρία "θηρία" που ο Δάντης συναντά στο ταξίδι του στην "Κόλαση" και αποτελούν αλληγορικούς συμβολισμούς για τη λαγνεία, την έπαρση και την απληστία αντίστοιχα. Ο Roseberry, μάλιστα, θα κάνει ειδικά αναφορά στα τρία αυτά looks της haute couture συλλογής του γράφοντας στο Instagram ότι τα 3 αυτά ζώα σμιλεύτηκαν (από φελιζόλ, ρητίνη, μαλλί και μεταξωτή faux fur) και διακοσμήθηκαν στο χέρι και ότι "έρχονται να τιμήσουν το μεγαλείο της φύσης και να παρέχουν προστασία στη γυναίκα που τα φορά".

Τι άλλο είδαμε στην "Inferno Couture" του Schiaparelli;

Προφανώς, και την κουβέντα έχουν μονοπωλήσει - από τα πρώτα βήματα των Kylie Jenner και Doja Cat στα σκαλιά του Le Petit Palais- τα looks τα οποία προαναφέραμε. Και έχουν ήδη κερδίσει το στοίχημα του virality. H SS'23 Haute Couture συλλογή Schiaparelli διαθέτει όμως και άλλα looks με συμβολισμούς, αναφορές και shocking χαρακτηριστικά που κρατούν ισχυρό το αφήγημα του σουρεαλισμού στην σύγχρονη μόδα: δύσκαπτα τοπ που θυμίζουν κώνο [σ.σ. σύμφωνα με τον Δάντη, εξάλλου, ο Άδης είχε κωνικό σχήμα] έρχονται φτιαγμένα από υλικά όπως το ξύλο και το μέταλλο και συνδυάζονται με παντελόνες, μάξι βελούδινες ντραπέ φούστες ή και άλλες διακοσμημένες με ξύλινες χάντρες (όπως αυτή της Doja Cat), pinstripe και tuxedo κοστούμια μιμούνται τη σιλουέτα από το iconic μπουκάλι του οίκου "Shocking" με τη λεπτή μέση και τους τονισμένους γοφούς, negligee dresses έρχονται κεντημένα με metal-plates στο χρώμα της βανίλιας και ντελικάτα, ανάλφρα slip dresses αποκτούν όγκο στο τελείωμα, ένα μπουκλέ τοπ έχει αποκτήσει γιακά που μιμείται τη σχήμα του φιδιού, ενώ άλλη μία κατηγορία "άκαπτων τοπ" εμφανίζεται με εκτεταμένς μυτερές άκρες στο μπούστο, κι ένα ογκώδες καπιτονέ παλτό σε κρεμ απόχρωση και με το κλασικό δέσιμο του κορσέ στο πίσω μέρος - την ίδια λεπτομέρεια συναντάμε και σε άλλα κομμάτια της συλλογής- είναι από τα πιο εντυπωσιακά και κομψά της συλλογής. Στα highlights ανήκει το look με το μαύρο skirt suit το οποίο συμπληρώνεται από ένα χάλκινο εκμαγείο φορεμένο στο κεφάλι του μοντέλου το οποίο φαίνεται να αναπαριστλα τη μορφή της Elsa Schiaparelli.

Getty Images

Στον δυναμικό σουρεαλισμό της συλλογής συμπληρώστε το body painting μπλουζάκι σε χρυσό που συμπληρώνει ένα outfit με μαύρο παντελόνι, το βαμμένο χρυσό πρόσωπο - ως άλλη πρόταση μακιγιάζ; - που ολολκληρώνει ένα look με φόρεμα από κρόσσια και μυτερό ντεκολτέ αλλά κι ένα sheer μάξι dress με βολάν, και το βελούδινο φόρεμα με άκαπτο τοπ που μοιάζει φτιαγμένο από πράσινη τσόχα.

Getty Images

Getty Images

H ultra modern Υψηλή Ραπτική που δημιούργησε η Elsa Schiaparelli και ο υπερρεαλισμός που έφερε στο ντύσιμο έκαναν ένα μεγάλο δώρο στη μόδα: την ελευθερία να είμαστε δημιουργικοί, έως και καλλιτέχνες, στον τρόπο που ντυνόμαστε και συστηνόμαστε. Η συλλογή Schiaparelli Haute Couture SS'23 συνεχίζει τη ιστορία αυτή της υπέρβασης στο στιλ, της φαντασίας χωρίς όρια, του έργου τέχνη που μπορεί να είναι ένα outfit. Αν και τα looks της εμφανίζονται εξαιρετικά άκαπτα και άβολα - ακόμα και τα crochet κομμάτια έχουν "παγώσει" για να μένουν ακούνητα στην κίνηση και να δίνουν την αίσθηση του γλυπτού, αν και πρόκειται για δημιουργίες που απευθύνονται (ίσως) σε ειδικές περιστάσεις (όπως το κόκκινο χαλί), ωστόσο κρατούν ζεστή την πρόταση του "φορέσιμου εκκεντρισμού" και κάνουν την Υψηλή Ραπτική μια απίστευτά διασκεδαστική υπόθεση.

Δείτε το video: