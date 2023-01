Jean Paul Gaultier Haute Couture by Haider Ackermann | Μια αριστεία της υψηλής ραπτικής

Το τι είναι Υψηλή Ραπτική διαφέρει συχνά από το τι προσδοκάμε απ' αυτή. Η Haute Couture αποτελεί προστατευόμενη ονομασία, έχει κανόνες και εν τέλει κρίνεται (με αντικειμενικά κριτήρια) στην τεχνική, τη δεξιοτεχνία στη κατασκευή του ρούχου. Η δημιουργικότητα, από την άλλη, που συναντάμε ως προσδιοριστικό και στους τίτλους (creative directors) των επικεφαλής σχεδιαστών των οίκων αποτελεί ένα διαφορετικό κεφάλαιο που κρίνεται από την (υποκειμενική) αντίληψη, το γούστο, τα διαφορετικά ερεθίσματα και συναισθήματα που γεννά στους αποδέκτες της. Συχνά, αυτή η δημιουργικότητα ξεπερνά τα όρια της φαντασίας βάζοντας ψηλότερα και τον πήχη της τεχνικής. Συχνά, επίσης, αυτή η δημιουργικότητα γίνεται αφορμή για διχογνωμίες, αμφιβολίες και διχασμό για το τι και ποιους τελικά εκπροσωπεί , σε τι αναφέρεται και πως αφορά το αυτονόητο της μόδας: το ντύσιμο.

Η ισορροπία ανάμεσα στο όραμα του δημιουργικού διευθυντή και τον σκοπό του ρούχου, το να φορεθεί, και τη συνθήκη της κομψότητας πολλές φορές μοιάζει εύθραυστη- χωρίς, ασφαλώς, να παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορούσε να υιοθετήσει όποιο στιλ επιθυμεί, το πιο γκροτέσκο, προκλητικό, κραυγαλέο κ.ο.κ. Εκείνη, ωστόσο, η στιγμή που η υψηλή ραπτική συναντιέται με τη δημιουργικότητα που αγγίζει τα όρια χωρίς να τα ξεπερνά, η στιγμή που επιτυγχάνεται η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην αψεγάδιαστη εκτέλεση και την twist δημιουργικότητα, γίνεται συνήθως αποδεχτή ως αριστεία. Αυτό ακριβώς ήταν και η haute couture συλλογή που ο Haider Ackermann παρουσίασε ως guest designer για τον οίκο Jean Paul Gaultier.

To show στο Παρίσι

Το show με guest σχεδιαστή τον Haider Ackermann παρουσιάστηκε στα κεντρικά του οίκου JPG στο Παρίσι και η πασαρέλα που το φιλοξένησε στήθηκε έτσι ώστε να θυμίζει παλιό παριζιάνικο couture salon με τα μοντέλα να ενισχύουν στην αίσθηση αυτή με την επιτηδευμένη, σχεδόν θεατρική, κίνησή τους. Σε κεντρική θέση στο front row βρισκόταν, βεβαίως, ο Jean Paul Gaultier, ο πρωτοπόρος και αιρετικός της γαλλικής couture, που όταν ένιωσε ότι ήρθε η στιγμή να αποσυρθεί από τις συλλογές αποφάσισε να δώσει βήμα σε νέους ανερχόμενους, αλλά και παραγνωρισμένους (βλ. Ackermann) ταλαντούχους σχεδιαστές για να συνεχίσουν το όραμά του. Ή έστω, να κρατήσουν ζωντανό τον μύθο του εμβληματικού οίκου του.

Μιλώντας στο αμερικάνικο Harper's Bazaar, λίγα 24ωρα πριν από το πολυαναμενόμενο show, o Κολομβιανής καταγωγής Γάλλος σχεδιαστής, που μετράει περισσότερα από 20 χρόνια στη μόδα - ίδρυσε το ομώνυμο brand του το 2001- αναφέρθηκε στην τεράστια γενναιοδωρία του Gaultier. "Δεν μπορώ καν να κατανοήσω τη γενναιοδωρία του. Αν ήταν το δικό μου label, το δικό μου όνομα, νομίζω ότι θα ήθελα να έχω τον απόλυτο έλεγχο", θα δηλώσει: "Και το γεγονός ότι παρέχει αυτού του είδους την ελευθερία, μας έδωσε carte blanche... δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό". Στην ίδια συνέντευξη, ο Ackermann θα αποκαλύψει ότι όσες φορές επιχείρησε να ανοίξει μαζί του συζήτηση για το τι θα ήθελε για την couture συλλογή, η απάντηση που πήρε ήταν "θέλω απλά να με εκπλήξεις".

Getty Images O Jean Paul Gaultier αγκαλιάζει τον Haider Ackermann στο τέλος του show. Οι δυο τους θα περπατήσουν μαζί στην πασαρέλα για το θερμό standing ovation.

Η συλλογή Jean Paul Gaultier Haute Couture by Haider Ackermann

O Haider Ackermann, που οι νεότερες γενιές ίσως γνωρίζουν μέσα από τη συνεργασία του με τον Timothée Chalamet [ σ.σ. η Tilda Swinton είναι η έτερη διάσημη φίλη του σχεδιαστή], έχει διακριθεί στις RTW συλλογές που ξεχωρίζουν για το δυναμικό tailoring, τον σύγχρονο μινιμαλισμό, το εξευγενισμένο avant-garde και την καθαρότητα στις γραμμές. Η καθαρότητα (purity) και η ηρεμία (calm) είναι δυο λέξεις που ο σχεδιαστής χρησιμοποίησε για να περιγράψει αυτό που επιχείρησε να δημιουργήσει για τη couture συλλογή του για τον οίκο JPG. Πού, όμως, θα μπορούσε να βρει σημείο επαφής η δική του αισθητική με το extravagant, προβοκατόρικο και μαξιμαλιστικό ύφος που χαρακτήριζε διαχρονικά τις δημιουργίες του Jean Paul Gaultier;

Για τον Ackerman αυτό αποδείχτηκε μία "εξαιρετική άσκηση", όπως θα πει, και απομονώνοντας τις δημιουργίες του Gaultier από το υπερβολικό styling, το μακιγιάζ και μαλλιά, κατέληξε στην ουσία- και κοινό τους τόπο: την αρχιτεκτονική των ρούχων, την άριστη εκτέλεση και την εκπληκτική λεπτομέρεια. Τη ουσία, δηλαδή, της Υψηλής Ραπτικής.

Το άψογο tailoring, οι καθαρές γραμμές, τα πλισέ και τα ντραπέ, η διαχρονική γοητεία του μαύρου ήταν κυρίαρχα στοιχεία στην Jean Paul Gaultier Haute Couture by Haider Ackermann. Ένα tailcoat με origami- inspired πιέτες στο μπούστο, φορεμένο με slim-fit tailored παντελόνι και γόβες στιλέτο είναι αυτό που άνοιξε το show, για να το διαδεχτεί ένα ακόμα κοστούμι με σακάκι το οποίο χαρακτηρίζεται από τις σκόπιμα εμφανείς βελονιές και τα ξέφτια. Το spice – up στις προτάσεις με τα κοστούμια συνεχίζεται με τη προσθήκη φτερών στη μπλούζα που ολοκληρώνει ένα απ' αυτά, ενώ η πρώτη ξεκάθαρη αναφορά στην κληρονομία του οίκου έρχεται μέσα από τα looks που συνδυάζουν ψηλόμεσα tapered παντελόνια με (ανεπαίσθητα μυτερά) κορσέ τοπ στις αποχρώσεις του royal blue και του τιρκουάζ. Το τιρκουάζ είναι ένα χρώμα αναφοράς και σε επόμενα looks, όπως και το lime green και το κίτρινο (χρώματα που συναντάμε στις ready- to-wear συλλογές του Ackerman).

Ένα ντραπέ halter-neck φόρεμα μοιράζεται τη σιλουέτα του μ' ένα εσωτερικό catsuit, μία chic μαύρη ολόσωμη φόρμα διακρίνεται για τους άριστα στρογγυλεμένους ώμους της, ένα μάξι coatdress ξεχωρίζει για τα έξυπνα cutouts και την εσωτερική φόδρα την οποία φωτίζουν οι αποχρώσεις του lime και του τιρκουάζ. Επιπλέον, ένα μάξι πλισέ ανάλαφρο high neck φόρεμα σε φωτεινό κίτρινο έκανε την εμφάνισή του στην πασαρέλα πλάι πλάι μ' ένα σύνολο από tailored παντελόνι και πράσινο πλισέ bustier με ουρά, ενώ σε μία από τις πιο εκπληκτικές στιγμές της πασαρέλας ένα μοντέλο εμφανίζεται φορώντας παλτό φτιαγμένο από καρφίτσες – ως ένας φόρος τιμής στο πολύτιμο αυτό αντικείμενο των ατελιέ.

Στα εντυπωσιακά looks της συλλογής, συνυπολογίστε ένα σετ σε γαλάζια απόχρωση όπου το κορσέ τοπ έχει διακοσμηθεί με φτερά τα οποία έχουν απολέσει την αέρινη κίνησή τους θυμίζοντας περισσότερο αιχμηρές ακίδες, ένα γαλάζιο skirt suit όπου το σκίσιμο της φούστας αποκαλύπτει την πορφυρή του φόδρα, ένα εντυπωσιακό λιλά μάξι φόρεμα με extreme cutouts και origami- inspired μπούστο που δένει στον λαιμό και ένα tracksuit διακοσμημένο με καρφίτσες. Ένα ολόλευκο φαρδύ coatdress σε A γραμμή συνδυάζεται με γόβες στιλέτο και δερμάτινα γάντια σε πράσινο χρώμα, ένα μάξι φόρεμα σε μοβ χρώμα έρχεται με τους απόλυτα στρογγυλεμένους ώμους στο πάνω μέρος θυμίζοντας κουκούλι, ένα μαύρο high neck φόρεμα αποκτά τα πιο ιδιαίτερα, γραμμικά βολάν στη φούστα, ένα φαρδύ παντελόνι δανείζει τη σιλουέτα του σε μία ολόσωμη φόρμα με τιράντες και τα μυτερά, "παγωμένα" φτερά - που αναφέρονται στο iconic feathered μπολερό της couture συλλογή Jean Paul Gaultier από το μακρινό 1997- εμφανίζονται στη φούστα ενός φορέματος που υιοθετεί ένα λιγότερο υπερβολικό feathered μοτίβο και στο πάνω μέρος. Το τελευταίο look της κολεξιόν, ένα λευκό catsuit που καταλήγει σε balaclava και ολοκληρώνεται με λευκή κάπα, μιμείται και πάλι το εφέ των φτερών και θα μπορούσε άνετα να ήταν η εναλλακτική στο υπέροχο mermaid φόρεμα που ο Jean Paul Gaultier είχε σχεδιάσει για τη Marion Cotillard τη χρονιά που κέρδισε το Όσκαρ της (το 2008).

Getty Images To μπολερό με φτερά από την haute couture συλλογή του JPG το 1997.

Πολλοί ήταν που σχολίασαν ότι αυτή η couture συλλογή θύμιζε ελάχιστα Jean Paul Gaultier, με εμβληματικά στοιχεία της μόδας του όπως τα sailors tops, το cross-dressing, τα psychedelic mesh, τα pinstripe κοστούμια- να παραλείπονται από τη δημιουργική επανερμηνεία του Haider Ackermann και τη δική του αισθητική να επικρατεί. Αλλά τελικά αυτό πόσο σημασία έχει όταν ο ίδιος ο Gaultier έχει επιτρέψει στον guest σχεδιαστή του απόλυτη ελευθερία στην προσέγγιση; Οι αναφορές είναι υποδόριες και διακριτικές, και η εκτέλεση αψεγάδιαστη, πετυχαίνοντας την άριστη ισορροπία ανάμεσα στη ραπτική και τη δημιουργικότητα, στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή του κειμένου. Κι εν τέλει, αποτελεί μία άλλη ματιά στο σύμπαν του Gaultier, πιο ήρεμη, πιο γαλήνια. Ωσάν ο Ackerman να μετέτρεψε σε μπαλάντα ένα σκληρό ροκ τραγούδι.

Δείτε το show

Τα looks