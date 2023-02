Grammys 2023 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

H 65η απονομή των μουσικών βραβείων Grammys πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας στο κοινό του. Εκεί ήταν, βεβαίως, η Beyoncé , η οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας το 32ο βραβείο Grammy της καριέρας της που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε νίκες στον θεσμό. Η διάσημη ερμηνεύτρια κέρδισε πολλά βραβεία στη διάρκεια της βραδιάς χάρη στο άλμπουμ της "Renaissance". Μεταξύ αυτών τα βραβεία για το Καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής ("Renaissance"), για το Καλύτερο R&B τραγούδι ("Cuff It"), την Καλύτερη R&B ερμηνεία ("Plastic Off The Sofa") και την Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση ("Break My Soul"). Επίσης, δεν περιορίστηκε σε ένα αλλά σε περισσότερα looks, με το metallic φόρεμα με βολάν του οίκου Gucci να είναι αυτό που ξεχώρισε.

Getty Images H μεγάλη νικήτρια της βραδιάς Beyoncé με το Gucci φόρεμά της.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν επίσης ο Harry Styles ο οποίος κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς αλλά κι εκείνο για το Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ με το "Harry’s House", ανάμεσα στις 6 συνολικά υποψηφιότητες του. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε επιτυχίες του επί σκηνής και φυσικά συζητήθηκε για τις στιλιστικές επιλογές του, που περιελάμβαναν αρκετές πούλιες και κρυστάλλους. Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί με μια rainbow σαλοπέτα κεντημένη με Swarovski.

Getty Images O Harry Styles επί σκηνής με ένα από τα λαμπερά του σύνολα της βραδιάς.

Η μεγάλη τάση στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των Grammys φημίζεται για την τόλμη και τα εκκεντρικά looks, κι αυτό δεν άλλαξε σημαντικά φέτος. Η μεγάλη, ωστόσο, τάση που ξεχώρισε ήταν αυτή των metallics, ιδίως σε ασημί, τα οποία εμπιστεύτηκαν από τη Beyoncé και τη Lizzo (στο δεύτερο look της βραδιάς καθώς το πρώτο ήταν μια bold δημιουργία με φλοράλ σε πορτοκαλί από τον οίκο Dolce & Gabbana), μέχρι την Mary J. Blige, την Paris Hilton, τον Machine Gun Kelly και την Garbi Bi- η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή με μ' ένα ασημί metallic φόρεμα για να αποτίνει φόρο τιμής στον Paco Rabanne. Εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν και το πρώτο look της, στο red carpet, μ' ένα αφηρημένο με structural λεπτομέρειες φόρεμα σε electric blue από την SS'23 couture συλλογή Gaurav Gupta.

Getty Images H Cardi B με Paco Rabanne.

To σκούρο μπλε ήταν ένα ακόμα χρώμα που κυριάρχησε στις επιλογές των σταρ, αφού το είδαμε και στο κομψό midriff σύνολο της Taylor Swift που είχε την υπογραφή Roberto Cavalli, αλλά και στο Gucci φόρεμα που επέλεξε η Jennifer Lopez.

