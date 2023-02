Δέκα ζευγάρια loafers που μπορείτε να φοράτε ανεξαρτήτως εποχής

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις μ' ένα από τα πιο δημοφιλή παπούτσια της γυναικείας και ανδρικής γκαρνταρόμπας. Τα loafers "γεννήθηκαν" στις αρχές του 20ου αιώνα, δημιουργήθηκαν αρχικά για άνδρες αλλά τελικά έγιναν αγαπητά για την άνεσή τους και από τις γυναίκες, ενώ τη μεγάλη τους επιτυχία τη γνώρισαν στην Αμερική από τα '40s ως τα '60s ως τα "παπούτσια των κολεγιόπαιδων" και συνδέθηκαν άρρηκτα με το preppy style. Τη δεκαετία του 1950, o Aldo Gucci σχεδίασε το horse bit loafer και εδώ θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι ...the rest is history, μιας και ειδικά το συγκεκριμένο ζευγάρι Gucci δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα, αλλά ανανεώθηκε και ανανεώνεται διαρκώς στις συλλογές του οίκου μαζί με άλλα σχέδια loafers που κάνουν must - have την παρουσία τους σε κάθε ενημερωμένη γκαρνταρόμπα.

Τα loafers στις συλλογές της Άνοιξης 2023

Αν και όπως τονίζει και ο τίτλος του άρθρου, τα loafers δεν χρειάζονται συγκεκριμένη εποχή για να φορεθούν - όπως επίσης διαθέτουν τη μοναδική ευελιξία να μπορούν να ενταχθούν σε διαφορετικά στιλ, κάθε σεζόν φέρνει δικά της σχέδια. Η ανανέωση, εξάλλου, είναι απαραίτητη και αν θέλετε να αντικαταστήσετε τα σκουρόχρωμα και chunky σχέδια του χειμώνα με φρέσκα ζευγάρια στις ανοιξιάτικές εμφανίσεις σας, αρκεί να ρίξετε μία ματιά στις νέες συλλογές.

Οι chunky σόλες, που έγιναν πολύ δημοφιλείς στις τάσεις της μόδας τα τελευταία χρόνια, δίνουν το παρών και στα loafers της άνοιξης, ωστόσο τα brands προτάσσουν και τα πιο ανάλαφρα, και εντελώς φλατ, μοκασίνια. Ανάμεσα στα χρώματα, θα διαπιστώσετε ότι το λευκό και το μπεζ (καμηλό), αλλά και το ταμπά, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της low - key πολυτέλειας, δίνουν δυναμικό παρών, όπως και τα navy blue που ακολουθούν μία άλλη τάση που θα βρούμε μπροστά μας την άνοιξη του 2023: το nautical style. Αξίζει, βεβαίως, να σημειώσετε ότι loafers σε two - tones, όπως αυτά που εντοπίσαμε στη συλλογή Gucci και Saint Laurent, είναι αυτά που θα προσθέσουν την απόλυτη πινελιά κομψότητας στο στιλ σας.

Editor's choice