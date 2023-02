Prada AW'23 | Η συλλογή που συστήνει το απόλυτα νεωτερικό στιλ

Νεωτερισμός, καινοτομία, μοντερνισμός, όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσει κανείς για να περιγράψει στις συλλογές που δημιουργούν η Miuccia Prada και ο Raf Simons για τον οίκο Prada, δεν κάνει λάθος. Γιατί αυτό που έχουν καταφέρει οι δυο καλλιτεχνικοί δημιουργοί του ιταλικού οίκου είναι να δημιουργήσουν, χωρίς μάλιστα περίπλοκες τεχνικές, φαντεζί συνδυασμούς ή δύσπεπτες εκκεντρικότητες, μία αισθητική που αφορά το καθημερινό ντύσιμο, η οποία μοιάζει - και είναι- εξαιρετικά προχωρημένη, ένα βήμα μπροστά από την εποχή της. Όπως και οι προηγούμενες, έτσι και η συλλογή της Prada για το Φθινόπωρο- Χειμώνα 2023 που παρουσίασαν οι σχεδιαστές στο Μιλάνο, στα πλαίσια της ιταλικής εβδομάδας μόδας, γεννά την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε είναι ο τρόπος που θα ντυνόμαστε στο αύριο - και που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με φουτουριστικά σχέδια, άκαμπτες δημιουργίες, τεχνολογίες ενσωματωμένες στα ρούχα κ.ο.κ. Έχει να κάνει αυστηρά με την κομψότητα, και μάλιστα την αβίαστη.

Η συλλογή

Το "wow factor" μπορεί να έχει εκλείψει από τις συλλογές της Prada, γιατί περίπου γνωρίζουμε τι να περιμένουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργούν ενθουσιασμό. Τον ίδιο που προκαλεί στην AW'23 συλλογή του οίκου η παρουσία του αγνού λευκού, αυτού που συναντάμε στα νυφικά, στο καθημερινό ντύσιμο. Το πρώτο look που εμφανίστηκε στην πασαρέλα συνδυάζει μία λευκή μίντι φούστα σε ίσια γραμμή φτιαγμένη από τούλι και διακοσμητικά φλοράλ μ' ένα crew neck πουλόβερ σε γκρι και λευκές γόβες με λεπτομέρειες που παραλλάσσουν το μοτίβο του φιόγκου. Το αμέσως επόμενο look επαναλαμβάνει το combo: μία λευκή μίντι φούστα από ταφτά με φλοράλ απλικέ είναι συνδυασμένη αυτή τη φορά με μπλε πουλόβερ και λευκές γόβες με διακοσμημένες με φλοράλ, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται και η μίνι εκδοχή της λευκής φούστας σε παρόμοιο στιλ αλλά αυτή τη φορά με τη προσθήκη ενός καφέ τζάκετ. Και για να μη μακρηγορούμε, αυτό το look, με τις νυφικές φούστες, θα επαναληφθεί αρκετές φορές και σε διάφορες παραλλαγές- με full skirts, με pencil skirts, από δαντέλα ή σατέν ταφτά, με νυφική διακόσμηση, άλλοτε φορεμένες με σακάκια και άλλοτε με απλά πουλόβερ- και αποτελεί αναμφίβολα την πιο φρέσκια - και πλήρως νεωτεριστική- πρόταση που έρχεται αυτή τη στιγμή από το Μιλάνο.

Τι άλλο ξεχωρίσαμε από τη συλλογή των Miuccia Prada και ο Raf Simons; Μα, φυσικά το puffer - κι αυτό σε λευκό- που έρχεται με τη μορφή φούστας (αλλά και τοπ και φορέματος), ως μία πιο πληθωρική βερσιόν της καπιτονέ, που θα φορεθεί με leather σακάκια σε μία πολύ ωραία, μεταμοντέρνα εκδοχή του Après-ski. Οι σχεδιαστές, επαναφέρουν επίσης τα ψηλόμεσα cigarette παντελόνια που συνδυάζουν άλλοτε με πλεκτά polos και άλλοτε με χακί μιλιτέρ πουκάμισα σε μία φρέσκια πρόταση για office looks, όπως εξάλλου είναι και οι σεταρισμένες με cropped parkas ή varsity jackets pencil φούστες.

Τα μίνιμαλ φορέματα που προτείνει η Prada είτε σε sheath γραμμή είτε ως shirt dresses είτε ως εφαρμοστά με polo γιακά αποτελούν την επιτομή του μοντέρνου chic, ενώ από τα highlights δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επιστροφή των ξεχασμένων από τις τάσεις Montgomery παλτό (duffle) που τα μεταμορφώνουν σε φορέματα εξασφαλίζοντας τους μάξι μήκος τους, ενώ σημειώστε επίσης ότι τα boxy σακάκια της συλλογής έχουν αποκτήσει ένα έξτρα εσωτερικό γιακά που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της παρουσίας πουκαμίσου- το οποίο όμως δεν υπάρχει.

Σε ένα λιτό σημείωμα στο Instagram, o οίκος σχολιάζει "η AW'23 συλλογή Prada από τη Miuccia Prada και τον Raf Simons επανασυλλαμβάνει, αναθεωρεί και τελικά επαν-ανακαλύπτει ιδέες της ομορφιάς. Η ομορφιά εδώ δεν καθορίζεται από την αισθητική, αλλά από τα ρούχα "δράσης" που αποτελούν αναπαραστάσεις της ομορφιάς που κρύβεται στην φροντίδα, στην αγάπη, στην πραγματικότητα". Η αίσθηση αυτή ότι η ομορφιά κρύβεται εξίσου στα πιο πρακτικά και ευέλικτα ρούχα, ή και σε αυτά, η ευφυΐα του να μπορείς να μετουσιώνει τα πάντα, όπως τα νυφικά, σε ενδιαφέρον καθημερινό στιλ, η ομορφιά του να δένεις στο παζλ της κομψότητας ετερόκλητα μεταξύ τους κομμάτια και το αποτέλεσμα να μη δημιουργεί αμφιβολίες ή ενστάσεις, είναι ένα ζητούμενο στη μόδα που όλοι όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτή αναζητούν. Και η Miuccia Prada με τον Raf Simons απλά μας δείχνουν τον τρόπο.

Δείτε το show

Τα runway looks