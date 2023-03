Valentino, Balenciaga, Alexander McQueen | Ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο στην Paris Fashion Week

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι οδεύει στο φινάλε της κλείνοντας μαζί και τον μήνα που ήταν αφιερωμένος τις παρουσιάσεις των συλλογών για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2023. Συνολικά 66 runways συμπεριλαμβάνονται στο προγράμματα της γαλλικής εβδομάδας μόδας, και 41 παρουσιάσεις, ενώ έχουν ήδη ξεχωρίσει και συζητηθεί shows όπως αυτά του οίκου Dior στην έναρξη αλλά και του Saint Laurent στο ενδιάμεσο.

Συναρπαστικό, ωστόσο, αποδείχτηκε το Σαββατοκύριακο της PFW (4-5 Μαρτίου) που φιλοξένησε στο πρόγραμμά της τα shows οίκων όπως ο Valentino, ο Balenciaga, o Alexander McQueen - στην επιστροφή του στο Παρίσι, και άλλοι, ενώ γυρίζοντας λίγο πιο πίσω, στην Παρασκευή 3 Μαρτίου, είχαμε το ντεμπούτο του Harris Reed για τον οίκο Nina Ricci, τον οίκο Loewe και μία ακόμα viral στιγμή από το brand Coperni.

-Valentino : μία πρόσκληση σε black tie event

"Valentino Black Tie" ονομάζει τη συλλογή του για τη σεζόν Φ/Χ 2023 o Pierpaolo Piccioli και το γεγονός ότι όλα τα looks της διαθέτουν (ή την υπονοούν) μία λεπτή μαύρη γραβάτα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κολεξιόν ανταποκρίνεται πλήρως στον τίτλο της. Ως "Black tie", ασφαλώς, αναφέρεται και το dress code που επιβάλλει μία ημι-επίσημη βραδινή έξοδος, ένα cocktail party για παράδειγμα, και ο σχεδιαστής άντλησε την έμπνευσή του από μία εμφάνιση της 15χρονης κόρης του, η οποία για τη βραδινή της έξοδο με φίλους της είχε κάνει ...έφοδο στη ντουλάπα του, τα κοστούμια, τα λευκά πουκάμισα και τις γραβάτες του!

Η νεανική διάθεση είναι έκδηλη σε κάθε πτυχή αυτής της συλλογής στην οποία -εκτός από μαύρες γραβάτες- συναντά κανείς ενδιαφέροντες συνδυασμούς ανάμεσα σε λευκά πουκάμισα και sequin ή φλοράλ super μίνι φούστες, ή και μάξι sequin φούστες , tuxedo jackets συνδυασμένα με hot pants ή mini skirts, ή σε άλλη εκδοχή, cropped tuxedo φορεμένα με μάξι φούστες, total red σύνολα σε αντίθεση με μαύρα αξεσουάρ και ένα υπέροχο μίνι shirt dress διακοσμημένο με παπιγιόν!

-Balenciaga : η τέχνη του να φτιάχνεις ρούχα

Στην τέχνη του να φτιάχνεις ρούχα, σ' αυτή αφιέρωσε τη συλλογή του για τον οίκο Balenciaga ο Demna. Στην πρώτη κολεξιόν μετά το σκάνδαλο με την αμφιλεγόμενη καμπάνια, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μοιάζει να κάνει ένα βήμα πίσω και μία ενδοσκόπηση όπως παρατήρησαν πολλοί, ενώ άλλοι θα σχολιάσουν ότι "έπαιξε εκ του ασφαλούς". Ο ίδιος στο σημείωμα για τη νέα κολεξιόν Balenciaga θα αναφέρει, "τους τελευταίους μήνες, χρειάστηκε να αναζητήσω καταφύγιο στη σχέση πάθους που έχω με τη μόδα και ενστικτωδώς τη βρήκα στη διαδικασία του να φτιάχνω ρούχα. Μου ξαναθύμισε τη μοναδική της δύναμη στο να με κάνει να νιώθω χαρούμενος και να εκφράζω με ειλικρίνεια τον εαυτό μου. Γι' αυτό στο εξής η μόδα για μένα δεν μπορεί να είναι κάτι διασκεδαστικό, απλά επικεντρωμένη στην τέχνη της δημιουργίας ρούχων".

Ό Demna, λοιπόν, μοιάζει να δηλώνει εδώ ότι τέρμα τα "διασκεδαστικά show" με τα πολυεπίπεδα μηνύματα, ώρα να επικεντρωθούμε στα ρούχα και γι' αυτό τον σκοπό επέλεξε το runway του show του να είναι ένα καθαρό λευκό φόντο. Τα oversized σακάκια /τζάκετ και το δεξιοτεχνικό tailoring με τα έξυπνα twists του σχεδιαστή, που πάντα κρατούσαν τις προτάσεις του ένα βήμα μπροστά, ήταν ασφαλώς παρόντα σ' αυτή τη κολεξιόν Balenciaga - προσωπικά αγαπημένα, τα αναποδογυρισμένα tairoled παντελόνια που αναδιαμορφώθηκαν και φορέθηκαν ως φούστες. Από την άλλη, τα φορέματα με τους τονισμένους ώμους, τα ωραία πλισέ και ντραπέ, και τα έντονα φλοράλ μοτίβα ήταν επίσης ανάμεσα στα highlights της συλλογής.

-Alexander McQueen: η ανατομία της άριστης ραπτικής

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της Paris Fashion Week ήταν το show του Alexander McQueen για τη συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023, όπως τουλάχιστον προδίδουν τα σχόλια ενθουσιασμού όσων παρακολουθήσαν το live, αλλά και η μαρτυρία του Stylenot.com που αναφέρει ότι η Sarah Burton ήταν ανάμεσα στους σχεδιαστές που πήραν το περισσότερο χειροκρότημα σ' αυτή την εβδομάδα μόδας.

Στο σημείωμα της για τη συλλογή, η σχεδιάστρια αναφέρει: "Ανθρώπινη ανατομία, η ανατομία των ρούχων, η ανατομία των λουλουδιών. Μία εξερεύνηση της ομορφιάς και της δύναμη μέσω του tailoring και των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται σ' αυτό και ένα focus στο κόψιμο, τις αναλογίες και τη σιλουέτα. Τα θεμέλια της μόδας, το κόψιμο πάνω στο σώμα και η έμπνευση που προκύπτει από το ίδιο το σώμα, από μέσα του". Το sharp tailoring, βεβαίως, και η δεξιοτεχνική ακρίβειά με την οποία το εκτελεί η Burton, συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο θαυμασμό σ' αυτή τη συλλογή. Κλασικά μάλλινα μακριά παλτό όπως και pinstripe κοστούμια αποκτούν σ' αυτή τη συλλογή του θηλυκό τους "αντίτυπο", αφού τα ίδια υφάσματα αξιοποιούνται στη δημιουργία φορεμάτων, ονειρεμένα ασύμμετρα φορέματα με βολάν αγκαλιάζουν τη σιλουέτα, ενώ φλογερά μοτίβα από ορχιδέες αποτυπώνονται πάνω σε μαύρες καμπαρντίνες, κοστούμια και mermaid gowns. Από τα highlights της συλλογής δεν μπορούμε, βεβαίως, να παραβλέψουν τα metallic φορέματα που μοιάζουν σκαλισμένα στο χέρι.

Μία συλλογή που αποπνέει σιγουριά και συνοχή, και εκπέμπει δύναμη. Δείτε to show στο παρακάτω βίντεο για να νιώσετε την ένταση:

-Loewe: μία μελέτη γύρω από τα στοιχειώδη

Ο JW Anderson συγκεντρώνει πάντα πάνω του το ενδιαφέρον είτε σχεδιάζει για το ομώνυμο brand του είτε για τον οίκο Loewe. Στο Παρίσι, και σ' ένα σκηνικό που δημιούργησε σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Lara Favaretto στο οποίο τοποθέτησε χρωματιστούς κύβους από κομφετί, ο σχεδιαστής θέλησε να κάνει μια μελέτη πάνω στα στοιχειώδη, όπως θα πει. " Μία ιδέα για τα στοιχειώδη: Ένα κομμάτι, και αυτό είναι, περιορισμένο στο πιο αμβλύ σχέδιο. Μία μόνο λεπτομέρεια ή μία χειρονομία δημιουργεί τη σιλουέτα: χέρια που είναι διπλωμένα, μία καρφίτσα που συγκεντρώνει τον όγκο, μία αλυσίδα που συγκρατεί το ντραπάρισμα, πτυχώσεις που ξεκινούν στα μισά, μπότες που καταρρέουν. Οι αναλογίες παίζουν ρόλο: ρευστότητα, ορθές γωνίες, ντραπέ και καμπύλες, ένα ξαφνικό οξύ συμπαγές".

Η εκκεντρικότητα και η παιχνιδιάρικη διάθεση που διακρίνει τις δημιουργίες του Anderson μοιάζει λίγο να έχει αμβλυνθεί στη συλλογή Φ/Χ 2023 διατηρώντας, ωστόσο, στο ακέραιο την εξυπνάδα των ρούχων που ενώ έχουν κάτι που δείχνει κάποιες φορές σοκαριστικό, μπορούν να φορεθούν. Ξεχωριστό ρόλο σ' αυτή τη συλλογή έχουν τα feather looks που μοιάζουν πραγματικά κομψοτεχνήματα του casual dressing, τα αέρινα φορέματα με τα θολωμένα pixels (ο ίδιος ο Anderson θα πει ότι πρόκειται για την εξέλιξη των πιξελιασμένων looks που συμπεριέλαβε στην προηγούμενη συλλογή Loewe), ενώ ασφαλώς οι μπότες που θυμίζουν κατεβασμένα μπατζάκια βάζουν υποψηφιότητα για το must - have παπούτσι της επόμενης σεζόν.

Plus: Nina Ricci & Coperni

To ντεμπούτο του για τον οίκο Nina Ricci έκανε ο Βρετανός Harris Reed που φρόντισε να φέρει όλο το drama που χαρακτηρίζει τις δικές του δημιουργίες στην Φ/Χ 2023 συλλογή εμπλουτίζοντας το με πουά μοτίβα, φλούο χρώματα, φτερά και φιόγκους, ροζ τούλι και ένα βραδινό σύνολο με τεράστια mermaid ουρά. Η συλλογή του αυτή έγινε δεκτή με συγκρατημένο ενθουσιασμό, κάποιοι αναρωτήθηκαν που κρύβεται η γαλλική φινέτσα και η κληρονομία της Nina Ricci, αλλά όλοι συμφωνούν ότι ο Reed ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα. Εμείς, θα δώσουμε το credit στο look με τον αμνό που σχεδίασε ειδικά για να γίνει μοτίβο στη συλλογή η καλλιτέχνιδα Jeanine Brito.

Το brand Coperni - που ο πολύς κόσμος γνώρισε την προηγούμενη σεζόν μέσα από τη viral στιγμή με το spray-on φόρεμα της Bella Hadid - επέστρεψε σ' αυτή την εβδομάδα μόδας μ' ένα ακόμα "τέχνασμα" επί σκηνής: οι δυο creatives του γαλλικού brand- Sébastien Meyer και Arnaud Vaillant- έστειλαν στην πασαρέλα μαζί με τα μοντέλα και σκύλους - ρομπότ. Αν και η πρόθεσή τους δεν ήταν να δημιουργήσουν την ίδια ένταση με εκείνο το φόρεμα που ψέκασαν στο σώμα της Hadid, ωστόσο και πάλι τα ρομπότ τους ήταν αυτά που συζητήθηκαν μάλλον περισσότερο από την ίδια τη συλλογή, μία συλλογή που συνδυάζει cool δυναμισμό και μοντέρνες γραμμές και λεπτομέρειες. Και φυσικά, η Coperni έχει γίνει διάσημη για τις oval-shaped τσάντες της (τις Swipe bags), οι οποίες δεν έλειψαν κι απ' αυτή τη συλλογή σε νέες ενδιαφέρουσες εκδοχές.

