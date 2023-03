Louis Vuitton AW'23 | Η συλλογή που επιχειρεί να απαντήσει στο τι είναι γαλλικό στιλ

Τι είναι το Γαλλικό στιλ; Μ' αυτή την ερώτηση ξεκινάει το σημείωμα του οίκου Louis Vuitton για την Fall- Winter 2023 συλλογή του που παρουσίασε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Ο Nicolas Ghesquière, ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, επιλέγει να εστιάσει στο "οξύμωρο μίας τολμηρής παράδοσης", όπως περιγράφει το γαλλικό στιλ, στο οποίο "το sophistication διαπνέεται από ένα αέρα ερασιτεχνισμού". Αυτό, δηλαδή, που με απλά λόγια ολόκληρος ο πλανήτης αναγνωρίζει (και έχει λατρέψει) ως "ανεπιτήδευτο σικ" (ή αλλιώς, παριζιάνικο σικ), και το οποίο συνδυάζει την υπέρτατη κομψότητα- απόρροια της τεράστιας κουλτούρας και παράδοσης της Γαλλίας, και του Παρισιού ειδικά, στην couture - αλλά και τη φιλοτεχνική προσέγγιση στο ντύσιμο, αυτή που δηλαδή που διακρίνεται από την ίδια αγάπη για το στιλ- και την ίδια ελευθερία στην προσέγγισή του- που θα επιδείκνυε κανείς για τις τέχνες. Για τους Γάλλους, η μόδα γίνεται σεβαστή ως τέχνη και σ' αυτή τη βαθιά κουλτούρα ο Ghesquière αναζήτησε την έμπνευσή του. Σ' αυτή, και τη μακρά κληρονομία και το δεξιοτεχνικό savoir faire του Louis Vuitton στα ταξίδια και το πνεύμα που τα διαπνέει.

Τι είδαμε στη νέα συλλογή Louis Vuitton;

Ας ξεκινήσουμε από το σκηνικό που φιλοξένησε το show και το οποίο ήταν ένα προάγγελος της συλλογής που παρουσίασε ο οίκος Louis Vuitton. Αυτό στήθηκε στο Musée d’Orsay υπό τη θολωτή σάλα της οποίας o Γάλλος καλλιτέχνης Philippe Parreno, σε συνεργασία με τον production designer James Chinlund, δημιούργησαν μια σύγχρονη μεταλλική κατασκευή που προσομοιάζει τα παριζιάνικα σοκάκια. Εκεί, δηλαδή, που η παράδοση συναντά τη σύγχρονη πραγματικότητα και το παριζιάνικο στιλ παίρνει ζωή μέσα από τις επιλογές των καθημερινών commuters [σ.σ.: τα άτομα που μετακινούνται διαρκώς για τη δουλειά τους].

Καθόλου τυχαίο, επομένως, το σκηνικό που φιλοξενεί μία συλλογή η οποία είναι πιο κοντά στη νοοτροπία του streetwear και περισσότερο "προσγειωμένη" σε σχέδια σε σύγκριση με το έντονο drama, τον πειραματισμό και την εκκεντρικότητα, τον sci-fi μυστικισμό που συναντάμε σε προηγούμενες συλλογές του οίκου, χωρίς αυτό, βεβαίως, να χαμηλώνει την ένταση του άριστου RTW που επιδεικνύει πάντα στις συλλογές του. Ούτε, ασφαλώς, αυτό σημαίνει ότι ο ταλαντούχος Ghesquière εγκαταλείπει τον πειραματισμό του με τις γραμμές, τους όγκους, τις σιλουέτες, τα υλικά, τους συνδυασμούς και τις λεπτομέρειες αφού αποτελεί το ζητούμενο της τέχνης του - και μας κάνει πάντα να αναρωτιόμαστε τι νέο δημιούργησε; Γιατί, ο Nicolas Ghesquière δεν μένει απλά στην αποδόμηση των κλασικών γραμμών και τα έξυπνα, εφευρετικά twists, δημιουργεί εκ νέου σιλουέτες, επαναδημιουργεί τη μόδα.

Το πλισέ σακάκι το οποίο ολοκληρώνει το πρώτο look που εμφανίστηκε στην πασαρέλα είναι μια τέτοια καινοτομία. Και συνδυάζεται μ' ένα ασύμμετρο μαύρο φόρεμα με διαφάνειες και τρουκς (plus, τα υπέροχα ankle boots που μοιάζουν σαν ένα ζευγάρι γόβες φορεμένες με λευκές κάλτσες), ως μία επανερμηνεία κλασικών κομματιών (blazer, little black dress, κλασικές γόβες). Πλισέ σακάκι συναντάμε λίγο αργότερα σε κοστούμι με harem pants, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εκείνα τα μοντέρνα κοστούμια που έρχονται είτε σε ύφασμα από μαλλί είτε σε κοτλέ και διαθέτουν παντελόνια με σκίσιμο στα γόνατα. Ακόμα πιο μετά, θα συναντήσουμε και την padded εκδοχή ενός κοστουμιού, που ο σχεδιαστής συνδυάζει με moto gloves και καπιτονέ τσάντα στα χρώματα της Τρικολόρ.

Τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας εμφανίζονται και σε άλλα looks της συλλογής όπως στο μοτίβο με τα πνευστά που συναντάμε στα φουσκωτά μανίκια ενός herringbone μίντι φορέματος και στη λευκή ζακέτα που συνδυάζεται με padded παντελόνι και Τρικολόρ τσάντα, αλλά και ως αφαιρετικά πουά στην πληθωρική faux fux βερμούδα που ολοκληρώνει ένα σύνολο με μπροκάρ πουκάμισο και σακάκι και το οποίο θα μπορούσε- ειδικά με την προσθήκη της φωσφορίζουσας μάσκας στο πρόσωπο - να αποτελεί στολή από το "Φάντασμα της Όπερας". Αυτές οι άνετες βερμούδες από faux fur - που παίζουν τόσο με τους ενδυματολογικούς κώδικες του σύγχρονου streetwear όσο και με τη γαλλική παράδοση των Culottes - ανήκουν στις πρωταγωνίστριες της συλλογής και αναβαθμίζουν με όρους πολυτέλειας ένα από τα πιο relaxed και άνετα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Οι αναφορές στη "γαλλικότητα" μετατοπίζονται, ασφαλώς, και στα αξεσουάρ της συλλογής. Ήδη αναφερθήκαμε στην καπιτονέ τσάντα Louis Vuitton που χρησιμοποιεί τα χρώματα της γαλλικής σημαίας, ενώ δυο trunks της νέας συλλογής μιμούνται τις πινακίδες που καταγράφουν την οδό στα γαλλικά σοκάκια και τα παραδοσιακά κτίρια του Παρισιού, ενώ ένα από τα πιο ενδιαφέρονται ζευγάρια μπότες της συλλογής συνδυάζει Τρικολόρ, τακούνι και knee-high μήκος.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Δείτε το show

Τα runway looks