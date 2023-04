All Yellow | Το κίτρινο είναι το χρώμα που θα φωτίσει το στιλ σας το καλοκαίρι του 2023

Στο αντίποδα της γενικότερης τάσης που θέλει την επιστροφή της μόδας σε ουδέτερους και γήινους τόνους, αποχρώσεις εξάλλου που ταιριάζουν καλύτερα στην απλότητα και τον μινιμαλισμό, αλλά και στην τάση του "quiet luxury", οι σχεδιαστές φρόντισαν μέσα από τις συλλογές τους για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 να προτείνουν εκείνα τα χρώματα που θα ανεβάσουν την ένταση στο στιλ της εποχής. Το cobalt blue, το lime πράσινο και το κόκκινο είναι τρία από τα πιο χαρακτηριστικά, ενώ σ' αυτά προσθέστε και την τάση του κίτρινου.

Το κίτρινο εμφανίστηκε στις πασαρέλες των luxury brands σε διάφορες εκδοχές από τις πιο φωτεινές και λαμπερές, όπως στον Valentino και τον Moschino, τις πιο απαλές όπως στη Max Mara και τη Bottega Veneta μέχρι στις πιο ζεστές όπως στην Ulla Jonhson και τον Erdem και τις πιο pop στην Molly Goddard και την Stella MacCartney.

To κίτρινο χρώμα συνδέεται με τον ήλιο και συμβολίζει την ενέργεια. Η θετική επίδραση στην ψυχολογία αυτού που το φορά δεν μπορεί να αγνοηθεί, ενώ είναι ένα χρώμα που φωτίζει και σίγουρα, ταιριάζει με τις μαυρισμένες επιδερμίδες του καλοκαιριού. Είναι, επίσης, ένα χρώμα που συνδυάζεται εύκολα με άλλες αποχρώσεις, ενώ μπορεί να σταθεί και μόνο του, καθώς, ιδίως στις πιο έντονες αποχρώσεις του, και να δείχνει εντυπωσιακό. Εξάλλου, όπως θα δείτε και στα runways από τις SS'23 το κίτρινο συστήνεται σε μονοχρωματικά σύνολα που αποτελούνται είτε από κοστούμια είτε από φορέματα ή two - pieces looks.

Runway Report

Splash News / Ideal Images Moschino SS'23

Getty Images Valentino SS'23

Courtesy of Max Mara Max Mara SS'23

Splash News / Ideal Images Stella McCartney SS'23

Splash News / Ideal Images Ulla Johnson SS'23

Splash News / Ideal Images Del Core SS'23

Splash News / Ideal Images Carolina Herrera SS'23

Splash News / Ideal Images Erdem SS'23

Splash News / Ideal Images Gabriela Hearst SS'23

Splash News / Ideal Images Molly Goddard SS'23

Getty Images Bottega Veneta SS'23

Splash News / Ideal Images Bally SS'23

Getty Images Sportmax SS'23

